Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus

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VPG Laserone (полное юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан», входит в ГК Softline) – производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Компания ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 299 925 718 ₽*
СОБЫТИЯ
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|21.09.2026
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VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную технологию «горячей» лазерной маркировки, обеспечивающую сквозную прослеживаемость металлоконструкций без остановок производства
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную отечественную техноло
|18.06.2026
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VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила передовые разработки в трех стратегич
|09.06.2026
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VPG LaserONE расширит центр промышленной робототехники в партнерстве с правительством Московской области
Правительство Московской области и компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключили соглашение о развитии автоматизации и р
|23.04.2026
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DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком»
Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком» успешно протестировали пл
|22.04.2026
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«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети
«Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили об успешном завершении тестирования плат
|04.03.2026
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VPG LaserONE включена в реестр центра промышленной роботизации
Компания VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан», кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявила о получении сертифик
|17.02.2026
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Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R
|29.01.2026
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VPG LaserONE присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет» для подготовки специалистов по роботизированной лазерной сварке
роекта по развитию промышленной робототехники. Ключевым этапом станет формирование на базе техникума специализированного «Центра лазерных технологий», оснащенного по стандартам и техническому заданию VPG LaserONE. Запуск практико-ориентированных программ запланирован на 2026 г. Студенты получат возможность освоить передовые навыки на реальных промышленных установках компании. Партнерство со
|27.01.2026
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Президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Николай Евтихиев избран президентом Лазерной ассоциации России
Лазерную ассоциацию России (ЛАС) возглавил Николай Николаевич Евтихиев — президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Решение о его избрании принято по итогам голосов
|26.12.2025
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Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), российский производитель лазерных решений, объявляет о назначении Сергея Журавеля на должность директора направления «Телеком». С более чем 20-летни
|25.12.2025
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Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из отечественных машиностроительных заводов
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), крупнейший разработчик и производитель лазерной
|12.12.2025
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Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), разработчик и производитель лазерной техники, об
|27.11.2025
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«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE
«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтернатив западному оборудованию спектрального упл
|26.11.2025
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VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромто
|28.08.2025
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Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестр
|13.08.2025
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Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о внесении своего лазерного оборудования в реестр отечественной продукции Минпромторга. В перечень были включены иттербиевые волокон
|04.06.2025
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Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ранее - НТО «ИРЭ-Полюс», входит в ГК Softline) продемонстрировал новые разработки в области лазерных
|28.04.2025
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Softline заплатил в бюджет «добровольный взнос» в 1,4 миллиарда за право покупки производителя волоконных лазеров у американцев
а «ИРЭ-Полюс». Сделка была осуществлена в августе 2024 г., за 60% долю в заводе (юридическое лицо – НТО «ИРЭ-Полюс») Softline заплатила 4,58 млрд руб. Продавцом выступила американская IPG Photo
|07.03.2025
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ГК Softline объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 года
развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 г. (полное юридическое наименование – Общество
|16.12.2024
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Николай Евтихиев, «ИРЭ-Полюс»: После присоединения к «Софтлайну» мы можем претендовать на статус полностью российской компании
CNews: Что изменилось в деятельности «ИРЭ-Полюс» после присоединения к ГК Softline? Николай Евтихиев: С точки зрения нашей работы и производства фактически ничего не поменялось. Номенклатура нашей продукции не изменилась, наоборот,
|04.09.2024
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«Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров
«Софтлайн» приобрел «ИРЭ-Полюс» Компания «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении контрольной доли НТО (научн
|02.09.2024
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ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс»
, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США; миноритарную долю в
|10.06.2024
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Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее
Направление роста изменилось Российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаро
|12.11.2010
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«Ростелеком» завершил испытания DWDM-оборудования компании «ИРЭ-Полюс»
«Ростелеком» успешно завершил испытания оборудования DWDM «Пуск» производства российской компании НТО «ИРЭ-Полюс». В ходе испытаний, проведенных совместно с компанией «Т8» (официальный предст
|03.11.2010
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Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры
«Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано) объявила о намерении стать инвестором компании «Ирэ-Полюс», производящей волоконные лазеры для дальнемагистральной связи и микрообработки металлических деталей. На первом этапе Роснано вложит в компанию $25 млн, получив 12,5% ее акций. На вт
|02.11.2010
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«Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования
связи. В соответствии с соглашением «Роснано» приобретает у компании IPG Photonics до 25,01% долей НТО «ИРЭ-Полюс» стоимостью до $50 млн. Первоначально «Роснано» приобретает 12,5% долей за $25
|14.08.2008
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«Связь-Электро М» будет продвигать продукты «ИРЭ-Полюс»
Российская компания НТО «ИРЭ-Полюс», производитель DWDM-оборудования связи серии «Пуск» для операторов связи, авт
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Гапонцев Валентин 13 13
|Евтихиев Николай 11 10
|Размахаев Сергей 49 5
|Кувшинов Роман 18 4
|Тадевосян Максим 12 4
|Лавров Владимир 112 4
|Кастрыкин Александр 8 3
|Путин Владимир 3466 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Онянов Сергей 15 3
|Серков Евгений 2 2
|Мишустин Михаил 791 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Сухман Сергей 13 2
|Тимошенко Александр 21 1
|Мусин Ренат 2 1
|Алихименко Светлана 1 1
|Удодова Мария 1 1
|Габдрахманов Артур 1 1
|Гапонцев Денис 1 1
|Бисикало Дмитрий 1 1
|Казак Александр 3 1
|Андреев Артур 1 1
|Трусов Данила 27 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Тадевосян Рафаэл 1 1
|Цыпкин Антон 1 1
|Каримова Надежда 1 1
|Гапонцева Валентина 1 1
|Тагирова Зульфия 1 1
|Ледер Михаил 1 1
|Шамарин Вадим 3 1
|Сухоруков Владимир 4 1
|Шмелёв Сергей 2 1
|Марков Иван 2 1
|Мурзаков Максим 1 1
|Ковш Иван 1 1
|Рейман Леонид 1066 1
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|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 3
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