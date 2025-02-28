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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ладуга



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ладуга и организации, системы, технологии, персоны:

Fidesys - Фидесис 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Microsoft Corporation 24684 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
Bricsys 2 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Oracle Corporation 6714 1
Autodesk 612 1
ANSYS 77 1
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Top Systems - Топ Системы 68 1
Infor - infor business AG 240 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Силовые машины 111 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 150 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 1
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Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4627 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3090 1
ANSYS CFX 6 1
Top Systems T-Flex PLM 19 1
ANSYS Mechanical 7 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 6 1
MathWorks - Simulink 7 1
Oracle Forms 16 1
ESI ProCAST 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 154 1
1С:ERP Управление предприятием 562 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Siemens Teamcenter 67 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 209 1
Аскон - Лоцман:PLM 84 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Autodesk AutoCAD 339 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Пименов Кирилл 2 1
Христолюбов Вячеслав 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3220 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 72 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 132 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 379 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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