Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Zelax
Зелакс
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Публикаций - 43, упоминаний - 118
Zelax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2738 3
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
|НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770837, в очереди разбора - 674519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770837, в очереди разбора - 674519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru