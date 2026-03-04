Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фролов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Фролов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|FlexSoft - FXL Платформа 63 1
|Softline - ActiveCloud - CloudServer 24 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
|Набиуллина Эльвира 115 1
|Борискин Александр 12 1
|Данилина Марианна 30 1
|Тарасинский Александр 2 1
|Лобас Аркадий 39 1
|Сычев Артем 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423046, в очереди разбора - 726718.
Создано именных указателей - 191234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.