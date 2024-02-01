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RockITSoft Рокитсофт Croc Code Крок Регион

RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион

RockITSoft (также известна как Croc Code или юридически как ООО «КРОК Регион») представляет собой российского разработчика и поставщика программных решений, специализирующегося на цифровой трансформации бизнес-процессов и государственного управления. Компания позиционирует себя как партнера в области заказной разработки и внедрения систем электронного документооборота (СЭД), управления контентом и производственного контроля. В реестре российского программного обеспечения зарегистрированы собственные продукты компании, что подтверждает её статус отечественного вендора. Исторически компания базируется на структурах группы CROC, однако выступает как самостоятельный бренд с собственной методологией работы, включающей распределенные команды и гибридные модели взаимодействия с клиентами.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность компании сосредоточена на создании информационных систем для государственных органов, финансового сектора, ритейла, промышленности и энергетики. Ключевыми направлениями являются внедрение систем электронного документооборота, автоматизация договорных отношений, интеграция разрозненных ИТ-систем через сервисные шины и разработка специализированных отраслевых решений.

Сильные стороны компании включают:

  • Наличие собственных продуктов в реестре российского ПО (например, платформа интеграции Roc Integration).
  • Экспертиза во внедрении low-code/no-code платформ, что позволяет заказчикам адаптировать решения без привлечения профильных разработчиков.
  • Опыт работы с масштабными государственными проектами и крупным ритейлом.
  • Гибкая модель распределенной команды с офисами в разных часовых поясах (от Иркутска до Калининграда), обеспечивающая непрерывную поддержку.

Слабые стороны, вытекающие из специфики рынка, могут включать зависимость от кадрового голода в ИТ-секторе и необходимость постоянной адаптации под строгие требования импортозамещения. Однако компания компенсирует это внутренними методологиями разработки и использованием открытых технологий.

Структура и принадлежность к группе компаний

Компания является частью экосистемы CROC. Юридическое лицо — ООО «КРОК Регион», основанное в 2010 году. Бренд Croc Code был введен для обозначения направления заказной разработки и ИТ-продуктов, ранее известного под именем RockITSoft. Роль компании в группе заключается в предоставлении услуг кастомизации ПО, внедрении решений партнеров (таких как Directum, «Атач») и разработке собственных интеграционных платформ. Это позволяет CROC предлагать клиентам не только инфраструктурные решения, но и слой бизнес-логики и приложений.

Продукты и технологии

Портфель компании включает как собственные разработки, так и внедряемые партнерские решения:

  • «РеMESло»: система оперативного управления производством (MES), разработанная совместно с ИТ-компанией «К2Тех». Ориентирована на предприятия пищевой промышленности (молочные продукты, напитки). Обеспечивает единую информационную среду для технических и финансовых специалистов, повышая прозрачность процессов и снижая объемы отходов.
  • Roc Integration: собственная платформа интеграции, используемая для создания сервисных шин. Обеспечивает обмен данными между ИС, маршрутизацию и контроль безопасности. Применялась в проекте «Новосибирскэнергосбыта».
  • Решения на базе Directum RX: внедрение систем электронной валидации договоров (СЭВД) и управления контентом. Пример — проект с торговой сетью «Ашан», где была автоматизирована работа с более чем 100 вариантами договорных документов.
  • Платформа «Атач»: система электронного документооборота, внедряемая совместно с разработчиком «ММК-Информсервис». Используется в госучреждениях и научных институтах (например, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера).
  • Цифровые платформы для ритейла: решения для автоматизации ИТ-процессов разработки, включая оркестрацию на базе Red Hat OpenShift и интеграцию с GitLab, Jira.

В технологическом стеке используются Java, .Net, микросервисная архитектура, DevOps-практики и облачные технологии. Компания активно применяет low-code инструменты для ускорения вывода продуктов на рынок (time-to-market).

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  • «Ашан ритейл Россия»: внедрение СЭВД на базе Directum RX для автоматизации договорного документооборота во всех регионах присутствия.
  • «Новосибирскэнергосбыт»: единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Внедрена интеграционная сервисная шина, что снизило стоимость разработки в 3 раза.
  • «Винлаб» (Beluga Group): внедрение цифровой платформы для автоматизации ИТ-процессов и ускорения разработки мобильного приложения.
  • Государственные структуры Москвы: участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», интеграция с системами Департамента градостроительной политики и ЦИП.
  • Федеральная дорожная структура: обновление СЭД на платформе КСЭД 3.0, охватывающее около 4000 сотрудников и подведомственные организации по всей России.

