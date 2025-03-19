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В Tikitrik Asset Management добавлены новые возможности для управления ИТ-активами

Российский разработчик «Рикитлаб» добавил в решение для управления ИТ-активами Tikitrik Asset Management ряд новых возможностей. В обновлении появились функции многоуровневой вложенности активов, определения ролей пользователей, «Корзина» и «Закладки», обновлен интеллектуальный поиск, а также сокращено среднее время отклика интерфейса системы до 0,3 секунды. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Чтобы обеспечить прозрачный контроль за активами, в решении появилась функция многоуровневой вложенности активов. Tikitrik Asset Management структурирует тысячи активов разных классов, связывая их между собой в иерархические модели. Система позволяет визуализировать объект учета вплоть до лицензий на ПО или, например, сетевых модулей.

Дополнительный акцент сделан на улучшении пользовательского опыта для ускорения процессов учета и сопровождения ИТ-активов. В частности, реализовано определение ролей пользователей, а также функции «Корзина» и «Закладки», которые позволяют ИТ-специалистам группировать активы для проведения единых операций.

Еще одно нововведение — интеллектуальный поиск, который автоматически подсказывает возможные варианты по мере ввода запроса. Поисковая функция анализирует введенные символы и контекст, после чего предлагает наиболее релевантные результаты в режиме реального времени. Новая система поиска позволяет находить активы, ответственных за активы, месторасположения и прочие сущности практически мгновенно.

Оригинальная архитектура и оптимизированные алгоритмы Tikitrik Asset Management позволяют обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью. Даже при интенсивной нагрузке система сохраняет среднее время отклика на уровне 0,3 секунды, не требуя мощных серверов. Для начала работы достаточно 8 ГБ оперативной памяти (RAM) и 200 ГБ дискового пространства.

«Tikitrik Asset Management — это удобный инструмент для управления ИТ-активами, обеспечивающий прозрачность, прослеживаемость и полный контроль над ресурсами. Благодаря автоматизации операционных процессов и прозрачному учету, наша система помогает компаниям ежегодно экономить в пересчете на каждые 200 сотрудников по 2 млн руб. на прямых затратах и еще по 500 тыс. руб. на трудозатратах», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

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