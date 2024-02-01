RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион

RockITSoft (также известна как Croc Code или юридически как ООО «КРОК Регион») представляет собой российского разработчика и поставщика программных решений, специализирующегося на цифровой трансформации бизнес-процессов и государственного управления. Компания позиционирует себя как партнера в области заказной разработки и внедрения систем электронного документооборота (СЭД), управления контентом и производственного контроля. В реестре российского программного обеспечения зарегистрированы собственные продукты компании, что подтверждает её статус отечественного вендора. Исторически компания базируется на структурах группы CROC, однако выступает как самостоятельный бренд с собственной методологией работы, включающей распределенные команды и гибридные модели взаимодействия с клиентами.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность компании сосредоточена на создании информационных систем для государственных органов, финансового сектора, ритейла, промышленности и энергетики. Ключевыми направлениями являются внедрение систем электронного документооборота, автоматизация договорных отношений, интеграция разрозненных ИТ-систем через сервисные шины и разработка специализированных отраслевых решений.

Сильные стороны компании включают:

Наличие собственных продуктов в реестре российского ПО (например, платформа интеграции Roc Integration ).

). Экспертиза во внедрении low-code/no-code платформ, что позволяет заказчикам адаптировать решения без привлечения профильных разработчиков.

Опыт работы с масштабными государственными проектами и крупным ритейлом.

Гибкая модель распределенной команды с офисами в разных часовых поясах (от Иркутска до Калининграда), обеспечивающая непрерывную поддержку.

Слабые стороны, вытекающие из специфики рынка, могут включать зависимость от кадрового голода в ИТ-секторе и необходимость постоянной адаптации под строгие требования импортозамещения. Однако компания компенсирует это внутренними методологиями разработки и использованием открытых технологий.

Структура и принадлежность к группе компаний

Компания является частью экосистемы CROC. Юридическое лицо — ООО «КРОК Регион», основанное в 2010 году. Бренд Croc Code был введен для обозначения направления заказной разработки и ИТ-продуктов, ранее известного под именем RockITSoft. Роль компании в группе заключается в предоставлении услуг кастомизации ПО, внедрении решений партнеров (таких как Directum, «Атач») и разработке собственных интеграционных платформ. Это позволяет CROC предлагать клиентам не только инфраструктурные решения, но и слой бизнес-логики и приложений.

Продукты и технологии

Портфель компании включает как собственные разработки, так и внедряемые партнерские решения:

«РеMESло» : система оперативного управления производством (MES), разработанная совместно с ИТ-компанией «К2Тех». Ориентирована на предприятия пищевой промышленности (молочные продукты, напитки). Обеспечивает единую информационную среду для технических и финансовых специалистов, повышая прозрачность процессов и снижая объемы отходов.

: система оперативного управления производством (MES), разработанная совместно с ИТ-компанией «К2Тех». Ориентирована на предприятия пищевой промышленности (молочные продукты, напитки). Обеспечивает единую информационную среду для технических и финансовых специалистов, повышая прозрачность процессов и снижая объемы отходов. Roc Integration : собственная платформа интеграции, используемая для создания сервисных шин. Обеспечивает обмен данными между ИС, маршрутизацию и контроль безопасности. Применялась в проекте «Новосибирскэнергосбыта».

: собственная платформа интеграции, используемая для создания сервисных шин. Обеспечивает обмен данными между ИС, маршрутизацию и контроль безопасности. Применялась в проекте «Новосибирскэнергосбыта». Решения на базе Directum RX : внедрение систем электронной валидации договоров (СЭВД) и управления контентом. Пример — проект с торговой сетью «Ашан», где была автоматизирована работа с более чем 100 вариантами договорных документов.

: внедрение систем электронной валидации договоров (СЭВД) и управления контентом. Пример — проект с торговой сетью «Ашан», где была автоматизирована работа с более чем 100 вариантами договорных документов. Платформа «Атач» : система электронного документооборота, внедряемая совместно с разработчиком «ММК-Информсервис». Используется в госучреждениях и научных институтах (например, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера).

: система электронного документооборота, внедряемая совместно с разработчиком «ММК-Информсервис». Используется в госучреждениях и научных институтах (например, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера). Цифровые платформы для ритейла: решения для автоматизации ИТ-процессов разработки, включая оркестрацию на базе Red Hat OpenShift и интеграцию с GitLab, Jira.

В технологическом стеке используются Java, .Net, микросервисная архитектура, DevOps-практики и облачные технологии. Компания активно применяет low-code инструменты для ускорения вывода продуктов на рынок (time-to-market).

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

«Ашан ритейл Россия» : внедрение СЭВД на базе Directum RX для автоматизации договорного документооборота во всех регионах присутствия.

: внедрение СЭВД на базе Directum RX для автоматизации договорного документооборота во всех регионах присутствия. «Новосибирскэнергосбыт» : единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Внедрена интеграционная сервисная шина, что снизило стоимость разработки в 3 раза.

: единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Внедрена интеграционная сервисная шина, что снизило стоимость разработки в 3 раза. «Винлаб» (Beluga Group) : внедрение цифровой платформы для автоматизации ИТ-процессов и ускорения разработки мобильного приложения.

: внедрение цифровой платформы для автоматизации ИТ-процессов и ускорения разработки мобильного приложения. Государственные структуры Москвы : участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», интеграция с системами Департамента градостроительной политики и ЦИП.

: участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», интеграция с системами Департамента градостроительной политики и ЦИП. Федеральная дорожная структура: обновление СЭД на платформе КСЭД 3.0, охватывающее около 4000 сотрудников и подведомственные организации по всей России.

Партнерства: Компания тесно сотрудничает с Directum (поставщик платформы для СЭД), «ММК-Информсервис» (разработчик «Атач»), «К2Тех» (соавтор MES-системы). Также реализуются проекты с участием Росстата, ВЭБ.РФ, Альфастрахования.

Конкуренция

Российские конкуренты:

CROC (основная компания) : хотя Croc Code является частью группы, основные ИТ-услуги CROC конкурируют с другими системными интеграторами

: хотя Croc Code является частью группы, основные ИТ-услуги CROC конкурируют с другими системными интеграторами Lanit

Softline

Paragon Software

Базальт СПО (в части внедрения ОС и сопутствующего ПО)

(в части внедрения ОС и сопутствующего ПО) Astra Linux (партнерские экосистемы)

(партнерские экосистемы) 1С-Рарус

Зарубежные аналоги (до импортозамещения или в нишевых сегментах):

Лицензии и разрешения

Компания обладает необходимыми допусками для работы с государственной информацией. Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО, что позволяет заказчикам из госсектора закупать решения по 44-ФЗ и 223-ФЗ на льготных условиях. Конкретные номера лицензий ФСБ или ФСТЭК не указаны в открытых источниках, однако наличие сертификатов соответствия требованиям защиты информации подразумевается для работы с госзаказчиками (например, при внедрении СЭД во федеральных структурах).

Участие в рейтингах

Компания упоминается в отраслевых обзорах CNews и TAdviser как один из активных игроков рынка внедрения СЭД и цифровизации госуслуг. В частности, проекты компании отмечались в контексте реализации национальных проектов и программы реновации жилья.

Цитата

«Повышение эффективности на всех этапах – одни из ключевых трендов на производственных предприятиях. Система «РеMESло» предоставляет единую информационную среду, постоянный доступ к которой имеют технические и финансовые специалисты, аналитики, руководство. Что позволяет усовершенствовать управление ресурсами, повысить прозрачность производства и точность планирования, снизить объемов отходов и складских запасов, уменьшить время простоя персонала и оборудования».

— Никита Карлушин, эксперт RockITSoft (источник: CNews).

Информация актуальна на 21.07.2026