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Ivanti ранее LANDesk

Ivanti - ранее LANDesk

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.09.2023 Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

нутся проблемы с работой и, следовательно, с финансами. Согласно исследованию американской компании Ivanti (ранее – Landesk, разработчик программных продуктов для автоматизации ИТ и обеспечения
10.03.2021 Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам

Cross Technologies, системный интегратор в области ИТ и ИБ, расширяет портфель решений для обеспечения безопасности удаленного доступа Ivanti Zero Trust Access (PZTA), продукт Pulse Secure. Платформа Pulse Zero Trust Access (PZTA) позволяет пользователям легко и безопасно получать доступ к приложениям, размещенным в публичной,
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании. Международный аэропорт Краснодар внедрил новые платформы Ivanti Service Manager и <
23.07.2020 Новая платформа гиперавтоматизации Ivanti Neurons: самообслуживание удаленных сотрудников и автономное обеспечение безопасности

Компания Ivanti представила Ivanti Neurons — платформу гиперавтоматизации, которая позволяет заблаговременно, автономно и стабильно устранять проблемы на устройствах, а также предоставлять сотруд
18.03.2019 Ivanti выпустила новую облачную платформу

Ivanti объявила о выпуске облачной платформы Ivanti Cloud. Новая облачная платформа объединяет ИТ-операции, данные и процессы безопасности, поэтому организации смогут быстро оценить обстановку в своей среде и получить обратную связь. Пред
15.08.2018 Huawei и Ivanti совместно разработают решения для кампусных сетей

Huawei подписала протокол о намерениях с компанией Ivanti, объединяющей информационные технологии и системы безопасности для повышения оптимизации управления цифровым рабочим местом и его защиты. Соглашение предполагает совместную разработку ре
30.03.2018 Ivanti представила решения для управления сервисом самоосблуживания Hub и Bot App

рации и автоматизации критически важных ИТ-задач, объявила о новом приложении искусственного интеллекта (ИИ) для управления ИТ-услугами. Переосмыслив традиционные концепции самообслуживания, компания Ivanti представляет облачное решение Ivanti Hub, которое обеспечит интеллектуальную поддержку виртуального агента (VSA). VSA имеет диалоговую форму и интуитивно понятный для конечного по
02.06.2017 «Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti

исов, стала партнером мирового эксперта в области управления ИТ-системами и безопасности — компании Ivanti. Решения компании позволяют выявлять и устранять одну из самых распространенных уязвим
14.02.2017 Ivanti представила решения для ЦОД и безопасности гибридных облачных продуктов

езопасность гибридных облачных решений. Как рассказали CNews в компании, это первый релиз продуктов Ivanti после создания нового стратегического видения на базе Landesk, Shavlik, AppSense, HEAT
09.02.2017 LANDesk и HEAT Software объединились под новым брендом Ivanti

облачными сервисами и конечными устройствами, объявили об объединении под новым фирменным брендом — Ivanti. Об этом говорится в заявлении компании Ivanti, поступившем в редакцию CNews. С
08.02.2017 Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО

Ivanti представила новый продукт Ivanti License Optimizer. Как рассказали CNews в компании, это инструмент SAM (software asset management), который обеспечит видимость лицензий у предприятия, включая сложные системы лицензиров
09.11.2016 «Сетевая Академия Ланит» стала официальным учебным центром Landesk Software в России

Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» объявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Landesk Software, в рамках которого будет вести тренинги и курсы для пользователей систем и п
06.09.2012 «ЭР-Телеком» с помощью Arbyte автоматизировал управление ИТ-инфраструктурой

нфраструктурой телекоммуникационного холдинга и его филиалов. Система на базе программных продуктов LANDesk Software обеспечила компании эффективное управление ИТ, в том числе мобильными устрой
05.09.2012 LANDesk открыла четыре новых офиса в Восточной Европе

Компания LANDesk Software, мировой разработчик систем управления жизненными циклами, безопасностью кон
25.01.2012 LANDesk предлагает обновленный Mobility Manager с поддержкой iOS, Android и Blackberry

Компания LANDesk Software объявила о выходе обновленной версии LANDesk Mobility Manager — решен
23.01.2012 Новый LANDesk Service Desk упрощает поддержку пользователей с помощью мобильного интерфейса

