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Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье

Летний Аналитический Фестиваль — масштабная ежегодная конференция на темы системного анализа, бизнес-анализа, работы с требованиями и управлению продуктами.

ЛАФ — это:

  • 3 дня полного погружения;
  • знания которых вы не найдете в интернете;
  • опыт и реальные кейсы топовых экспертов;
  • новые знакомства и живое общение с аналитиками со всей страны.

Мы придерживаемся концепции Work&Balance

Поэтому ЛАФ — это еще и:

  • отдых на природе вдали от шумного города;
  • творческие мастер классы;
  • спортивные площадки и бассейн для активного отдыха;
  • отель с трехразовым питанием по системе шведский стол;
  • afterparty с живой музыкой.

Мы позаботились обо всем!

Доклады и мастер-классы будут проводить ведущие аналитики, директора, топ менеджмент, из разных компаний по всей стране!

К нам приедут спикеры из EPAM, CUSTIS, Инфостарт, Xsolla, Noveo, HFLabs, Лаборатории Касперского, Croc Code, WikiVote!, МГУ, Иннотех, AWG.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

ЛАФ собирает аналитиков со всей страны. Ежегодно принимают участие более 400 профессионалов в сфере аналитики и менеджмента. Каждый аналитик обязательно должен хотя бы раз побывать на ЛАФ :)

В этом году ЛАФ пройдет в парк-отеле Софрино, расположенном в подмосковье.

Sofrino Park – парк отдыха с двумя отелями. Природа завораживает вековыми деревьями, родниками с ключевой водой, старинными прудами и восхитительным воздухом Подмосковья, пронзительно чистым и свежим.

Успей приобрести билеты https://lafest.ru/

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