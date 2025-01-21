Datadvance Датадванс
DATADVANCE является отечественным разработчиком программного обеспечения в области анализа данных, оптимизации, предиктивного моделирования и сред для совместной инженерной работы.
Datadvance и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Сергей 59 11
|Богачев Игорь 180 4
|Булатов Кирилл 18 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Коробков Александр 6 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Теплов Олег 30 1
|Морозов Андрей 47 1
|Зюзин Андрей 12 1
|Зенков Владимир 1 1
|Воронин Павел 136 1
|Балашов Алексей 1 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Рожков Михаил 9 1
|Андриченко Андрей 8 1
|Костин Максим 1 1
|Левиев Михаил 4 1
|Касперская Наталья 291 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Белов Василий 38 1
|Захаренко Инна 1 1
|Зуев Евгений 4 1
|Ковтун Владимир 1 1
|Шек Лоран 1 1
|Майданик Михаил 1 1
|Абрамов Владимир 12 1
|Хуснетдинов Сергей 1 1
|Христолюбов Вячеслав 12 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Шахрай Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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