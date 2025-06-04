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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176098
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Грошев Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
13.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов 1
07.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда 1
01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Грошев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 937 5
Ростех - РТ-Диасофт 6 3
Yandex - Яндекс 7755 1
Diasoft - Диасофт Инновации 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Diasoft Viet Nam 1 1
Diasoft AM 1 1
Diasoft - Диасофт Дата Менеджмент 1 1
Diasoft - Диасофт Диджитал 1 1
Diasoft - Диасофт Экосистема 1 1
Diasoft - Диасофт АСП 1 1
Diasoft - Диасофт Технопарк 1 1
Neoflex - Неофлекс 234 1
Ростелеком 9949 1
Softline - Софтлайн 2989 1
8492 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 661 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 548 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Альфа-Банк 1800 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 923 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Дымов Андрей 6 4
Рощупкин Олег 5 4
Глазков Александр 146 4
Ольшевский Денис 7 4
Михалев Олег 5 4
Генцис Александр 21 4
Ляшков Александр 4 3
Зубарев Дмитрий 7 1
Шмида Петр 2 1
Сафонов Максим 3 1
Овчинников Сергей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Европа 24392 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Китай - Шанхай 791 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Средства производства 51 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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