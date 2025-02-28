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Плахотников Богдан
|28.02.2025
|Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
Плахотников Богдан и организации, системы, технологии, персоны:
|Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
|Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
|Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
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