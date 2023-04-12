Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python

«Росомаха» и Python

Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиска и устранения ошибок в ПО.

Разработчик под псевдонимом BioBootloader создал экспериментальный инструмент, который позволяет программам, написанным на языке Python, самостоятельно избавляться от присутствующих в них ошибок. Он назван Wolverine («Росомаха») – в честь одноименного вымышленного персонажа вселенной Marvel, мутанта, обладающего сверхчеловеческой способностью к регенерации. Ключевая роль в процессе поиска и устранения багов отведена новейшей языковой модели компании OpenAI – GPT-4. Об этом сообщил портал Hackaday.

Wolverine представляет собой достаточно простую программу-обертку для пользовательских Python-скриптов, которая также написана на Python. Она обеспечивает взаимодействие с языковой моделью через соответствующий API, внесение предложенных ей изменений и создание резервных копий оригинального скрипта.

Фото: FreePik «Самоисцеляющиеся» скрипты на Python стали реальностью благодаря GPT-4

Исходный код программы опубликован на хостинге ИТ-проектов GitHub, принадлежащем корпорации Microsoft, и насчитывает всего 153 строки, включая комментарии.

Главное – правильно сформулировать запрос

Пожалуй, более важным компонентом инструмента является файл “prompt.txt”, содержащий основную часть универсального запроса к сервису OpenAI длиной в 268 слов.

С его помощью BioBootloader дает модели установку, согласно которой та якобы является участником элитной команды по устранению ошибок в программном обеспечении. GPT-4 предлагается проанализировать переданный ей текст скрипта и данные трассировки стека в случае его «аварийного» завершении в ходе выполнения, определить и сформулировать причину возникновения ошибки, а также предложить поправки к коду, которые позволят ее устранить. Отдельное внимание уделено форме ответа на запрос, которому следует придерживаться модели. В частности, автор настаивает на строгом соответствии выдачи ИИ формату JSON.

Демонстрация работы

Работа инструмента демонстрируется на примере обработки небольшого Python-скрипта. Этот скрипт представляет из себя реализацию простейшего калькулятора с поддержкой интерфейса командной строки. В качестве аргументов он принимает словесное обозначение математической операции (например, “multiply_numbers” – перемножение двух чисел) и соответствующие ей операнды.

ВioBootloader при подготовке этого тестового скрипта целенаправленно допустил две ошибки. Во-первых, одна из функций, определенных в коде, возвращает значение ранее неопределенной переменной. Во-вторых, из кода скрипта полностью исключена функция “substract_numbers”, которая отвечает за операцию вычитания и непременно вызывается в ходе тестирования.

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На практике «прогон» скрипта с ошибками через Wolverine позволил обнаружить и устранить все ошибки в два этапа, причем даже те, которые не приводили к прерыванию выполнения программы. Примечательно, что в ходе второй итерации GPT-4 исправила собственную же ошибку – ранее, добавляя новый код, она не учла особенности синтаксиса Python и пропустила обязательный отступ.

Всего лишь прототип

Разработчик не скрывает, что набросал прототип всего за несколько часов и обещает дальнейшие улучшения. Согласно описанию проекта на GitHub, в планах – расширение перечня поддерживаемых языков программирования, более изящный подход к работе с большими файлами (передача модели не всего содержимого исследуемого скрипта, а лишь отдельных классов или функций), поддержка проектов, включающих несколько файлов, поддержка дополнительных флагов, определяющих сценарий работы инструмента и др.

И швец, и жнец, и на дуде игрец

Языковые модели в последнее время приобрели огромную популярность в различных сферах жизни. Несколько небольших стартапов настолько впечатлялись способностями GPT-4, что начали заменять им программистов. Кроме того, сервисы OpenAI облюбовали злоумышленники, которые используют их для написания вредоносов и фишинговых сообщений.

GitHub, на котором размещен проект Wolverine, сам предлагает коммерческие инструменты в помощь разработчику ПО в рамках ИИ-сервиса Copilot. В феврале 2023 г. CNews писал о запуске общедоступной подписки на Copilot для бизнеса – за $19 в месяц с человека.

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