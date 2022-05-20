Разделы

Инфостарт Infostart

Инфостарт - Infostart

УПОМИНАНИЯ


20.05.2022 Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье 1
22.04.2022 «1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 2
19.10.2016 Конференция INFOSTART: как связаны PostgreSQL, блокчейн, нейросети и «1С» 4
25.03.2013 В Санкт-Петербурге пройдет конференция Infostart Event Evolution 2013 3
22.10.2012 15 ноября в Санкт-Петербурге начнет работу конференция Infostart Event 2012 2
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 3
01.11.2006 Cреди программистов 1С состоится первый турнир по боулингу 3

Публикаций - 9, упоминаний - 20

