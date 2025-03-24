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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171448
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Троицкий Евгений


24.03.2025 В «Авито» разработали технологию для автоматизации рассылки спецпредложений 1
17.06.2024 «Авито» запустил показы по видеосвязи 1
07.02.2024 Больше половины пользователей «Авито» договариваются о сделках во внутреннем мессенджере 1
04.03.2013 Мехмат МГУ передал часть своей ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг Softline 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Троицкий Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 1
Apple Inc 12186 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Red Hat 1318 1
Adobe Systems 1557 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 909 3
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7786 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Бронирование - Booking 621 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4760 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1017 1
Оповещение и уведомление - Notification 4735 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4350 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 142 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4092 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 521 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10228 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 80 1
Google Android 14127 1
Apple iOS 7883 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 47 1
Softline - DeskWork 117 1
Smart Board 49 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4902 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 1
Паспорт - Паспортные данные 2544 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
Физика - Physics - область естествознания 2666 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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