Новая платформа гиперавтоматизации Ivanti Neurons: самообслуживание удаленных сотрудников и автономное обеспечение безопасности

Компания Ivanti представила Ivanti Neurons — платформу гиперавтоматизации, которая позволяет заблаговременно, автономно и стабильно устранять проблемы на устройствах, а также предоставлять сотрудникам возможность самообслуживания. Ivanti разрабатывает решения по автоматизации ИТ и обеспечения безопасности для обнаружения, управления, защиты и обслуживания ИТ-активов от облака до периферии. С помощью их новой платформы Ivanti Neurons компании могут усилить ИТ-подразделения ботами, которые обнаруживают и устраняют проблемы и уязвимости — таким образом, можно предоставлять ИТ-сервисы быстрее, точнее и экономичнее.

Ivanti помогает совершить переход от базовой автоматизации к полной гиперавтоматизации с применением глубокого обучения (deep learning): организации получают самовосстанавливающиеся автономные периферийные системы и предвосхищающие потребности ИТ-сервисы, которые реализуют индивидуальный контекст для каждого удаленного сотрудника.

Платформа гиперавтоматизации Ivanti Neurons предоставляет организациям множество функций. Так, Ivanti Neurons for Edge Intelligence позволяет ИТ-подразделению задействовать обработку естественного языка, чтобы посылать запросы всем периферийным устройствам и за секунды получать актуальные данные из любой части компании. Используя функции архитектуры на основе датчиков, этот компонент дает понимание происходящего на периферии, возможность настройки ее защиты, а также инвентаризации в реальном времени.

Ivanti Neurons for Healing предоставляет множество ботов для заблаговременного обнаружения, оценки и автоматического решения проблем с изменением конфигураций, производительностью, безопасностью и обеспечением соответствия требованиям на конечных устройствах. Автоматизация рутинных задач позволяет приблизиться к созданию самовосстанавливающейся среды, сокращает временные и финансовые затраты, а также улучшает условия труда для сотрудников.

Ivanti Neurons for Discovery за несколько минут предоставляет точную и полезную информацию об активах. Вы получаете ее как можно быстрее благодаря активному и пассивному сканированию, а также коннекторам от сторонних разработчиков, которые передают нормализованные данные по инвентаризации ПО и аппаратуры, данные об использовании ПО и полезную информацию для внесения в БД по управлению активами или конфигурациями.

Ivanti Neurons Workspace предоставляет полный обзор устройств, пользователей, приложений и сервисов в режиме реального времени. Это помогает службе поддержки сразу решать проблемы, не передавая их специалистам более высокого уровня. Простые экраны отображения пользователей и устройств сокращают время ожидания и затраты из-за передачи обращений пользователей, что ускоряет решение проблем и повышает продуктивность.