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Softline Софтлайн Технологии VPG Laserone ВПГ Лазеруан ИРЭ-Полюс НТО ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение IRE-Polus

Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus

VPG Laserone (полное юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан», входит в ГК Softline) – производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Компания ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.  

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Судебные дела (1) на сумму 299 925 718 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную технологию «горячей» лазерной маркировки, обеспечивающую сквозную прослеживаемость металлоконструкций без остановок производства

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную отечественную техноло
18.06.2026 VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила передовые разработки в трех стратегич
09.06.2026 VPG LaserONE расширит центр промышленной робототехники в партнерстве с правительством Московской области

Правительство Московской области и компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключили соглашение о развитии автоматизации и р
23.04.2026 DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком»

Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком» успешно протестировали пл
22.04.2026 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети

«Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили об успешном завершении тестирования плат
04.03.2026 VPG LaserONE включена в реестр центра промышленной роботизации

Компания VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан», кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявила о получении сертифик
17.02.2026 Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R
29.01.2026 VPG LaserONE присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет» для подготовки специалистов по роботизированной лазерной сварке

роекта по развитию промышленной робототехники. Ключевым этапом станет формирование на базе техникума специализированного «Центра лазерных технологий», оснащенного по стандартам и техническому заданию VPG LaserONE. Запуск практико-ориентированных программ запланирован на 2026 г. Студенты получат возможность освоить передовые навыки на реальных промышленных установках компании. Партнерство со
27.01.2026 Президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Николай Евтихиев избран президентом Лазерной ассоциации России

Лазерную ассоциацию России (ЛАС) возглавил Николай Николаевич Евтихиев — президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Решение о его избрании принято по итогам голосов
26.12.2025 Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), российский производитель лазерных решений, объявляет о назначении Сергея Журавеля на должность директора направления «Телеком». С более чем 20-летни
25.12.2025 Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из отечественных машиностроительных заводов

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), крупнейший разработчик и производитель лазерной

12.12.2025 Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), разработчик и производитель лазерной техники, об
27.11.2025 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE

«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтернатив западному оборудованию спектрального упл
26.11.2025 VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромто
28.08.2025 Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестр
13.08.2025 Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о внесении своего лазерного оборудования в реестр отечественной продукции Минпромторга. В перечень были включены иттербиевые волокон
04.06.2025 Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ранее - НТО «ИРЭ-Полюс», входит в ГК Softline) продемонстрировал новые разработки в области лазерных

28.04.2025 Softline заплатил в бюджет «добровольный взнос» в 1,4 миллиарда за право покупки производителя волоконных лазеров у американцев

а «ИРЭ-Полюс». Сделка была осуществлена в августе 2024 г., за 60% долю в заводе (юридическое лицо – НТО «ИРЭ-Полюс») Softline заплатила 4,58 млрд руб. Продавцом выступила американская IPG Photo
07.03.2025 ГК Softline объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 года

развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 г. (полное юридическое наименование – Общество
16.12.2024 Николай Евтихиев, «ИРЭ-Полюс»: После присоединения к «Софтлайну» мы можем претендовать на статус полностью российской компании

CNews: Что изменилось в деятельности «ИРЭ-Полюс» после присоединения к ГК Softline? Николай Евтихиев: С точки зрения нашей работы и производства фактически ничего не поменялось. Номенклатура нашей продукции не изменилась, наоборот,
04.09.2024 «Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров

«Софтлайн» приобрел «ИРЭ-Полюс» Компания «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении контрольной доли НТО (научн
02.09.2024 ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс»

, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США; миноритарную долю в
10.06.2024 Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Направление роста изменилось Российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаро
12.11.2010 «Ростелеком» завершил испытания DWDM-оборудования компании «ИРЭ-Полюс»

«Ростелеком» успешно завершил испытания оборудования DWDM «Пуск» производства российской компании НТО «ИРЭ-Полюс». В ходе испытаний, проведенных совместно с компанией «Т8» (официальный предст
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры

«Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано) объявила о намерении стать инвестором компании «Ирэ-Полюс», производящей волоконные лазеры для дальнемагистральной связи и микрообработки металлических деталей. На первом этапе Роснано вложит в компанию $25 млн, получив 12,5% ее акций. На вт
02.11.2010 «Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования

связи. В соответствии с соглашением «Роснано» приобретает у компании IPG Photonics до 25,01% долей НТО «ИРЭ-Полюс» стоимостью до $50 млн. Первоначально «Роснано» приобретает 12,5% долей за $25
14.08.2008 «Связь-Электро М» будет продвигать продукты «ИРЭ-Полюс»

