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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зубарев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Опасность в корпоративных сетях. Эксперты предупреждают о новой уязвимости в центре сертификации 1
12.07.2024 Пентестеры центра кибербезопасности УЦСБ нашли критичные уязвимости в ПО известных компаний 1
19.09.2013 «Альфа-Банк» представил обновленный интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
15.02.2013 SAP в России агрессивно расширяется. Цель - банки и госсектор 1
06.12.2011 CNews TV. Проекты федерального масштаба - наша основная точка роста 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
17.01.2011 «Диасофт»: сотрудник call-центра сделал карьеру до управляющего директора 3

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Зубарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 930 5
SAP SE 5329 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Microsoft Corporation 24849 1
Softline - Софтлайн 2980 1
Yandex - Яндекс 7728 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Apple Inc 12274 1
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Крок - Croc 1785 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
Broadcom - VMware 2406 1
HP Inc. 5717 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
Google LLC 11951 1
X Corp - Twitter 2882 1
Cisco Systems 5155 1
8484 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 1
Directum - Директум 1125 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Veeam Software 321 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
1С-Рарус 899 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Такском - Taxcom 242 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Мегаплан 82 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Астерос Консалтинг 64 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Альфа-Банк 1799 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 1
ГПБ - Газпромбанк 1107 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 92 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Новард УК - Novard 72 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2976 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5501 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1099 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6479 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4061 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5575 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 353 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4631 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3247 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2893 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4106 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3831 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1953 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7667 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 569 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 610 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 1
Diasoft Flextera 57 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4702 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
Microsoft Azure 1427 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 323 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
1С:CRM 69 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Apple Keynote 63 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 6 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
Алтухов Сергей 14 1
Аэров Олег 4 1
Урусов Виктор 131 1
Постолатий Виталий 22 1
Глазков Александр 142 1
Овчинников Сергей 48 1
Генцис Александр 20 1
Дымов Андрей 5 1
Михалев Олег 4 1
Оганесян Артак 31 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Висящев Андрей 64 1
Романов Михаил 33 1
Меднов Сергей 124 1
Михайлова Мария 6 1
Прохоров Фёдор 83 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Левиков Антон 69 1
Занин Виталий 22 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 117 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Майорова Юлия 8 1
Ромашин Максим 5 1
Климов Евгений 18 1
Сулицкий Роман 4 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Карпман Ольга 9 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Ермишкин Михаил 4 1
Меньшиков Сергей 3 1
Служаева Марина 1 1
Бурцева Надежда 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
Ольшевский Денис 7 1
Сафонов Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 2
Европа 24385 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Нидерланды 3561 1
Швеция - Королевство 3644 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3148 1
Китай - Шанхай 791 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Европа Восточная 3109 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Аренда 2490 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1210 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 268 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2424 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 663 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6869 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6559 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4240 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 984 1
CNews TV 747 1
Forbes - Форбс 860 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
IDC - International Data Corporation 4920 1
Gartner - Гартнер 3573 1
Coleman Parkes 11 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175606.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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