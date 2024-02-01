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RockITSoft Рокитсофт Croc Code Крок Регион
RockITSoft (также известна как Croc Code или юридически как ООО «КРОК Регион») представляет собой российского разработчика и поставщика программных решений, специализирующегося на цифровой трансформации бизнес-процессов и государственного управления. Компания позиционирует себя как партнера в области заказной разработки и внедрения систем электронного документооборота (СЭД), управления контентом и производственного контроля. В реестре российского программного обеспечения зарегистрированы собственные продукты компании, что подтверждает её статус отечественного вендора. Исторически компания базируется на структурах группы CROC, однако выступает как самостоятельный бренд с собственной методологией работы, включающей распределенные команды и гибридные модели взаимодействия с клиентами.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность компании сосредоточена на создании информационных систем для государственных органов, финансового сектора, ритейла, промышленности и энергетики. Ключевыми направлениями являются внедрение систем электронного документооборота, автоматизация договорных отношений, интеграция разрозненных ИТ-систем через сервисные шины и разработка специализированных отраслевых решений.
Сильные стороны компании включают:
- Наличие собственных продуктов в реестре российского ПО (например, платформа интеграции Roc Integration).
- Экспертиза во внедрении low-code/no-code платформ, что позволяет заказчикам адаптировать решения без привлечения профильных разработчиков.
- Опыт работы с масштабными государственными проектами и крупным ритейлом.
- Гибкая модель распределенной команды с офисами в разных часовых поясах (от Иркутска до Калининграда), обеспечивающая непрерывную поддержку.
Слабые стороны, вытекающие из специфики рынка, могут включать зависимость от кадрового голода в ИТ-секторе и необходимость постоянной адаптации под строгие требования импортозамещения. Однако компания компенсирует это внутренними методологиями разработки и использованием открытых технологий.
Структура и принадлежность к группе компаний
Компания является частью экосистемы CROC. Юридическое лицо — ООО «КРОК Регион», основанное в 2010 году. Бренд Croc Code был введен для обозначения направления заказной разработки и ИТ-продуктов, ранее известного под именем RockITSoft. Роль компании в группе заключается в предоставлении услуг кастомизации ПО, внедрении решений партнеров (таких как Directum, «Атач») и разработке собственных интеграционных платформ. Это позволяет CROC предлагать клиентам не только инфраструктурные решения, но и слой бизнес-логики и приложений.
Продукты и технологии
Портфель компании включает как собственные разработки, так и внедряемые партнерские решения:
- «РеMESло»: система оперативного управления производством (MES), разработанная совместно с ИТ-компанией «К2Тех». Ориентирована на предприятия пищевой промышленности (молочные продукты, напитки). Обеспечивает единую информационную среду для технических и финансовых специалистов, повышая прозрачность процессов и снижая объемы отходов.
- Roc Integration: собственная платформа интеграции, используемая для создания сервисных шин. Обеспечивает обмен данными между ИС, маршрутизацию и контроль безопасности. Применялась в проекте «Новосибирскэнергосбыта».
- Решения на базе Directum RX: внедрение систем электронной валидации договоров (СЭВД) и управления контентом. Пример — проект с торговой сетью «Ашан», где была автоматизирована работа с более чем 100 вариантами договорных документов.
- Платформа «Атач»: система электронного документооборота, внедряемая совместно с разработчиком «ММК-Информсервис». Используется в госучреждениях и научных институтах (например, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера).
- Цифровые платформы для ритейла: решения для автоматизации ИТ-процессов разработки, включая оркестрацию на базе Red Hat OpenShift и интеграцию с GitLab, Jira.
В технологическом стеке используются Java, .Net, микросервисная архитектура, DevOps-практики и облачные технологии. Компания активно применяет low-code инструменты для ускорения вывода продуктов на рынок (time-to-market).
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- «Ашан ритейл Россия»: внедрение СЭВД на базе Directum RX для автоматизации договорного документооборота во всех регионах присутствия.
- «Новосибирскэнергосбыт»: единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Внедрена интеграционная сервисная шина, что снизило стоимость разработки в 3 раза.
- «Винлаб» (Beluga Group): внедрение цифровой платформы для автоматизации ИТ-процессов и ускорения разработки мобильного приложения.
- Государственные структуры Москвы: участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», интеграция с системами Департамента градостроительной политики и ЦИП.
- Федеральная дорожная структура: обновление СЭД на платформе КСЭД 3.0, охватывающее около 4000 сотрудников и подведомственные организации по всей России.
Партнерства: Компания тесно сотрудничает с Directum (поставщик платформы для СЭД), «ММК-Информсервис» (разработчик «Атач»), «К2Тех» (соавтор MES-системы). Также реализуются проекты с участием Росстата, ВЭБ.РФ, Альфастрахования.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- CROC (основная компания): хотя Croc Code является частью группы, основные ИТ-услуги CROC конкурируют с другими системными интеграторами
- Lanit
- Softline
- Paragon Software
- Базальт СПО (в части внедрения ОС и сопутствующего ПО)
- Astra Linux (партнерские экосистемы)
- 1С-Рарус
Зарубежные аналоги (до импортозамещения или в нишевых сегментах):
- SAP SE (Германия) — системы управления предприятием.
- Microsoft Corporation (США) — платформы документооборота и разработки.
- Oracle Corporation (США) — базы данных и корпоративные приложения.
- IBM (США) — интеграционные шины и консалтинг.
- Epicor Software Corporation (США) — MES-системы для производства.
Лицензии и разрешения
Компания обладает необходимыми допусками для работы с государственной информацией. Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО, что позволяет заказчикам из госсектора закупать решения по 44-ФЗ и 223-ФЗ на льготных условиях. Конкретные номера лицензий ФСБ или ФСТЭК не указаны в открытых источниках, однако наличие сертификатов соответствия требованиям защиты информации подразумевается для работы с госзаказчиками (например, при внедрении СЭД во федеральных структурах).
Участие в рейтингах
Компания упоминается в отраслевых обзорах CNews и TAdviser как один из активных игроков рынка внедрения СЭД и цифровизации госуслуг. В частности, проекты компании отмечались в контексте реализации национальных проектов и программы реновации жилья.
Цитата
«Повышение эффективности на всех этапах – одни из ключевых трендов на производственных предприятиях. Система «РеMESло» предоставляет единую информационную среду, постоянный доступ к которой имеют технические и финансовые специалисты, аналитики, руководство. Что позволяет усовершенствовать управление ресурсами, повысить прозрачность производства и точность планирования, снизить объемов отходов и складских запасов, уменьшить время простоя персонала и оборудования».
— Никита Карлушин, эксперт RockITSoft (источник: CNews).
Информация актуальна на 21.07.2026
СОБЫТИЯ
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RockITSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Пестерев Алексей 10 5
|Громов Павел 3 3
|Карлушин Никита 2 2
|Смирнов Виктор 19 2
|Омехин Илья 4 2
|Беркаев Дмитрий 1 1
|Дымов Андрей 5 1
|Михалев Олег 4 1
|Газизов Денис 3 1
|Ольшевский Денис 7 1
|Рощупкин Олег 4 1
|Прудников Денис 1 1
|Грошев Алексей 4 1
|Глазков Александр 151 1
|Генцис Александр 20 1
|Ляшков Александр 4 1
|Шингарев Евгений 7 1
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