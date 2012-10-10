Zelax выводит на рынок SHDSL.bis-модем «М-1-Мега» ик и производитель оборудования для сетей передачи данных Zelax объявил о вводе в линейку продукции SHDSL.bis-модема «M-1-Мега» для использования Ethernet на медных линиях связи. Модем «M-1-Мег

Qtech анонсировал новую модель G.SHDSL-конвертера Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Qtech выпустил G.SHDSL-модем QFC-P1S1ADWRV1C1.bis. Оборудование совместимо со всеми ранее выпущенными моделя

Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоян

Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии Компания RAD Data Communications сообщила о том, что новая версия ASMi-54 модема SHDSL.bis поддерживает передачу как E1, так и Ethernet-трафика по 4-проводному соединению. Уп

«Сигранд» представил новые SHDSL модули Компания «Сигранд» выпустила SHDSL модули MR-17H для мультисервисной модульной платформы SG-17R. работающие со скоростью д

ZyXEL расширил линейку DSL-оборудования диагностики или резервного коммутируемого соединения. Поддержка режима «моста» облегчает интеграцию SHDSL-модемов в корпоративные и операторские сети. Гарантированное качество обслуживания обес

ZyXEL выпустил на рынок новый IP DSL-коммутатор 2 юнитов, позволяет подключить к современным услугам связи до 768 абонентов по технологиям ADSL2+ и SHDSL.bis (64 порта на юнит), или до 384 VDSL2-абонентов - вдвое больше, чем IES-5000. Управл

Zelax выпустила новые модули для мультисервисной конвергентной платформы. Компания Zelax объявила о выходе на рынок новых модулей MIM-SHDSL и MIM-2xSHDSL для мультисервисной конвергентной платформы. В рамках развития новой конв

RAD выпустил комплексное решение для внедрения услуг SHDSL Компания RAD Data Communications объявила о выпуске новой стойки модемов SHDSL LRS-52, специального конструктива, обеспечивающего реализацию услуг Symmetric High-Bitr

ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов LC1224-22 для DSL-коммутаторов IES-2000 EE и IES-3000 EE. Благодаря поддержке новейшего стандарта G.SHDSL.bis модуль SLC1224-22 позволяет подключить до 24 пользователей на линейной скорости до

CBS представила маршрутизирующие концентраторы Telindus борудование от Telindus — маршрутизирующие концентраторы (DSLAM) Telindus 2421 и 2423, а также SHDSL-модем Telindus 1422. Маршрутизирующий концентратор TELiNDUS 2421 имеет 8, а 2423 —

"Гранч" представил новое решение для операторов семейства SBNI16, новые изделия базируются на уникальном высокоскоростном 4.6-мегабитном интерфейсе SHDSL-Turbo. К уже существующим модемам с интерфейсами Ethernet и V.35, добавились модемы с о

"Гранч" расширил модельный ряд сверхскоростных модемов Компания "Гранч" объявила о начале продаж скоростного G.SHDSL-модема SBNI16-S. Эта модель продолжает новый ряд устройств внешнего исполнения семейств

"Гранч" начал продажи G.SHDSL-модема SBNI16B Компания "Гранч" объявила о начале продаж скоростного G.SHDSL-модема SBNI16B. Эта модель открывает новый ряд устройств внешнего исполнения семейств

VanguardMS выпустил новое решение SDSL евых решений для корпоративных клиентов, объявляет о выпуске нового решения SDSL - дочерней карты G.SHDSL в мультисервисных маршрутизаторах VanguardТ, которая позволит малым и средним преприяти

"Гранч" выпустил новое семейство SHDSL-модемов Компания "Гранч" представила новое семейство SHDSL-модемов: Granch SBNI16. Диапазон скоростей новинки от 64 до 4608 кбит/с по 2-х проводной линии, дальность до 11 км. Модемы SBNI16 имеют как внешнее исполнение с широким набором интерфейсо

D-Link адаптировал SHDSL-маршрутизатор DSL-1500G для РФ Компания D-Link сообщила об адаптации SHDSL-маршрутизатора DSL-1500G к российским условиям работы. Для этого было разработано новое

"Зелакс" начал выпуск нового SHDSL-модема ого кодирования: TC-PAM16, TC-PAM-32 и TC-PAM-8, вместо одного ТС-РАМ16, необходимого по стандартам G.shdsl (ITU-T G.991.2, G.994.1). Модем совместим с оборудованием, выполненным в соответствии

"Зелакс" выпустил SHDSL-регенератор Компания «Зелакс» объявила о выходе на рынок SHDSL-регенератора. Изделие предназначено для увеличения дальности действия SHDSL-обор

