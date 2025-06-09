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Удалов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Удалов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Трояновский Владимир 62 3
|Ананьин Алексей 84 3
|Дмитриев Алексей 51 2
|Потапов Сергей 29 2
|Серова Елена 320 2
|Легезо Денис 40 2
|Дудоров Иван 3 2
|Дудник Александр 4 2
|Мякишева Марина 84 1
|Корнетов Игорь 9 1
|Трофимова Полина 2 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Вересов Андрей 5 1
|Логвиненко Владислав 7 1
|Балабанов Виктор 1 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Рахимбабаев Тимур 1 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Колесов Юрий 4 1
|Алексеев Дмитрий 5 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
|CNews TV 747 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Ведомости 1089 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 3
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Автостат 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177519.
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