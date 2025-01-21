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Datadvance объявляет о переименовании программных продуктов

Компания Datadvance информирует своих клиентов и партнеров в России о переименовании своих программных продуктов. Математическое ядро pSeven Core, приложение для автоматизации инженерных расчетов, оптимизации и машинного обучения pSeven, и low-code платформа для автоматизации инженерных расчетов в масштабах всего предприятия pSeven Enterprise получили новые названия - DT Core, DT Seven и DT Enterprise соответственно. Об этом CNews сообщили представители Datadvance.

Решение о переименовании было продиктовано желанием компании сосредоточиться исключительно на развитии бренда Datadvance вместо параллельного развития двух, что в долгосрочной перспективе позволит упростить продвижение существующих и будущих программных продуктов компании. Именно поэтому в новых названиях были добавлены буквы DT, которые являются сокращением от названия компании. Вместе с переименованием были также обновлены торговые знаки и внесены соответствующие изменения в единый реестр отечественного ПО.

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Datadvance
Datadvance объявляет о переименовании программных продуктов

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«При работе над новыми названиями и логотипами для наших продуктов мы постарались максимально сохранить их узнаваемость, но при этом добавить визуальную связь с брендом Datadvance, а также исключить некоторую путаницу между pSeven и pSeven Enterprise, которая иногда возникала при обсуждении с клиентами, т.к. в речи оба продукта зачастую называют просто pSeven», - сказал изменения Дмитрий Фролов, директор по маркетингу Datadvance.

Переименование несет формальный характер и не затрагивает другие сферы работы компании, включая техническую поддержку клиентов и разработку программных продуктов, которая по-прежнему ведется в России.

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