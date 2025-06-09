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Удалов Сергей


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 В России обвальное падение продаж электромобилей 1
09.09.2011 HP выпустила новые серверные решения HP Integrity NonStop и HP Integrity Superdome 1
27.05.2010 HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков 1
27.02.2010 Эксперты о рынке СХД: фиксируем быстрое восстановление 2
02.02.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
26.01.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
28.04.2006 Avocent: Региональным филиалам больше не нужны админы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Удалов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9354 4
IBM - International Business Machines Corp 9480 4
HP Inc. 5721 4
Huawei 4040 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 3
Ростелеком 9989 2
Dell EMC 5054 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Intel Corporation 12332 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 2
Netgear 239 2
HP EMEA 14 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
Cisco Systems 5162 1
Microsoft Corporation 24896 1
Oracle Corporation 6765 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 1
ZyXEL Communications 299 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Nvidia Corp 3580 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 55 1
Li Auto - LiXiang 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 6
Альфа-Банк 1802 4
ГПБ - Газпромбанк 1112 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Bank of America - Банк Америки 263 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Лента - Сеть розничной торговли 2161 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 37 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 19 1
Unsplash 1068 1
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 9 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9716 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 3
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 320 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10638 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3343 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 546 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2754 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 798 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 405 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 678 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 450 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1413 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 688 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 82 1
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 47 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5790 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 620 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2281 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6494 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
HPE Integrity - серия серверов 134 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1399 1
HPE 3PAR 102 1
Intel Itanium 630 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 61 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
HP LoadRunner - HP LoadRunner-in-the-Cloud 6 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Apple iPhone 6 4863 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Avaya Equinox 14 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Intel QPI - Intel QuickPath Interconnect 20 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 23 1
Geely Zeekr 15 1
Трояновский Владимир 62 3
Ананьин Алексей 84 3
Дмитриев Алексей 51 2
Потапов Сергей 29 2
Серова Елена 320 2
Легезо Денис 40 2
Дудоров Иван 3 2
Дудник Александр 4 2
Мякишева Марина 84 1
Корнетов Игорь 9 1
Трофимова Полина 2 1
Захаркина Ольга 24 1
Вересов Андрей 5 1
Логвиненко Владислав 7 1
Балабанов Виктор 1 1
Кочубеев Юрий 2 1
Рахимбабаев Тимур 1 1
Афанасьев Евгений 3 1
Колесов Юрий 4 1
Алексеев Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 6
Казахстан - Республика 5668 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Европа 24415 1
Армения - Республика 2329 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1309 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3248 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5979 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6038 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2830 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2522 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1275 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4262 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 10 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4162 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1781 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 927 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Ведомости 1089 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 3
IDC - International Data Corporation 4921 1
Автостат 39 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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