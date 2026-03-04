Разделы

Фролов Дмитрий


СОБЫТИЯ


04.03.2026 Fixorix запустила ИИ-платформу для поддержки клиентов на Cloud.ru 1
21.01.2025 Datadvance объявляет о переименовании программных продуктов 1
31.10.2024 Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом 1
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы 1
18.09.2013 Zelax поставил «Таттелекому» мультиплексоры ГМ-1GL 2
14.08.2012 «БалтКо» создала ИТ-инфраструктуру в «облаках» ActiveCloud 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Фролов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 1
СИНХ - Таттелеком 220 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 128 1
Zelax - Зелакс 90 1
Datadvance - Датадванс 21 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 1
Softline - Софтлайн 3361 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74268 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32278 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2902 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1713 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1675 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23159 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5928 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32103 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 398 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11227 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11650 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1199 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13156 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6308 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17276 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12464 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19062 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12151 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 557 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4727 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1018 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6034 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 741 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23450 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 329 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34221 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3114 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57936 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3091 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 589 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17266 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Softline - ActiveCloud - CloudServer 24 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Борискин Александр 12 1
Данилина Марианна 30 1
Тарасинский Александр 2 1
Лобас Аркадий 39 1
Сычев Артем 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 159137 5
Литва - Литовская Республика 666 1
Беларусь - Белоруссия 6098 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3282 1
Казахстан - Республика 5861 1
Украина 7823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51550 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55299 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15330 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10579 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423046, в очереди разбора - 726718.
Создано именных указателей - 191234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

