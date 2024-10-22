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ITMS перешла на российское решение по управлению ИТ-сервисами TIKITRIK

Группа компаний ITMS менее чем за три месяца совершила бесшовный переход с зарубежного решения ServiceNow на российский ITSM-продукт TIKITRIK от отечественного разработчика ПО для управления ИТ-услугами «Рикитлаб». TIKITRIK обрабатывает до 10 тыс. обращений в месяц и обеспечивает непрерывность ИТ-сервисов для более чем 2500 сотрудников ITMS в России и Белоруссии.

TIKITRIK —⁠ российское ITSM-решение для управления запросами, инцидентами и изменениями в службах поддержки и сопровождения ИТ. Разработано с учетом специфики и требований ИТ-департаментов и является отличной альтернативой таким зарубежным продуктам, как ServiceNow, HPSM, BMC, Jira, Ivanti и др.

Следуя курсу на достижение технологической независимости, ITMS приняла решение перевести систему по управлению ИТ-сервисами на российские технологии. Группа компаний провела сравнительный анализ отечественных продуктов и на основе совокупности факторов сделала выбор в пользу TIKITRIK.

На TIKITRIK с сохранением прежнего уровня сервиса были переведены все процессы по управлению инцидентами, сервисными запросами, запросами на изменения, а также управление базой знаний. Решение адаптировано для оперативного использования без доступа к рабочему компьютеру или корпоративной сети — с помощью мобильных устройств. Также реализован доступ к системе для внешних служб поддержек — всего более 100 групп, работающих на аутсорсе.

TIKITRIK охватывает более 2500 сотрудников группы компаний: офисы в большинстве регионов России, производство в Санкт-Петербурге, а также подразделение в Белоруссии. TIKITRIK позволяет обрабатывать до 10 тыс. бращений ежемесячно.

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Скорость работы системы выросла в разы, пользователи отмечают удобство пользования интерфейсом. Все это удалось достичь на фоне многократного сокращения затрат на организацию процессов по управлению ИТ-сервисами.

«ITMS в тесной кооперации с «Рикитлаб» в сжатые сроки реализовала проект по импортозамещению решения для управления ИТ-сервисами. За кратно меньший бюджет мы развернули надежную и функциональную российскую систему, полностью отвечающую требованиям функционала для ИТ и HR. Отдельно хочу отметить максимальную простоту интерфейса и высокую производительность, что для конечного пользователя выгодно ее отличает от зарубежных аналогов, даже таких, как ServiceNow. В целом проект является образцово показательным и может использоваться в качестве референса компаниями, которые заинтересованы в замещении старых решений», — сказал Игорь Кривошеев, директор департамента информационных технологий ITMS.

«Мы много лет работаем в области управления ИТ-сервисами и развиваем ITSM-продукт на основе лучших практик. Проект группы компаний ITMS продемонстрировал эффективность, простоту и гибкость решения, в том числе для задач импортозамещения. При этом ценовая политика делает TIKITRIK доступным для широкого круга заказчиков с разным масштабом бизнеса», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

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