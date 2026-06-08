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BioBootloader Wolverine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.06.2026 Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок 1
12.04.2023 Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python 1
17.08.2009 Прокуратура отобрала у детей жестокие компьютерные игры 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

BioBootloader и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 3
Microsoft Corporation 25647 2
Project Golden Arc - Cryptic Studios 15 1
Microsoft Corporation - GitHub 1036 1
OpenAI 477 1
Westermo 4 1
Google LLC 12566 1
Microsoft - Activision Blizzard 508 1
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5005 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6519 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 550 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3866 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4109 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4957 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8503 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 334 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2326 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 646 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6566 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 302 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1989 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3092 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 401 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1241 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4507 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 17 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1892 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 187 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1886 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 138 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 602 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4000 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 2
FreePik 1759 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 1
Microsoft Windows 16732 1
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OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1750 1
Россия - УФО - Челябинская область 1476 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 50 1
США - Северная Каролина 327 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5671 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5054 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 712 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1871 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 471 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3818 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 195774.
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