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Медведева Татьяна

СОБЫТИЯ


05.11.2026 «СиСофт Девелопмент» расширила возможности EnergyCS для электротехнических расчетов 1
07.08.2007 Сколько стоит интернет в России? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Медведева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 76 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18563 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26729 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11686 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2944 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13667 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3929 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5043 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3105 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15610 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 985 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1334 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9885 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 568 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4641 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 871 1
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 694 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 1
CSoft Development - EnergyCS 6 1
Пинчук Виктор 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
Европа 25063 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1240 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3402 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1961 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3087 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1540 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3651 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1224 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3261 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1114 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1734 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1128 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1324 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 364 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 719 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 987 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 412 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 683 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 473 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1836 1
Украина - Харьковская область - Харьков 222 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2894 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1544 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1939 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3837 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7134 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4830 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
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