Компания LANDesk Software объявила о выпуске обновленной версии LANDesk Service Desk 7.5 — прог
29.03.2011 «Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager

х заказчиков, объявила о завершении очередного этапа проекта по автоматизации управления ИТ-активами в инвестиционной компании «Тройка Диалог». Система, реализованная на базе программного обеспечения LANDesk Asset Lifecycle Manager, позволила заказчику получить постоянный доступ к актуальной информации о наличии и состоянии ИТ-активов, оптимизировать затраты на их приобретение и использован
17.01.2011 В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk

Компания LANDesk объявила о выходе новой версии LANDesk Service Desk 7.4. Наиболее интересным и ожидаемым нововведением в новой версии для российских заказчиков данного продукта стала полная подд
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk

Группа Arbyte объявила об успешном завершении проекта по внедрению системы управления объектами корпоративной информационной системы на базе программного комплекса LANDesk в Московском аэропорту «Домодедово». Развёртывание, интеграцию со смежными программными продуктами, настройку и поддержку системы осуществили специалисты группы Arbyte, сертифицированно
26.10.2010 LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite 9 оснащены Mobility Manager для управления мобильными устройствами

Компания LANDesk Software анонсировала последние обновления в LANDesk Management Suite 9 и L
22.10.2010 LANDesk Software представила LANDesk Management Automation Platform для управления ИТ-процессами

ных систем, обеспечению безопасности на уровне пользователей и управлению ИТ-сервисами, представила LANDesk Management Automation Platform – интегрированное решение по управлению ИТ-процессами,
11.03.2010 LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3

Компания LANDesk Software, поставщик решений для управления жизненным циклом и безопасностью ПК, а так
17.02.2010 Вышла новая версия решения по управлению ИТ-активами LANDesk Asset Lifecycle Manager

Компания LANDesk Software, независимое подразделение Emerson Network Power, объявила о выходе новой ве
19.01.2010 Новые версии LANDesk Management Suite и LANDesk Security Suite доступны в России

Группа Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в России и странах СНГ, объявила о выходе на российский рынок новой версии решений по управлению компьютерным парком – LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite

27.02.2009 «Городской Ипотечный Банк» выбрал LANDesk для управления ИТ-инфраструктурой.

Группа компаний Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в России и странах СНГ завершила проект по построению системы управления компьютерным парком «Городского Ипотечного Банка» (Группа «Морган Стэнли»). Внедренные банком продукты LANDes
06.11.2008 LANDesk Asset Lifecycle Manager: управление ИТ-активами в реальном времени

Корпорация Avocent, поставщик систем операционного управления ИТ, пополнила свой инструментарий управления активами новым продуктом – LANDesk Asset Lifecycle Manager. Новый продукт дополняет существующее интегрированное решение и позволяет компаниям оптимизировать управление технологическими ресурсами, обеспечивает наиболее п
17.03.2008 Новое решение LANDesk защищает от потери данных

роводных соединений, автоматизированного контроля над распространением патчей и кодирования данных. LANDesk Software, поставщик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и
04.12.2007 LANDesk представил решение по управлению мобильными компьютерными системами

щик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и процессами, объявил о выпуске LANDesk Management Gateway Appliance –аппаратного решения для управления мобильными и распред
26.10.2007 Новое устройство от LANDesk: шифрованный доступ к корпоративной сети

ерам и ноутбукам, находящимся вне корпоративной сети, подключаться к ней через SSL VPN. Как сообщает DarkReading.com, устройство использует аппаратную реализацию SSL VPN от Avocent, которая приобрела LANDesk в апреле 2006 г. На компьютерах, подключаемых к сети, устанавливается специальная клиентская программа. Она обеспечивает шифрованную связь и фильтрование трафика только для корпоративно
23.10.2007 ЛАНИТ построил ИСУ компьютерным парком для «Инвестсбербанка»

Компания ЛАНИТ, авторизованный реселлер LANDesk Software, завершила внедрение системы удаленного управления и конфигурирования рабочи
25.09.2007 Анонсирована новая версия LANDesk Process Manager

опасностью, сервисами и ИТ-процессами, представил новую, русскоязычную версию программного продукта LANDesk Process Manager 4.0, инструмента для автоматизации задач и выполняемых вручную процес
10.09.2007 6 сентября прошла конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT»

6 сентября 2007 г. в Москве прошла 3-я ежегодная конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT 2007», организованная ГК Arbyte - национальным дистрибутором и центром технической поддержки LANDesk в России и странах СНГ.

