xDSL SHDSL Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop SDSL Symmetric Digital Subscriber Line
- xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор
- xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия
- xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
- xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL
- xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия
|10.10.2012
Zelax выводит на рынок SHDSL.bis-модем «М-1-Мега»
ик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax объявил о вводе в линейку продукции SHDSL.bis-модема «M-1-Мега» для использования Ethernet на медных линиях связи. Модем «M-1-Мег
|01.06.2011
Qtech анонсировал новую модель G.SHDSL-конвертера
Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Qtech выпустил G.SHDSL-модем QFC-P1S1ADWRV1C1.bis. Оборудование совместимо со всеми ранее выпущенными моделя
|03.08.2010
Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus
Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоян
|30.07.2009
Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии
Компания RAD Data Communications сообщила о том, что новая версия ASMi-54 модема SHDSL.bis поддерживает передачу как E1, так и Ethernet-трафика по 4-проводному соединению. Уп
|11.12.2007
«Сигранд» представил новые SHDSL модули
Компания «Сигранд» выпустила SHDSL модули MR-17H для мультисервисной модульной платформы SG-17R. работающие со скоростью д
|13.11.2007
ZyXEL расширил линейку DSL-оборудования
диагностики или резервного коммутируемого соединения. Поддержка режима «моста» облегчает интеграцию SHDSL-модемов в корпоративные и операторские сети. Гарантированное качество обслуживания обес
|28.04.2007
ZyXEL выпустил на рынок новый IP DSL-коммутатор
2 юнитов, позволяет подключить к современным услугам связи до 768 абонентов по технологиям ADSL2+ и SHDSL.bis (64 порта на юнит), или до 384 VDSL2-абонентов - вдвое больше, чем IES-5000. Управл
|18.12.2006
Zelax выпустила новые модули для мультисервисной конвергентной платформы.
Компания Zelax объявила о выходе на рынок новых модулей MIM-SHDSL и MIM-2xSHDSL для мультисервисной конвергентной платформы. В рамках развития новой конв
|22.08.2006
RAD выпустил комплексное решение для внедрения услуг SHDSL
Компания RAD Data Communications объявила о выпуске новой стойки модемов SHDSL LRS-52, специального конструктива, обеспечивающего реализацию услуг Symmetric High-Bitr
|17.08.2006
ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов
LC1224-22 для DSL-коммутаторов IES-2000 EE и IES-3000 EE. Благодаря поддержке новейшего стандарта G.SHDSL.bis модуль SLC1224-22 позволяет подключить до 24 пользователей на линейной скорости до
|14.09.2004
CBS представила маршрутизирующие концентраторы Telindus
борудование от Telindus — маршрутизирующие концентраторы (DSLAM) Telindus 2421 и 2423, а также SHDSL-модем Telindus 1422. Маршрутизирующий концентратор TELiNDUS 2421 имеет 8, а 2423 —
|09.06.2004
"Гранч" представил новое решение для операторов
семейства SBNI16, новые изделия базируются на уникальном высокоскоростном 4.6-мегабитном интерфейсе SHDSL-Turbo. К уже существующим модемам с интерфейсами Ethernet и V.35, добавились модемы с о
|24.03.2004
"Гранч" расширил модельный ряд сверхскоростных модемов
Компания "Гранч" объявила о начале продаж скоростного G.SHDSL-модема SBNI16-S. Эта модель продолжает новый ряд устройств внешнего исполнения семейств
|09.03.2004
"Гранч" начал продажи G.SHDSL-модема SBNI16B
Компания "Гранч" объявила о начале продаж скоростного G.SHDSL-модема SBNI16B. Эта модель открывает новый ряд устройств внешнего исполнения семейств
|01.03.2004
VanguardMS выпустил новое решение SDSL
евых решений для корпоративных клиентов, объявляет о выпуске нового решения SDSL - дочерней карты G.SHDSL в мультисервисных маршрутизаторах VanguardТ, которая позволит малым и средним преприяти
|17.02.2004
"Гранч" выпустил новое семейство SHDSL-модемов
Компания "Гранч" представила новое семейство SHDSL-модемов: Granch SBNI16. Диапазон скоростей новинки от 64 до 4608 кбит/с по 2-х проводной линии, дальность до 11 км. Модемы SBNI16 имеют как внешнее исполнение с широким набором интерфейсо
|03.02.2004
D-Link адаптировал SHDSL-маршрутизатор DSL-1500G для РФ
Компания D-Link сообщила об адаптации SHDSL-маршрутизатора DSL-1500G к российским условиям работы. Для этого было разработано новое
|24.12.2003
"Зелакс" начал выпуск нового SHDSL-модема
ого кодирования: TC-PAM16, TC-PAM-32 и TC-PAM-8, вместо одного ТС-РАМ16, необходимого по стандартам G.shdsl (ITU-T G.991.2, G.994.1). Модем совместим с оборудованием, выполненным в соответствии
|23.12.2003
"Зелакс" выпустил SHDSL-регенератор
Компания «Зелакс» объявила о выходе на рынок SHDSL-регенератора. Изделие предназначено для увеличения дальности действия SHDSL-обор
