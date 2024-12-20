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Воскобойников Дмитрий



20.12.2024 «1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Воскобойников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Fidesys - Фидесис 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ладуга 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 3 1
Bricsys 2 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 5 1
Oracle Corporation 6688 1
Autodesk 608 1
ANSYS 75 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Infor - infor business AG 240 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Силовые машины 111 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
ANSYS CFX 6 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
ANSYS Mechanical 6 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 6 1
MathWorks - Simulink 6 1
Oracle Forms 16 1
ESI ProCAST 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Siemens Teamcenter 66 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Пименов Кирилл 2 1
Христолюбов Вячеслав 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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