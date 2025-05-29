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Зубарев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Зубарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Алтухов Сергей 14 1
|Аэров Олег 4 1
|Урусов Виктор 131 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Глазков Александр 142 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Генцис Александр 20 1
|Дымов Андрей 5 1
|Михалев Олег 4 1
|Оганесян Артак 31 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Висящев Андрей 64 1
|Романов Михаил 33 1
|Меднов Сергей 124 1
|Михайлова Мария 6 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Левиков Антон 69 1
|Занин Виталий 22 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 117 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Микоян Александр 43 1
|Хавторин Антон 25 1
|Майорова Юлия 8 1
|Ромашин Максим 5 1
|Климов Евгений 18 1
|Сулицкий Роман 4 1
|Письменский Олег 7 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Карпман Ольга 9 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Меньшиков Сергей 3 1
|Служаева Марина 1 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Ольшевский Денис 7 1
|Сафонов Максим 3 1
|CNews TV 747 1
|Forbes - Форбс 860 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
|IDC - International Data Corporation 4920 1
|Gartner - Гартнер 3573 1
|Coleman Parkes 11 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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