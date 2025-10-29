Разделы

Аэроскрипт НИЦ Небосвод Цифровая платформа


29.10.2025 Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы 1
28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
16.01.2025 В России реализовали крупнейший в мире проект по аэрофотосъемке с БАС 1
16.05.2024 В цифровой платформе «Небосвод» появилась опция страхования ответственности операторов беспилотников для юридических лиц 1
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод» 1
17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов 1

Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 78 2
8877 1
ANSYS 83 1
Autodesk 621 1
Галактика - Корпорация 1504 1
DJI 83 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 126 1
Top Systems - Топ Системы 78 1
СиЛайн - СЛ Технологии - SL Tech 2 1
ИндаСофт - InduSoft 26 1
Эремекс - Eremex 16 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
Беспилотные авиационные системы 69 1
Ладуга 2 1
MathWorks 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 997 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 65 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1356 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 432 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3219 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2689 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 234 1
МИК - Московский инновационный кластер 156 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3271 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56365 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1190 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72052 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4798 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 287 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17291 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1399 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2560 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7491 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33568 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 424 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2057 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22644 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4032 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12129 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 617 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6224 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 544 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1921 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11431 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10008 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7154 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1084 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4561 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1325 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 146 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 1
Галактика MES 11 1
Autodesk AutoCAD 356 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 1
ANSYS Mechanical 7 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Top Systems T-Flex PLM 25 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 48 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Custis key2SCM 5 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
MathWorks - Simulink 8 1
DJI Terra 4 1
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 10 1
DJI Agras 4 1
Ритм - Engee 5 1
1С:ERP Управление предприятием 683 1
Хрипунов Алексей 8 3
Дворкович Аркадий 211 1
Алексеев Алексей 12 1
Косенков Иван 1 1
Демко Илья 1 1
Плахотников Богдан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155135 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18023 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45378 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8017 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1289 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6238 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6612 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10048 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20141 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6726 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2718 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5995 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7983 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8471 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2001 1
Зоология - наука о животных 2769 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 46 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10611 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1441 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 546 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 101 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1381 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 387 1
СамГУ - Самарский государственный университет 25 1
