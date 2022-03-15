Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод»

Компания «Аэроскрипт», резидент «Сколково», представила обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод». Платформа предоставляет улучшенный предполетный брифинг, а также указывает точки взлета и посадки. Она поможет достичь точной схемы согласования плана полетов для беспилотных воздушных судов.

Приложение отображает информацию для подготовки, планирования и выполнения полетов беспилотников. «Небосвод» включает карты, аэронавигационные, гео- и метеоданные. Пользователь сможет указать на карте желаемый маршрут полета, а обмен информацией с контролирующими органами происходит в автоматическом режиме. Дополнительно можно указать точки взлета и посадки, что сделает процедуру согласования плана полета с органами Организации воздушного движения более точной. После заполнения этих полей на вкладке «брифинг» отобразится прогноз погоды на указанные даты, зоны ограничений и дополнительная информация, которая может быть полезна для осуществления полета.

Иван Косенков, старший проектный менеджер по направлению «Космические технологии» кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково», сказал: «Продукт “Аэроскрипт” решает одну из самых насущных проблем – коммерческой повседневной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. “Небосвод” помогает вывести полёты дронов из серой зоны, сделать небо безопаснее для всех участников воздушного движения. Представляется, что с каждым годом, по мере роста воздушного трафика, актуальность решения резидента “Сколково” будет только возрастать».

Система «Небосвод» предназначена для использования как пилотов, так и компаний, которые владеют собственным парком беспилотников или же оказывают услуги с их помощью – создание 3D-моделей и ортофотопланов (цифровых изображений местности), мониторинг объектов инфраструктуры и распыление химикатов в сельском хозяйстве.

Алексей Хрипунов, генеральный директор научно-исследовательского центра «Аэроскрипт», сказал: «Чтобы приложением стало удобнее пользоваться, мы добавили новый раздел с видеоинструкциями. В нем содержится вся необходимая информация о том, как регистрироваться в системе “Небосвод”, как подавать план полета, пользоваться картой, добавить данные о беспилотных воздушных судах».