Партнерства: Компания тесно сотрудничает с Directum (поставщик платформы для СЭД), «ММК-Информсервис» (разработчик «Атач»), «К2Тех» (соавтор MES-системы). Также реализуются проекты с участием Росстата, ВЭБ.РФ, Альфастрахования.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  • CROC (основная компания): хотя Croc Code является частью группы, основные ИТ-услуги CROC конкурируют с другими системными интеграторами
  • Lanit
  • Softline
  • Paragon Software
  • Базальт СПО (в части внедрения ОС и сопутствующего ПО)
  • Astra Linux (партнерские экосистемы)
  • 1С-Рарус

Зарубежные аналоги (до импортозамещения или в нишевых сегментах):

  • SAP SE (Германия) — системы управления предприятием.
  • Microsoft Corporation (США) — платформы документооборота и разработки.
  • Oracle Corporation (США) — базы данных и корпоративные приложения.
  • IBM (США) — интеграционные шины и консалтинг.
  • Epicor Software Corporation (США) — MES-системы для производства.

Лицензии и разрешения

Компания обладает необходимыми допусками для работы с государственной информацией. Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО, что позволяет заказчикам из госсектора закупать решения по 44-ФЗ и 223-ФЗ на льготных условиях. Конкретные номера лицензий ФСБ или ФСТЭК не указаны в открытых источниках, однако наличие сертификатов соответствия требованиям защиты информации подразумевается для работы с госзаказчиками (например, при внедрении СЭД во федеральных структурах).

Участие в рейтингах

Компания упоминается в отраслевых обзорах CNews и TAdviser как один из активных игроков рынка внедрения СЭД и цифровизации госуслуг. В частности, проекты компании отмечались в контексте реализации национальных проектов и программы реновации жилья.

Цитата

«Повышение эффективности на всех этапах – одни из ключевых трендов на производственных предприятиях. Система «РеMESло» предоставляет единую информационную среду, постоянный доступ к которой имеют технические и финансовые специалисты, аналитики, руководство. Что позволяет усовершенствовать управление ресурсами, повысить прозрачность производства и точность планирования, снизить объемов отходов и складских запасов, уменьшить время простоя персонала и оборудования».
Никита Карлушин, эксперт RockITSoft (источник: CNews).

Информация актуальна на 21.07.2026

СОБЫТИЯ

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01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1
31.05.2023 «Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX 2
16.05.2023 «РеMESло» – новая российская система управления производством 1
17.01.2023 «Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX 2
28.12.2022 RockITSoft автоматизировала договорной документооборот в торговой сети «Ашан» 4
21.12.2022 RockITSoft внедрила сервисную шину в ИТ-инфраструктуру «Новосибирскэнергосбыта» 2
20.05.2022 Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье 1
19.04.2022 Croc Code и «Атач» внедрили систему электронного документооборота для Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 1
24.03.2022 Croc Code приняла участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 2
25.10.2021 «Винлаб» внедрил цифровую платформу Croc Code для автоматизации ИТ-процессов 2
21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 2

Публикаций - 13, упоминаний - 24

RockITSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1961 6
Directum - Директум 1259 4
К2Тех - K2Tech 345 2
9560 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 2
ММК Информсервис 69 2
Инфостарт - Infostart 11 1
Diasoft - Диасофт АСП 1 1
Diasoft - Диасофт Технопарк 1 1
Diasoft - Диасофт Инновации 1 1
Diasoft - Диасофт Экосистема 3 1
Diasoft - Диасофт Диджитал 4 1
Diasoft - Диасофт Дата Менеджмент 1 1
Diasoft AM 1 1
Diasoft Viet Nam 1 1
Ростелеком 10915 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 1
SAP SE 5590 1
Microsoft Corporation 25741 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Softline - Софтлайн 3714 1
Oracle Corporation 7067 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Diasoft - Диасофт 1133 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1
Neoflex - Неофлекс 256 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 800 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
AWG - АртВеб Групп 27 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 122 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Открытые технологии 732 1
Epicor Software Corporation 166 1
Т1 Иннотех 213 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 341 4
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 3
Новосибирскэнергосбыт 17 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1119 2
АльфаСтрахование СГ 386 2
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 99 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 2
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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