Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Baikal Electronics Байкал-S Baikal-S микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД)


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.11.2025 Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP»

строенном из отечественных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ была использована машина баз данных Tantor XData 2B, работающая на российских процессорах Baikal-S, а запускали «1С:ERP Управление предприятием» в СУБД «Tantor Postgres». В ходе испытаний 20 тыс. пользователей одновременно формировали документы, проводили продажи, начисляли зарплату
07.11.2025 МБД Tantor XData на процессоре Baikal-S прошла тест с одновременной работой 20 тыс. пользователей «1С»

мпании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» провели комплекс нагрузочных испытаний системы «1С:ERP. Управление предприятием» на машине баз данных Tantor XData 2B, работающей на базе российских процессоров Baikal-S и использующей СУБД Tantor Postgres. В рамках эксперимента была смоделирована работа 20 тыс. одновременных пользователей, выполняющих типовые операции, включая процессы продаж, закупок
26.09.2025 «АИСА ИТ-Сервис» представила двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S»

Компания «АИСА» представила «АИ:Сервер» – двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S». «АИ:Сервер» может применяться в сферах, где требуется быстрота и надежность обработки и хранения информации. Программное обеспечение «АИ:Сервер» внесено в реестр российского ПО. Такж
11.09.2025 Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S

Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт под отечественную архитектуру и построи
04.06.2025 В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов

СХД утонули в «Байкалах» Как выяснил CNews, российская компания «Промобит» выпустила первую систему хранения данных (СХД) на отечественном процессоре Baikal-S. Об этом CNews рассказал директор компании Максим Копосов. По его словам, первая серия устройств в количестве 20 штук появится в III квартале 2025 г. И будет производиться на мощностях
21.05.2025 Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S

площадке Tantor XData в бизнес-парке «Румянцево» компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представила первый серийный образец российской машины баз данных (МБД) Tantor XData 2B на процессоре Baikal-S. Эксперты продемонстрировали ее возможности, а также свои производственные мощности: лаборатории, зоны сборки и тестирования оборудования, серверную зону и склад первой линии, а затем

17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Серверы на Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественных процессорах Baikal-S (разрабатывает «Байкал Электроникс»). Об этом CNews рассказал
17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

никс» получил декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийный выпуск Baikal-S. Дата регистрации декларации — 15 января 2025 г., следует из единого реестра сертифи
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Baikal дома Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума

28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов

Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линей
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Первая СХД на Baikal-S Как стало известно CNews, российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baika
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

ектроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке микроэле
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

ссийских процессоров в рамках программы по импортозамещению. Так, компания анонсировала выход системного блока на Baikal-M, а также поставку в тестовую среду двухпроцессорного сервера teamRAY на базе Baikal-S (III-IV квартал 2022 г.). Выпуск первого ноутбука ICL на Baikal-L запланирован на 2023 г. Плата «ICL Техно» Напомним, что в декабре 2021 г. «ICL Техно» и «Байкал электроникс» уже анонс
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал»

Задержка «Байкал-S» Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российски
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

мпании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заяв
11.11.2021 Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal

ила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S. Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальн
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S

сийский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования АО «Рутек» первым в нашей стране выпустил платы для запуска новых серверных процессоров компании «Байкал Электроникс» Baikal-S (BE-S1000), расширенного тестирования их функционала и производительности, а также отладки встроенного ПО UEFI. Плата располагает одним процессорным сокетом под процессор Baikal-S

30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал»

«Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+». Кроме того, отечественный производитель микроэлектроники рассчитывает выпустить мощный 48-ядерный серверный процессор «Байкал-S». В 2021 г. «Байкал электроникс» планирует вывести на рынок несколько «урезанные» и удешевленные версии уже существующего продукта «Байкал-М» – «Байкал-М/2» (читается «Байкал-эм попола

