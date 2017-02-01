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Zelax
Зелакс


01.02.2017 Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи 2
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1
26.03.2014 Zelax помогает НИИАСу обеспечить безопасность движения скоростных поездов 2
17.02.2014 Zelax пополнил линейку оборудования CWDM 2
18.09.2013 Zelax поставил «Таттелекому» мультиплексоры ГМ-1GL 3
15.08.2013 Государство стимулирует производство телеком-оборудования в России 1
04.06.2013 Zelax реализует новую концепцию взаимодействия с поставщиками комплектующих 2
11.04.2013 Новое решение Zelax увеличит пропускную способность медных линий связи 4
26.03.2013 Объем продаж Zelax в 2012 г. вырос на 3% 6
16.01.2013 Zelax создал специализированное решение для организации каналов Ethernet по медным линиям связи 3
24.12.2012 Zelax поставил «Ростелекому» решения для организации и модернизации телеком-инфраструктуры во Владивостоке 4
10.10.2012 Zelax выводит на рынок SHDSL.bis-модем «М-1-Мега» 2
18.09.2012 Решения Zelax помогают управлять светосигнальными системами российских аэропортов 4
10.07.2012 Zelax создал решение для передачи одного потока E1 по IP- и Ethernet-сетям в виде SFP-модуля 1
28.03.2012 «Ростелеком» привлек Zelax к созданию системы видеонаблюдения 3
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1
28.02.2012 Объем продаж Zelax в 2011 г. вырос на 36% 11
18.01.2012 «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» использует решения Zelax в своих системах управления движением поездов 6
12.12.2011 Медведев поручил Путину открыть дорогу иностранной криптографии 1
11.10.2011 Zelax обновил линейку коммутаторов 2
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1
11.07.2011 Zelax увеличил объем продаж в 2010 г. на 54% 10
06.06.2011 Zelax поставил «Мариэнерго» оборудование для модернизации систем ВЧ-связи 1
28.04.2011 Zelax представит новые разработки на выставке «Связь-Экспокомм» 2
04.04.2011 Zelax разработал новую систему сетевого управления 1
24.01.2011 Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго» 3
13.12.2010 Zelax поставил универсальную платформу Speedway ММ-201 и модемы М-1Д компании «НППФ Спектр» 2
08.10.2010 Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики 2
01.07.2010 Zelax поставила устройства доступа М-2Б1 для филиала РЖД 4
02.06.2010 «Кузбассэнергосвязь» протестировала инверсные мультиплексоры Zelax 3
14.05.2010 Zelax поставил телекоммуникационное оборудование филиалу «Аэронавигации Дальнего Востока» 1
30.03.2010 Zelax поставил оборудование для модернизации аппаратной связи МВД России 2
30.03.2010 «Рязанский радиозавод» использовал решения Zelax для создания аппаратного комплекса связи МВД России 1
17.12.2009 «Тверьэнерго» модернизирует систему ВЧ-связи с помощью оборудования Zelax 5
16.10.2009 КИТ установила оборудование Zelax для системы мониторинга железных дорог 3
28.08.2009 Zelax поставил гигабитные мультиплексоры для «Уралсвязьинформа» 3
05.08.2009 Zelax выпустил новые модули для удлинения телефонных каналов 2
19.05.2009 ВМФ России приобрел мультисервисные платформы от Zelax 4
01.04.2009 Zelax выпустил оптический гигабитный мультиплексор ГМ-1GB 3
06.08.2008 Zelax анонсировал шлюзы VoIP 1

Публикаций - 43, упоминаний - 118

Zelax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Alcatel-Lucent Enterprise 340 3
Cisco Systems 2069 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Huawei 2736 2
Акадо Телеком - Комкор 614 2
Deutsche Telekom 222 2
Google LLC 7198 2
Сател 34 1
Воентелеком 134 1
Telefonica - Telefónica España 173 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Brocade Communications Systems 144 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
TI - Texas Instruments Incorporated 214 1
Ciena 40 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 45 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
NFWare 12 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Wellink - Веллинк 17 1
Orange France Télécom 102 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
VMware 1832 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Facebook 3768 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
HP Inc. 2956 1
ZTE Corporation 552 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Ericsson 871 1
Таттелеком 106 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 6
Газпром ПАО 525 3
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 536 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Транснефть 159 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Bombardier Inc 12 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Правительство РФ 2209 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 17
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 120 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Gigabit Ethernet 366 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Карпов Илья 27 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Василенко Александр 64 1
Фролов Алексей 11 1
Титов Алексей 14 1
Соколов Михаил 26 1
Воронин Владимир 4 1
Астахов Илья 2 1
Красников Александр 8 1
Зеленский Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - Владивосток 868 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Япония 2827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Европа 3798 2
Вьетнам - Ханой 19 1
Россия - Уфа 650 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Рязань 358 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Китай - Пекин 326 1
Россия - Горно-Алтайск 53 1
Россия - Киров 249 1
Европа Западная 621 1
Россия - Владимир 160 1
Таиланд - Бангкок 12 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
США - Сан-Франциско 699 1
Германия - Мюнхен 170 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Воронеж 694 1
Украина 3417 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Китай - Тайвань 599 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Казахстан - Республика 2661 1
Образование в России 348 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
IDC - International Data Corporation 2738 3
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770837, в очереди разбора - 674519.
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