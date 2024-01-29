Получите все материалы CNews по ключевому слову
Diasoft Новая Афина
«Новая Афина» была создана в 1998 году при участи «Диасофт» с долей владения 59,2%. Компания занимается разработкой автоматизированных банковских систем, среди ее клиентов крупнейшие российские финансовые организации. В январе 2024 года ПАО «Диасофт» объявило о завершении консолидации 100% акций входящего в Группу «Диасофт» АО «Новая Афина».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.01.2024
|
«Диасофт» объявила о консолидации компании «Новая Афина»
отраслей экономики, объявило о завершении консолидации 100% акций входящего в группу «Диасофт» АО «Новая Афина». «Новая Афина» была создана в 1998 г. при участи «Диасофт» с долей владен
|23.05.2014
|
«Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры
. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Централизованная АБС банка реализована средствами ИСУБД «Новая Афина» и обеспечивает расчетно-кассовую, кредитную и депозитную работу всех филиалов с
|02.03.2009
|
Новая система расчетов ВТБ работает на «Новой Афине»
Банк ВТБ ввел в промышленную эксплуатацию новую систему расчетов, реализованную средствами ИСУБД «Новая Афина». Целями внедрения новой системы расчетов стали: замена программного обеспечения
|17.12.2007
|
«Банк Кипра» обслуживает клиентов вместе с «Новой Афиной»
imited, головного банка крупнейшей банковской группы Кипра, ввел в промышленную эксплуатацию ИСУБД «Новая Афина» в составе прикладных подсистем: «Расчетное обслуживание», «Кредиты», «Депозиты ф
|10.12.2007
|
«Новая Афина» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000
В очередной раз подтверждено соответствие компании «Новая Афина» стандарту ISO 9001:2000 аудиторской проверкой, выполненной независимым классифик
|13.11.2007
|
ВТБ построил систему валютных расчетов на базе ИСУБД «Новая Афина»
Компания «Новая Афина» успешно реализовала проект по построению системы автоматизации валютных расчетов
|27.11.2006
|
"Новая Афина" представила свои технологии банковскому сообществу Украины
народном банковском форуме «Банк-Развитие-2006», проходившем в октябре 2006 г. в г. Киев, компания «Новая Афина» представила свои технологии, предназначенные для комплексной автоматизации деяте
|20.10.2006
|
41 подразделение "Нурбанка" работает на единой базе данных "Новой Афины"
В 2006 году количество подразделений «Нурбанк» (г. Алматы, Республика Казахстан), работающих на единой базе данных «Новой Афины» в режиме on-line превысило 40. Среди них: головной банк, 16 филиалов и 24 пункта РКО, размещенные по всему Казахстану. За три года работы «Нурбанка» в единой многофилиальной информ
|18.10.2006
|
"Нурбанк" интегрировал "Новую Афину" с Oracle Financial Services Applications
Специалисты «Нурбанк» интегрировали ИСУБД «Новая Афина» с Oracle Financial Services Applications, Интеграция ИСУБД «Новая Афина»
|11.09.2006
|
"Новая Афина" готова к переходу на новый стандарт бухгалтерского учета
"Новая Афина" провела экспресс-анализ проекта Указания Банка России "О внесении изменений в По
|11.07.2005
|
"Внешторгбанк" автоматизирует работу филиалов
«Внешторгбанк» выбрал информационную систему управления банковской деятельностью (ИСУБД) «Новая Афина» (от одноименной компании) в качестве платформы автоматизации своих 28 региональных филиалов. В 2004 году банком была принята стратегия развития ИТ, в рамках которой поставлена зада
|31.05.2005
|
Внешторгбанк выбрал разработчика новой системы расчетов
системы расчетов среди российских компаний. В результате в качестве поставщика была выбрана фирма «Новая Афина». Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе подразделения Внешторгбанка ознак
|25.11.2004
|
"Новая Афина" представила решение для учета по требованиям МСФО
путь к повышению конкурентоспособности российских банков”, организованной Банком России, компания «Новая Афина» представила свое решение, обеспечивающее ведение учета по требованиям МСФО (межд
|29.10.2004
|
"Новая Афина" представила систему "Аналитический учет"
Компания «Новая Афина» выпустила систему «Аналитический учет». Это решение содержит в себе широкий набор инструментов для организации различных отчетных методик, позволяющий средствами системы создавать
|20.09.2004
|
"Новая Афина" сообщила о функциональном расширении системы
На X Форуме разработчиков АБС, который состоится 12–14 октября компания «Новая Афина» представит подсистему «Аналитический учет». Она является новым инструментом инфо
|03.09.2004
|
"Новая Афина" подтвердила сертификацию ISO 9001:2000
По результатам планового периодического аудита, проводившегося 1-2 сентября 2004 года, компания «Новая Афина» в третий раз подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000. Аудиторская проверка была осуществлена независимым классификационным и сертификационным обществом Det Norske Veritas
|16.06.2004
|
"Новая Афина" помогает развиваться системе "АНЕЛИК"
ческих решений для банков, занимающихся денежными переводами, Казарян дал достойную оценку системе «Новая Афина», ставшей для быстро развивающегося банка надежной информационно-технологической
|03.06.2004
|
"Новую Афину" портировали на платформу Intel Itanium 2
Специалисты компаний «Стинс Коман» и «Новая Афина» провели тестирование Информационной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) «Новая Афина» на сервере NEC Express5800/1320Xd, оснащенном 16 процессорами Intel Ita
|07.03.2002
|
"ПрограмБанк" подвел итоги своей работы в 2001 году
С) "Гефест" и "Центавр Дельта", информационной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) "Новая Афина" и аналитического программного комплекса (АПК) "Нострадамус". В докладе директора
|31.08.2001
|
HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome
+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал пе
|18.07.2001
|
ИСУБД "Новая Афина" и Compaq AlphaServer: созданы друг для друга
цию о результатах тестирования интегрированной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) "Новая Афина" компании "Диасофт+ПрограмБанк" на четырехпроцессорном сервере Compaq AlphaServer
|08.07.1999
|
АКБ "Желдорбанк" проводит информационную интеграцию на базе ИСУБДэ"Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк".
темы "Ценные бумаги", входящей в состав информационной системы управления банковской деятельностью "Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк". До настоящего времени в банке эк
Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 150 2
|Фомичев Андрей 73 2
|Спокойнова Анжела 3 1
|Овсия Валерий 1 1
|Солдатенков Геннадий 1 1
|Колмаков Антон 3 1
|Бунто Владислав 4 1
|Плетнев Владислав 4 1
|Калебнет Денис 2 1
|Тобурдановский Михаил 3 1
|Генкин Илья 1 1
|Гайнутдинова Галия 1 1
|Гургенян Лиана 4 1
|Грошев Алексей 4 1
|Казарян Армен 1 1
|Билялов Эльдар 3 1
|Кушлевич Николай 5 1
|Савченко Александр 3 1
|Шкварун Иван 1 1
|Ниязи Михмед 1 1
|Орловский Виктор 403 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Сотин Денис 216 1
|Иванов Алексей 155 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Амириди Юлия 25 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Патешман Виталий 42 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Занин Виталий 23 1
|Катрич Алексей 43 1
|Михайлов Алексей 107 1
|Генцис Александр 20 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Коротков Андрей 86 1
|Стятюгин Роман 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428655, в очереди разбора - 728511.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.