08.08.2007 Анонсирован новый LANDesk Starter Pack для ThinkVantage

роцессами, и Lenovo, поставщик компьютерных систем, объявили о выпуске нового программного продукта LANDesk Starter Pack для технологий ThinkVantage (ThinkVantage Technologies - TVT), который м
11.05.2007 LANDesk Host Intrusion Prevention: новый подход к защите

асти интегрированных систем, безопасности и управления бизнес-процессами, объявил сегодня о выпуске LANDesk Host Intrusion Prevention – решения по «поведенческому» мониторингу безопасности, защ
26.03.2007 LANDesk внедряет технологию энергосбережения

Компания LANDesk Software, поставщик технических решений в области интегрированных систем, безопасност
19.02.2007 LANDesk: технологии для IT Service Management

Компания LANDesk Software, поставщик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и
25.10.2006 LANDesk и Avocent завершили объединение

Компании LANDesk и Avocent объявили об успешном завершении сделки по вхождению компании LANDesk – поставщика программных продуктов по управлению ИТ-инфраструктурой и ее безопасностью, в состав Av
25.10.2006 LANDesk и Avocent завершили объединение

Компании LANDesk и Avocent объявили об успешном завершении сделки по вхождению компании LANDesk – поставщика программных продуктов по управлению ИТ-инфраструктурой и ее безопасностью, в состав Av
02.08.2006 Вышел LANDesk Process Manager 2.0

Компания LANDesk Software представила новую версию LANDesk Process Manager 2.0. Новое решение о
31.01.2006 LANDesk приобрела NewRoad Software

азглашаются. NewRoad является разработчиком решений для автоматизации управления бизнес-процессами. LANDesk собирается интегрировать технологии NewRoad Software с продуктами управления компьюте

Публикаций - 100, упоминаний - 135

Ivanti и организации, системы, технологии, персоны:

Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 21
Microsoft Corporation 25775 18
Intel Corporation 12811 10
SAP SE 5601 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 7
Cisco Systems 5372 5
Google LLC 12688 4
Rikitlab - Рикитлаб 21 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
HP Inc. 5883 4
Check Point Software Technologies 829 4
Naumen - Наумен 752 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Ivanti - HEAT Software 5 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Lenovo Group 2446 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Honeywell 309 3
Trend Micro 651 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 3
Zebra Technologies 158 3
CrowdStrike Holdings 62 2
Nvidia Corp 4002 2
HP 3Com 681 2
Cleverics - Клеверикс 41 2
ИнфраМенеджер 15 2
Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 33 2
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Huawei 4676 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 2
Kaspi Bank 31 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Intel Capital 148 1
Vector Capital 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Искра НПО 6 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Стройкредит АКБ 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
SsangYong Motor Company 11 1
Dimex - Даймэкс 2 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Городской Ипотечный Банк 4 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Альфа-Банк 1979 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 20
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 17
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 7
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 5
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 21
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Microsoft Windows 16882 15
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 18 13
Vertiv Avocent Ecosystem 26 10
Linux OS 11533 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 8
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 9 7
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 5
Ivanti Process Manager 6 5
Ivanti Mobility Manager - Ivanti Mobile Manager - Ivanti MobileIron 7 5
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 5
Google Android 15243 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Ivanti Server Manager 6 4
Ivanti Patch Manager 4 4
Ivanti HIPS - Ivanti Host Intrusion Prevention 4 4
Ivanti Application - Ivanti Application Store - Ivanti Application Virtualization 4 4
Rikitlab - Tikitrik 20 4
Microsoft Windows 7 2007 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Ivanti Neurons 5 3
TAU Technologies - ТАУ Браузера 7 3
Apple iOS 8583 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 2
HPE Service Manager - HPSM 49 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 2
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
Ivanti Management Gateway Appliance 2 2
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