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Datadvance Датадванс

Datadvance - Датадванс

DATADVANCE является отечественным разработчиком программного обеспечения в области анализа данных, оптимизации, предиктивного моделирования и сред для совместной инженерной работы.


21.01.2025 Datadvance объявляет о переименовании программных продуктов 1
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
05.09.2023 «Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
02.08.2019 Решение сколковской компании «Датадванс» внесено в реестр отечественного ПО 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
06.03.2018 S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов 1
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1
14.12.2016 Datadvance открыла представительство во Франции 2
09.09.2016 Резидент «Сколково» помог оптимизировать пластинчатый радиатор для «Теркон-КТТ» 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
03.02.2015 Softline пополнит свой портфель решений ПО для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 1
27.01.2015 Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы 1
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1
08.10.2013 «АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Datadvance и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Autodesk 608 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Прогноз 1650 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 2
Red Hat 1305 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Samsung Electronics 10254 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Huawei 3933 1
Softline - Софтлайн 2811 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Diasoft - Диасофт 870 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 7 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
RFD - Rock Flow Dynamics - Рок Флоу Динамик 3 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 6
Orano - Areva 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Michelin - Мишлен 32 2
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Почта России ПАО 2112 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
S7 Airlines - S7 Technics - С7 Инжиниринг 3 1
Развитие.Ру 1 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
ЯКласс 68 1
Георезонанс 2 1
Cybernaut 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Силовые машины 111 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Datadvance pSeven 12 10
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Apache Hadoop 427 1
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IBM Informix СУБД 134 1
Apple - App Store 2890 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
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PTC Creo 40 1
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Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
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Nature 811 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 15 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
CeBIT 612 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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