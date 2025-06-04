Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михалев Олег
УПОМИНАНИЯ
Михалев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
|Грошев Алексей 5 4
|Генцис Александр 21 4
|Глазков Александр 146 4
|Шмида Петр 2 1
|Зубарев Дмитрий 7 1
|Ольшевский Денис 7 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Дымов Андрей 6 1
|Сафонов Максим 3 1
|Рощупкин Олег 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149311 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
|Европа 24392 1
|Китай - Шанхай 791 1
|Великобритания - Лондон 2390 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.