|25.09.2003
"Альфа-Телекс" начал поставку новых SHDSL-устройств
НПО "Альфа-Телекс" начало поставку моста/маршрутизатора "Альфа-Линк 128-2". Устройство имеет LAN порт Ethernet 10/100 и WAN порт SHDSL. Дополнительно "Альфа-Линк 128-2" может иметь интерфейс FXO или FXS для организации телефонных выносов по выделенной линии. В качестве выделенной линии может быть использована неэкраниров
|15.08.2003
"Натекс" начал поставки коммутатора FlexGain Access
ан магистральным портом Ethernet 10/100Base-TX и поддерживает до 32 абонентских DSL-портов версий G.SHDSL и/или ADSL (G.Lite, G.DMT). FlexGain Access способен на каждом DSL-интерфейсе фильтрова
|21.07.2003
D-Link представил SHDSL-маршрутизаторы DSL-1500G/DSL-1501G с интерфейсом Ethernet
Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила семейство SHDSL-маршрутизаторов DSL-1500G/DSL-1501G, предназначенное для организации широкополосного до
|21.07.2003
"Зелакс" представил новый SHDSL-модем М-1Д
Зеленоградская компания "Зелакс" начала отгружать своим партнерам новые SHDSL-модемы М-1Д. Устройство предназначено для организации связи между сегментами локальных
|01.04.2003
НПФ "Гранч" выпустил скоростной модем стандарта G.SHDSL
я новосибирская компания НПФ "Гранч" сообщила о начале продаж нового скоростного модема стандарта G.SHDSL. Модем SBNI16-SHDSL-PCI, поддерживает скорость передачи данных в 4640 кбит/с при
|25.12.2002
Guangdong Telecom подписал с Alcatel контракт о расширении своей мультисервисной сети
контракта, Guangdong Telecom станет первым азиатским оператором связи, внедрившим новый интерфейс g.SHDSL на платформе Alcatel 7670 RSP, что позволит этой компании продолжить оптимизацию и разв
|21.11.2002
ChemTel начал полномасштабное развертывание инновационной технологии G.SHDSL
Оператор услуг телефонии и передачи данных ChemTel впервые в Германии начал полномасштабное развертывание инновационной технологии G.SHDSL компании Schmid Telecom. Pegasus - это система интегрированного доступа, которая дает возможность одновременной передачи нескольких высококачественных голосовых каналов и сверхскоростно
|09.07.2002
В России сертифицирована платформа цифровых систем передачи Watson производства швейцарской компании Schmid Telecom
В сертифицированное семейство оборудования входит профессиональная система передачи Watson 5, G.SHDSL TC-PAM16. Watson5 на сегодняшний день является единственной системой на российском ры
|05.04.2002
ZyXEL начала поставки SHDSL-модема с интерфейсом Ethernet - Prestige 782M
е управления в режимах командной строки, экранного меню и по протоколу SMNP; соответствие стандарту G.shdsl. Новинка ориентирована на интернет-провайдеров и операторов связи для построения терр
|10.12.2001
ZyXEL представила SHDSL-модем Prestige 724V
Компания ZyXEL объявила о начале поставок в Россию нового модема Prestige 724V SHDSL CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit). Разработанный для небольших офисов и
|21.11.2001
ZyXEL представила новый модем Prestige 724
Компания ZyXEL объявила о выпуске нового модема Prestige 724 G.SHDSL CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit), обеспечивает связь между локальными с
|20.07.2001
"Фирма Диалог-Сети" начала поставки в Россию новых моделей SDSL-модемов Alcatel
ЗАО "Фирма Диалог-Сети" cообщила о начале прямых поставок новых моделей SDSL-модемов с завода Alcatel в Ганновере. Модель является продолжением семейства LineRunner - линейки xDSL оборудования этого производителя. По одной паре обычных медных проводов модемы LineRu
|12.02.2001
Alcatel завершила испытания модема Speed Touch Pro на соответствие стандартам SHDSL
ении испытаний модема Speed Touch Pro и продукта Speed Touch Private Line Network Termination на соответствие спецификациям симметричных высокоскоростных абонентских линий (Symmetric High-Speed DSL - SHDSL). SHDSL предоставляет операторам возможности для поддержки множества широкополосных услуг на удаленном расстоянии на базе имеющейся инфраструктуры. SHDSL - это промышленный
|11.11.1999
Lucent построит SDSL сеть для QS Communications
Немецкая телекоммуникационная компания QS Communications AG заключила договор с Lucent Technologies, согласно которому Lucent должен будет спроектировать и построить SDSL сеть, под названием Speedway, охватывающую 40 городов Германии. Сеть будет создана на базе платформы Lucent Stinger. Договор рассчитан на 1 год и оценивается в $100 млн. Уже в конце этого
|01.02.1999
3Com выпускает SDSL и IDSL модемы
Компания 3Com объявила о появлении двух новых поколений модемов, изготовленных по технологии DSL: SDSL (symmetric DSL, "симметричный DSL") модем и IDSL (ISDN-DSL) модем. Использование полностью цифровых модемов SDSL позволит увеличить скорость передачи информации по обычным медным те