Публикаций - 90, упоминаний - 117

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 454 78
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 32
Intel Corporation 12577 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 19
Т-Платформы - T-Platforms 400 15
СалютДевайсы - Элпитех 34 14
AMD - Advanced Micro Devices 4492 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 11
9103 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 667 10
Ростех - Автоматика Концерн 1749 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 8
Varton - Вартон ТПК - Gauss 51 8
Nvidia Corp 3769 7
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 280 6
Huawei 4279 6
Apple Inc 12728 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 797 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 5
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 15 5
Qualcomm Technologies 1917 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 5
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 5
Edelweiss - Эдельвейс 64 5
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 52 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ИксДата 9 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 4
Microsoft Corporation 25325 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 4
ФОРС - Центр разработки 680 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 4
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 26 3
Dannie Group - Дэнни 4 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 3
Imaxai - Аймаксай 9 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 3
Oracle Corporation 6901 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 6
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1040 2
РЖД - Российские железные дороги 2019 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1099 2
Почта России ПАО 2267 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Теплоком НПФ 6 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 1
Электрогефест 1 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Иломакс 1 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Tesla Motors 434 1
UPS 211 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Транснефть 325 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
SoftBank Group 272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 2
Судебная власть - Judicial power 2411 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 8
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 210 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 70
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 29
DDR - Double data rate 2940 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 23
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 23
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 572 23
ARM - Advanced RISC Machine 465 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 17
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 15
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1565 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 12
ARMv8 - Архитектура процессора 101 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 12
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 585 11
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 10
Моноблок - Monoblock PC 1047 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1729 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2787 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 63
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 58
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 31
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 28
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 21
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 20 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 19
Linux OS 11004 17
Intel x86 - архитектура процессора 1992 16
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 350 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 41 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 7
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 6
1С:ERP Управление предприятием 734 6
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 5
Microsoft Windows 16422 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 570 5
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 170 4
Linux - Debian GNU 541 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 4
CoreMark 11 4
Новые облачные технологии - МойОфис 907 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 3
FreePik 1492 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 34 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 3
JavaScript - JS - язык программирования 1341 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 321 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 3
Евдокимов Андрей 91 29
Сивцев Илья 166 8
Опанасенко Всеволод 137 7
Покровский Иван 133 7
Шадаев Максут 1159 6
Шпак Василий 266 6
Яценко Вадим 90 5
Квашенкина Ольга 46 4
Горшенин Максим 39 4
Шмаков Антон 71 3
Махсон Михаил 14 3
Копосов Максим 73 3
Легостаева Светлана 96 3
Фролов Денис 67 3
Огурцов Артем 8 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 3
Бойко Алексей 109 2
Большебратская Елена 2 2
Крук Сергей 3 2
Прохорова Вероника 2 2
Ефимов Андрей 4 2
Борисовский Фёдор 2 2
Савлюк Вячеслав 18 2
Кольцов Александр 4 2
Калинин Александр 179 2
Трушкин Константин 59 2
Козлов Александр 68 2
Грищенков Александр 17 2
Катков Алексей 42 2
Степанов Владимир 90 2
Пожидаев Николай 85 1
Громов Иван 102 1
Гольденберг Леонид 62 1
Коган Алексей 12 1
Александров Сергей 17 1
Бакулин Александр 21 1
Лачков Евгений 39 1
Маргарян Армен 6 1
Ракович Дмитрий 8 1
Шперлинг Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 84
Китай - Тайвань 4144 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 12
Украина 7813 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 6
Беларусь - Белоруссия 6073 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 5
Казахстан - Республика 5837 4
Азия - Азиатский регион 5764 4
Армения - Республика 2381 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
Россия - ДФО - Амурская область 861 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 2
Европа 24678 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 2
Нидерланды 3645 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 1
Литва - Вильнюс 41 1
Южная Корея - Республика 6877 1
Япония 13565 1
Европа Восточная 3124 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1916 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 35
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 9
Английский язык 6888 8
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 4
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 85 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 3
Reference - Референс 206 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 15
Витебские вести 3 2
Tom’s Hardware 533 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Мобильные системы 117 1
DatacenterDynamics 5 1
Information Age 2 1
Storage Newsletter 1 1
Forbes - Форбс 929 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
Ведомости 1291 1
The Washington Post 344 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 4
IDC - International Data Corporation 4944 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
TrendForce 147 1
Counterpoint Research 99 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще