Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье
Летний Аналитический Фестиваль — масштабная ежегодная конференция на темы системного анализа, бизнес-анализа, работы с требованиями и управлению продуктами.
ЛАФ — это:
- 3 дня полного погружения;
- знания которых вы не найдете в интернете;
- опыт и реальные кейсы топовых экспертов;
- новые знакомства и живое общение с аналитиками со всей страны.
Мы придерживаемся концепции Work&Balance
Поэтому ЛАФ — это еще и:
- отдых на природе вдали от шумного города;
- творческие мастер классы;
- спортивные площадки и бассейн для активного отдыха;
- отель с трехразовым питанием по системе шведский стол;
- afterparty с живой музыкой.
Мы позаботились обо всем!
Доклады и мастер-классы будут проводить ведущие аналитики, директора, топ менеджмент, из разных компаний по всей стране!
К нам приедут спикеры из EPAM, CUSTIS, Инфостарт, Xsolla, Noveo, HFLabs, Лаборатории Касперского, Croc Code, WikiVote!, МГУ, Иннотех, AWG.
ЛАФ собирает аналитиков со всей страны. Ежегодно принимают участие более 400 профессионалов в сфере аналитики и менеджмента. Каждый аналитик обязательно должен хотя бы раз побывать на ЛАФ :)
В этом году ЛАФ пройдет в парк-отеле Софрино, расположенном в подмосковье.
Sofrino Park – парк отдыха с двумя отелями. Природа завораживает вековыми деревьями, родниками с ключевой водой, старинными прудами и восхитительным воздухом Подмосковья, пронзительно чистым и свежим.
Успей приобрести билеты https://lafest.ru/