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Плахотников Богдан


28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Плахотников Богдан и организации, системы, технологии, персоны:

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