Российская компания НТО «ИРЭ-Полюс», производитель DWDM-оборудования связи серии «Пуск» для операторов связи, авт

Публикаций - 75, упоминаний - 156

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3787 38
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 152 23
IPG Photonics 22 18
Ростелеком 11025 17
Т8 НТЦ 119 14
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 549 10
Супертел 21 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 434 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 157 6
Qtech - Кьютэк 213 6
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 6
Элтекс Коммуникации 28 5
РТК-сервис 35 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 170 5
Сател 186 5
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 5
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 5
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 32 5
Фибо-Телеком 10 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
НАГ - NAG 20 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 134 4
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 84 4
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 4
Coriant 17 4
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 4
Неорос - Neoros 14 4
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 82 4
Ангстрем-Телеком 13 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 4
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 4
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 9 3
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 3
Лео Телеком 7 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 3
МегаФон 10902 3
Huawei 4704 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
ГПБ - Газпромбанк 1286 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 64 3
Volkswagen Group - VW 311 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 229 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 2
Тетис Кэпитал - Tethys 32 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Электростекло 1 1
Элинс НТЦ 11 1
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Альфа-Групп 747 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 69 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Музей-усадьба Архангельское 36 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Kama Flow - КФ Венчурс 33 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Garsdale Services 39 1
Азбука-Аттикус 7 1
RusProfile - Руспрофайл 36 1
Плазма НПП 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 7
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 5
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
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Сварка - Welding 50 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3824 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 10
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 792 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL AI Search 4 1
Ростелеком - Веб-выборы 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1636 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5820 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1380 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 147 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 219 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3721 1
Google Cloud Services 247 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 42 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
Pixabay 265 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
FreePik 1876 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Профессионалитет - Федеральный проект 19 1
Гапонцев Валентин 13 13
Евтихиев Николай 11 10
Размахаев Сергей 49 5
Кувшинов Роман 18 4
Тадевосян Максим 12 4
Лавров Владимир 112 4
Кастрыкин Александр 8 3
Путин Владимир 3466 3
Щеголев Игорь 699 3
Онянов Сергей 15 3
Серков Евгений 2 2
Мишустин Михаил 791 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Боровиков Игорь 137 2
Брыкин Арсений 57 2
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Тимошенко Александр 21 1
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Алихименко Светлана 1 1
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Габдрахманов Артур 1 1
Гапонцев Денис 1 1
Бисикало Дмитрий 1 1
Казак Александр 3 1
Андреев Артур 1 1
Трусов Данила 27 1
Косточкин Андрей 1 1
Тадевосян Рафаэл 1 1
Цыпкин Антон 1 1
Каримова Надежда 1 1
Гапонцева Валентина 1 1
Тагирова Зульфия 1 1
Ледер Михаил 1 1
Шамарин Вадим 3 1
Сухоруков Владимир 4 1
Шмелёв Сергей 2 1
Марков Иван 2 1
Мурзаков Максим 1 1
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Рейман Леонид 1066 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 14
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 14
Германия - Федеративная Республика 13286 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 7
Индия - Bharat 5901 5
Япония 13845 4
Европа Восточная 3140 4
США - Массачусетс 520 4
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 68 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 694 3
Италия - Итальянская Республика 4517 3
Россия - СФО - Новосибирск 4918 3
Украина 7947 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1060 3
Казахстан - Республика 6092 2
Европа 25017 2
Беларусь - Белоруссия 6336 2
Россия - УФО - Свердловская область 1990 2
Америка - Американский регион 2208 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1719 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1306 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3374 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 422 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 324 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 23 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1866 6
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 346 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 515 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2346 5
Физика - Physics - область естествознания 2962 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5555 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 427 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2509 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 492 3
Энергетика - Energy - Energetically 5937 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6728 3
Здравоохранение - Реабилитация 457 3
Национальный проект - Средства производства и автоматизации 19 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10493 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3079 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 83 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 2
Forbes - Форбс 1014 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 3
Ведомости 1508 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 3
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
IBM Research 111 1
Mordor Intelligence 35 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 8
РАН - Российская академия наук 2138 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 118 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 66 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 2
ТГУ - Томский государственный университет 238 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 186 2
ВНИИОФИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 3 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 604 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1520 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 355 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 15 1
НИЯУ МИФИ СарФТИ - Саровский государственный физико-технический институт 1 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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