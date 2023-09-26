Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными нутся проблемы с работой и, следовательно, с финансами. Согласно исследованию американской компании Ivanti (ранее – Landesk, разработчик программных продуктов для автоматизации ИТ и обеспечения

Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам Cross Technologies, системный интегратор в области ИТ и ИБ, расширяет портфель решений для обеспечения безопасности удаленного доступа Ivanti Zero Trust Access (PZTA), продукт Pulse Secure. Платформа Pulse Zero Trust Access (PZTA) позволяет пользователям легко и безопасно получать доступ к приложениям, размещенным в публичной,

Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании. Международный аэропорт Краснодар внедрил новые платформы Ivanti Service Manager и <

Новая платформа гиперавтоматизации Ivanti Neurons: самообслуживание удаленных сотрудников и автономное обеспечение безопасности Компания Ivanti представила Ivanti Neurons — платформу гиперавтоматизации, которая позволяет заблаговременно, автономно и стабильно устранять проблемы на устройствах, а также предоставлять сотруд

Ivanti выпустила новую облачную платформу Ivanti объявила о выпуске облачной платформы Ivanti Cloud. Новая облачная платформа объединяет ИТ-операции, данные и процессы безопасности, поэтому организации смогут быстро оценить обстановку в своей среде и получить обратную связь. Пред

Huawei и Ivanti совместно разработают решения для кампусных сетей Huawei подписала протокол о намерениях с компанией Ivanti, объединяющей информационные технологии и системы безопасности для повышения оптимизации управления цифровым рабочим местом и его защиты. Соглашение предполагает совместную разработку ре

Ivanti представила решения для управления сервисом самоосблуживания Hub и Bot App рации и автоматизации критически важных ИТ-задач, объявила о новом приложении искусственного интеллекта (ИИ) для управления ИТ-услугами. Переосмыслив традиционные концепции самообслуживания, компания Ivanti представляет облачное решение Ivanti Hub, которое обеспечит интеллектуальную поддержку виртуального агента (VSA). VSA имеет диалоговую форму и интуитивно понятный для конечного по

«Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti исов, стала партнером мирового эксперта в области управления ИТ-системами и безопасности — компании Ivanti. Решения компании позволяют выявлять и устранять одну из самых распространенных уязвим

Ivanti представила решения для ЦОД и безопасности гибридных облачных продуктов езопасность гибридных облачных решений. Как рассказали CNews в компании, это первый релиз продуктов Ivanti после создания нового стратегического видения на базе Landesk, Shavlik, AppSense, HEAT

LANDesk и HEAT Software объединились под новым брендом Ivanti облачными сервисами и конечными устройствами, объявили об объединении под новым фирменным брендом — Ivanti. Об этом говорится в заявлении компании Ivanti, поступившем в редакцию CNews. С

Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО Ivanti представила новый продукт Ivanti License Optimizer. Как рассказали CNews в компании, это инструмент SAM (software asset management), который обеспечит видимость лицензий у предприятия, включая сложные системы лицензиров

«Сетевая Академия Ланит» стала официальным учебным центром Landesk Software в России Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» объявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Landesk Software, в рамках которого будет вести тренинги и курсы для пользователей систем и п

«ЭР-Телеком» с помощью Arbyte автоматизировал управление ИТ-инфраструктурой нфраструктурой телекоммуникационного холдинга и его филиалов. Система на базе программных продуктов LANDesk Software обеспечила компании эффективное управление ИТ, в том числе мобильными устрой

LANDesk открыла четыре новых офиса в Восточной Европе Компания LANDesk Software, мировой разработчик систем управления жизненными циклами, безопасностью кон

LANDesk предлагает обновленный Mobility Manager с поддержкой iOS, Android и Blackberry Компания LANDesk Software объявила о выходе обновленной версии LANDesk Mobility Manager — решен

Новый LANDesk Service Desk упрощает поддержку пользователей с помощью мобильного интерфейса Компания LANDesk Software объявила о выпуске обновленной версии LANDesk Service Desk 7.5 — прог

«Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager х заказчиков, объявила о завершении очередного этапа проекта по автоматизации управления ИТ-активами в инвестиционной компании «Тройка Диалог». Система, реализованная на базе программного обеспечения LANDesk Asset Lifecycle Manager, позволила заказчику получить постоянный доступ к актуальной информации о наличии и состоянии ИТ-активов, оптимизировать затраты на их приобретение и использован

В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk Компания LANDesk объявила о выходе новой версии LANDesk Service Desk 7.4. Наиболее интересным и ожидаемым нововведением в новой версии для российских заказчиков данного продукта стала полная подд

В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk Группа Arbyte объявила об успешном завершении проекта по внедрению системы управления объектами корпоративной информационной системы на базе программного комплекса LANDesk в Московском аэропорту «Домодедово». Развёртывание, интеграцию со смежными программными продуктами, настройку и поддержку системы осуществили специалисты группы Arbyte, сертифицированно

LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite 9 оснащены Mobility Manager для управления мобильными устройствами Компания LANDesk Software анонсировала последние обновления в LANDesk Management Suite 9 и L

LANDesk Software представила LANDesk Management Automation Platform для управления ИТ-процессами ных систем, обеспечению безопасности на уровне пользователей и управлению ИТ-сервисами, представила LANDesk Management Automation Platform – интегрированное решение по управлению ИТ-процессами,

LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3 Компания LANDesk Software, поставщик решений для управления жизненным циклом и безопасностью ПК, а так

Вышла новая версия решения по управлению ИТ-активами LANDesk Asset Lifecycle Manager Компания LANDesk Software, независимое подразделение Emerson Network Power, объявила о выходе новой ве

Новые версии LANDesk Management Suite и LANDesk Security Suite доступны в России Группа Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в России и странах СНГ, объявила о выходе на российский рынок новой версии решений по управлению компьютерным парком – LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite

«Городской Ипотечный Банк» выбрал LANDesk для управления ИТ-инфраструктурой. Группа компаний Arbyte, поставщик и сертифицированный центр технической поддержки по решениям LANDesk в России и странах СНГ завершила проект по построению системы управления компьютерным парком «Городского Ипотечного Банка» (Группа «Морган Стэнли»). Внедренные банком продукты LANDes

LANDesk Asset Lifecycle Manager: управление ИТ-активами в реальном времени Корпорация Avocent, поставщик систем операционного управления ИТ, пополнила свой инструментарий управления активами новым продуктом – LANDesk Asset Lifecycle Manager. Новый продукт дополняет существующее интегрированное решение и позволяет компаниям оптимизировать управление технологическими ресурсами, обеспечивает наиболее п

Новое решение LANDesk защищает от потери данных роводных соединений, автоматизированного контроля над распространением патчей и кодирования данных. LANDesk Software, поставщик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и

LANDesk представил решение по управлению мобильными компьютерными системами щик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и процессами, объявил о выпуске LANDesk Management Gateway Appliance –аппаратного решения для управления мобильными и распред

Новое устройство от LANDesk: шифрованный доступ к корпоративной сети ерам и ноутбукам, находящимся вне корпоративной сети, подключаться к ней через SSL VPN. Как сообщает DarkReading.com, устройство использует аппаратную реализацию SSL VPN от Avocent, которая приобрела LANDesk в апреле 2006 г. На компьютерах, подключаемых к сети, устанавливается специальная клиентская программа. Она обеспечивает шифрованную связь и фильтрование трафика только для корпоративно

ЛАНИТ построил ИСУ компьютерным парком для «Инвестсбербанка» Компания ЛАНИТ, авторизованный реселлер LANDesk Software, завершила внедрение системы удаленного управления и конфигурирования рабочи

Анонсирована новая версия LANDesk Process Manager опасностью, сервисами и ИТ-процессами, представил новую, русскоязычную версию программного продукта LANDesk Process Manager 4.0, инструмента для автоматизации задач и выполняемых вручную процес

6 сентября прошла конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT» 6 сентября 2007 г. в Москве прошла 3-я ежегодная конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT 2007», организованная ГК Arbyte - национальным дистрибутором и центром технической поддержки LANDesk в России и странах СНГ.

Анонсирован новый LANDesk Starter Pack для ThinkVantage роцессами, и Lenovo, поставщик компьютерных систем, объявили о выпуске нового программного продукта LANDesk Starter Pack для технологий ThinkVantage (ThinkVantage Technologies - TVT), который м

LANDesk Host Intrusion Prevention: новый подход к защите асти интегрированных систем, безопасности и управления бизнес-процессами, объявил сегодня о выпуске LANDesk Host Intrusion Prevention – решения по «поведенческому» мониторингу безопасности, защ

LANDesk внедряет технологию энергосбережения Компания LANDesk Software, поставщик технических решений в области интегрированных систем, безопасност

LANDesk: технологии для IT Service Management Компания LANDesk Software, поставщик интегрированных систем защиты, решений для управления системами и

LANDesk и Avocent завершили объединение Компании LANDesk и Avocent объявили об успешном завершении сделки по вхождению компании LANDesk – поставщика программных продуктов по управлению ИТ-инфраструктурой и ее безопасностью, в состав Av

LANDesk и Avocent завершили объединение Компании LANDesk и Avocent объявили об успешном завершении сделки по вхождению компании LANDesk – поставщика программных продуктов по управлению ИТ-инфраструктурой и ее безопасностью, в состав Av

Вышел LANDesk Process Manager 2.0 Компания LANDesk Software представила новую версию LANDesk Process Manager 2.0. Новое решение о