"Альфа-Телекс" начал поставку новых SHDSL-устройств НПО "Альфа-Телекс" начало поставку моста/маршрутизатора "Альфа-Линк 128-2". Устройство имеет LAN порт Ethernet 10/100 и WAN порт SHDSL. Дополнительно "Альфа-Линк 128-2" может иметь интерфейс FXO или FXS для организации телефонных выносов по выделенной линии. В качестве выделенной линии может быть использована неэкраниров

"Натекс" начал поставки коммутатора FlexGain Access ан магистральным портом Ethernet 10/100Base-TX и поддерживает до 32 абонентских DSL-портов версий G.SHDSL и/или ADSL (G.Lite, G.DMT). FlexGain Access способен на каждом DSL-интерфейсе фильтрова

D-Link представил SHDSL-маршрутизаторы DSL-1500G/DSL-1501G с интерфейсом Ethernet Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила семейство SHDSL-маршрутизаторов DSL-1500G/DSL-1501G, предназначенное для организации широкополосного до

"Зелакс" представил новый SHDSL-модем М-1Д Зеленоградская компания "Зелакс" начала отгружать своим партнерам новые SHDSL-модемы М-1Д. Устройство предназначено для организации связи между сегментами локальных

НПФ "Гранч" выпустил скоростной модем стандарта G.SHDSL я новосибирская компания НПФ "Гранч" сообщила о начале продаж нового скоростного модема стандарта G.SHDSL. Модем SBNI16-SHDSL-PCI, поддерживает скорость передачи данных в 4640 кбит/с при

Guangdong Telecom подписал с Alcatel контракт о расширении своей мультисервисной сети контракта, Guangdong Telecom станет первым азиатским оператором связи, внедрившим новый интерфейс g.SHDSL на платформе Alcatel 7670 RSP, что позволит этой компании продолжить оптимизацию и разв

ChemTel начал полномасштабное развертывание инновационной технологии G.SHDSL Оператор услуг телефонии и передачи данных ChemTel впервые в Германии начал полномасштабное развертывание инновационной технологии G.SHDSL компании Schmid Telecom. Pegasus - это система интегрированного доступа, которая дает возможность одновременной передачи нескольких высококачественных голосовых каналов и сверхскоростно

В России сертифицирована платформа цифровых систем передачи Watson производства швейцарской компании Schmid Telecom В сертифицированное семейство оборудования входит профессиональная система передачи Watson 5, G.SHDSL TC-PAM16. Watson5 на сегодняшний день является единственной системой на российском ры

ZyXEL начала поставки SHDSL-модема с интерфейсом Ethernet - Prestige 782M е управления в режимах командной строки, экранного меню и по протоколу SMNP; соответствие стандарту G.shdsl. Новинка ориентирована на интернет-провайдеров и операторов связи для построения терр

ZyXEL представила SHDSL-модем Prestige 724V Компания ZyXEL объявила о начале поставок в Россию нового модема Prestige 724V SHDSL CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit). Разработанный для небольших офисов и

ZyXEL представила новый модем Prestige 724 Компания ZyXEL объявила о выпуске нового модема Prestige 724 G.SHDSL CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit), обеспечивает связь между локальными с

"Фирма Диалог-Сети" начала поставки в Россию новых моделей SDSL-модемов Alcatel ЗАО "Фирма Диалог-Сети" cообщила о начале прямых поставок новых моделей SDSL-модемов с завода Alcatel в Ганновере. Модель является продолжением семейства LineRunner - линейки xDSL оборудования этого производителя. По одной паре обычных медных проводов модемы LineRu

Alcatel завершила испытания модема Speed Touch Pro на соответствие стандартам SHDSL ении испытаний модема Speed Touch Pro и продукта Speed Touch Private Line Network Termination на соответствие спецификациям симметричных высокоскоростных абонентских линий (Symmetric High-Speed DSL - SHDSL). SHDSL предоставляет операторам возможности для поддержки множества широкополосных услуг на удаленном расстоянии на базе имеющейся инфраструктуры. SHDSL - это промышленный

Lucent построит SDSL сеть для QS Communications Немецкая телекоммуникационная компания QS Communications AG заключила договор с Lucent Technologies, согласно которому Lucent должен будет спроектировать и построить SDSL сеть, под названием Speedway, охватывающую 40 городов Германии. Сеть будет создана на базе платформы Lucent Stinger. Договор рассчитан на 1 год и оценивается в $100 млн. Уже в конце этого