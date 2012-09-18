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MathWorks Matlab MATrix LABoratory язык программирования
СОБЫТИЯ
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|18.09.2012
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MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink
дставитель компании MathWorks в России, объявила о выходе релиза 2012b (R2012b) семейства продуктов Matlab и Simulink. Так, в целом основные улучшения Matlab R2012b включают: Matlab
|27.10.2011
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Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат»
ных продуктов мировых производителей программного обеспечения — Siemens, Altium Designer, MathWorks Matlab и Microsoft. Опытный завод «Тамбоваппарат» производит радиотехнические системы, радиок
|04.03.2009
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Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ
Самарское представительство компании Softline завершило поставку программного обеспечения Matlab Classroom concurrent All Platform и Toolbox для ГОУВПО «Поволжский государственный уни
|12.11.2007
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Softline поставила MATLAB и Circuit Design для СамГТУ
Самарское представительство компании Softline завершило поставку программного обеспечения MATLAB Suite Group All Platform Licenses и Circuit Design Suite for Education для Самарского
|08.06.2007
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СПбГУНПиТ закупает ПО
ровок на поставку ПО. Лимит финансирования – 500 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 20 июня. MATLAB Group All Platform Licenses - 10 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 10 шт
|19.09.2001
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Консультационный Центр MATLAB компании SoftLine будет сотрудничать с ведущими российскими ВУЗами
18 сентября 2001 Консультационный Центр MATLAB, специальное подразделение компании SoftLine, объявил о запуске программы сотрудничест
|19.09.2001
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Консультационный Центр MATLAB компании SoftLine будет сотрудничать с ведущими российскими ВУЗами
18 сентября 2001 Консультационный Центр MATLAB, специальное подразделение компании SoftLine, объявил о запуске программы сотрудничест
|26.12.2000
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Mathworks представила новое решение для сбора и обработки научно-технической информации - Test & Measurement Suite
также возможность создания отчета презентационного качества. Ключевым компонентом решения является Matlab 6 - вычислительное ядро для приложений Test & Measurement Suite, сочетающее сотни совр
|20.05.1999
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SDC Information предложила набор инструментов для обработки изображений SDC Morphology Toolbox для MATLAB 5
Компания SDC Information Systems выпустила Morphology Toolbox for MATLAB 5, набор инструментов для анализа и сегментирования изображений, нелинейных фильтраций и распознавания образов. Демо-версию пакета можно скачать бесплатно с сайта фирмы.
MathWorks и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 196 1
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