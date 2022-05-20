Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье

Летний Аналитический Фестиваль — масштабная ежегодная конференция на темы системного анализа, бизнес-анализа, работы с требованиями и управлению продуктами.

ЛАФ — это:

3 дня полного погружения;

знания которых вы не найдете в интернете;

опыт и реальные кейсы топовых экспертов;

новые знакомства и живое общение с аналитиками со всей страны.

Мы придерживаемся концепции Work&Balance

Поэтому ЛАФ — это еще и:

отдых на природе вдали от шумного города;

творческие мастер классы;

спортивные площадки и бассейн для активного отдыха;

отель с трехразовым питанием по системе шведский стол;

afterparty с живой музыкой.

Мы позаботились обо всем!

Доклады и мастер-классы будут проводить ведущие аналитики, директора, топ менеджмент, из разных компаний по всей стране!

К нам приедут спикеры из EPAM, CUSTIS, Инфостарт, Xsolla, Noveo, HFLabs, Лаборатории Касперского, Croc Code, WikiVote!, МГУ, Иннотех, AWG.

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ЛАФ собирает аналитиков со всей страны. Ежегодно принимают участие более 400 профессионалов в сфере аналитики и менеджмента. Каждый аналитик обязательно должен хотя бы раз побывать на ЛАФ :)

В этом году ЛАФ пройдет в парк-отеле Софрино, расположенном в подмосковье.

Sofrino Park – парк отдыха с двумя отелями. Природа завораживает вековыми деревьями, родниками с ключевой водой, старинными прудами и восхитительным воздухом Подмосковья, пронзительно чистым и свежим.

Успей приобрести билеты https://lafest.ru/