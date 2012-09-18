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MathWorks Matlab MATrix LABoratory язык программирования

MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.09.2012 MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink

дставитель компании MathWorks в России, объявила о выходе релиза 2012b (R2012b) семейства продуктов Matlab и Simulink. Так, в целом основные улучшения Matlab R2012b включают: Matlab

27.10.2011 Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат»

ных продуктов мировых производителей программного обеспечения — Siemens, Altium Designer, MathWorks Matlab и Microsoft. Опытный завод «Тамбоваппарат» производит радиотехнические системы, радиок
04.03.2009 Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ

Самарское представительство компании Softline завершило поставку программного обеспечения Matlab Classroom concurrent All Platform и Toolbox для ГОУВПО «Поволжский государственный уни
12.11.2007 Softline поставила MATLAB и Circuit Design для СамГТУ

Самарское представительство компании Softline завершило поставку программного обеспечения MATLAB Suite Group All Platform Licenses и Circuit Design Suite for Education для Самарского

08.06.2007 СПбГУНПиТ закупает ПО

ровок на поставку ПО. Лимит финансирования – 500 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 20 июня. MATLAB Group All Platform Licenses - 10 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 10 шт
19.09.2001 Консультационный Центр MATLAB компании SoftLine будет сотрудничать с ведущими российскими ВУЗами

18 сентября 2001 Консультационный Центр MATLAB, специальное подразделение компании SoftLine, объявил о запуске программы сотрудничест
19.09.2001 Консультационный Центр MATLAB компании SoftLine будет сотрудничать с ведущими российскими ВУЗами

18 сентября 2001 Консультационный Центр MATLAB, специальное подразделение компании SoftLine, объявил о запуске программы сотрудничест
26.12.2000 Mathworks представила новое решение для сбора и обработки научно-технической информации - Test & Measurement Suite

также возможность создания отчета презентационного качества. Ключевым компонентом решения является Matlab 6 - вычислительное ядро для приложений Test & Measurement Suite, сочетающее сотни совр
20.05.1999 SDC Information предложила набор инструментов для обработки изображений SDC Morphology Toolbox для MATLAB 5

Компания SDC Information Systems выпустила Morphology Toolbox for MATLAB 5, набор инструментов для анализа и сегментирования изображений, нелинейных фильтраций и распознавания образов. Демо-версию пакета можно скачать бесплатно с сайта фирмы.

Публикаций - 51, упоминаний - 67

MathWorks и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25634 15
Softline - Софтлайн 3594 10
IBM - International Business Machines Corp 9659 8
MathWorks 12 6
Apple Inc 13015 6
Intel Corporation 12741 6
Oracle Corporation 7033 6
Nvidia Corp 3910 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 5
Google LLC 12556 5
Autodesk 638 4
Microsoft Corporation - GitHub 1031 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 924 4
Adobe Systems 1591 4
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 341 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 53 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 349 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 267 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 36 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 179 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 130 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 7
Финансовая элита России - премия 5 1
День молодёжи - 27 июня 1058 1
Старкон 3 1
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