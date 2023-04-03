Нейросеть Microsoft обманом заставили генерировать лицензионные ключи для Windows

В ChatGPT обнаружилась недокументированная функция — она умеет создавать работающие лицензионные ключи для Windows. Пока что она умеет работать с ключами только для Windows 95, но хакеры могут заставить ее «взламывать» и более современные ОС Microsoft.

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Нейросеть ChatGPT, разработка которой велась, в том числе, на деньги Microsoft, научилась генерировать пользователям лицензионные ключи для OC Windows. Столь необычное применение продвинутому искусственному интеллекту нашли авторы YouTube-канала Enderman, которые наглядно продемонстрировали весь процесс получения ключей активации почти из воздуха.

Авторы канала поставили эксперимент на ключах для Windows 95 – одной из самых известных ОС Microsoft, вышедшей 28 лет назад. Система давно утратила актуальность, и потому недокументированная опция по генерации ключей для нее в составе ChatGPT едва ли повредит финансам Microsoft. Пока неизвестно, можно ли таким образом сэкономить на покупке более современных Windows, особенно с учетом того, что Microsoft свернула свой бизнес в России и бойкотирует россиян.

Маленькая хитрость

Если открыто попросить ChatGPT сгенерировать ключ для Windows, даже для той, которая скоро отметит 30-летие, можно, но нужного результата это не даст. Нейросеть ответит отказом — по всей видимости, специалисты, создавшие ее, предусмотрели такой сценарий использования своего творения и решили не подставляться перед инвестором в лице Microsoft.

Добыть ключ удалось за нескольких минут

Однако ChatGPT, несмотря на все ее возможности и «знания», довольно просто можно обмануть, по крайней мере, в случае с запросом о ключах для Windows 95. Система была взломана хакерами едва ли не в день выхода, и спустя десятилетия информация о формате лицензионных ключей навсегда «въелась» в память интернета. Используя ее, авторы канала Enderman просто попросили создать подходящую под требования последовательность чисел.

Искусственный разум ничего не заподозрил и выдал несколько вариантов последовательностей, которые, однако, оказались бесполезными — копирование их в окно ввода лицензионного ключа на экране установки Windows 95 нужного результата не принесло.

Система отказалась принимать такие ключи, но блогеры на этом не остановились. Дополнительные наводящие вопросы все же сделали свое дело — ChatGPT выдала работающий лицензионный ключ.

Microsoft никто не взломал

Стоит отметить, что успех блогеров с канала Enderman вовсе не означает, что им удалось взломать Microsoft при помощи одной из самых современных и развитых нейросетей в мире. На самом деле все немного иначе — ChatGPT учла все запросы пользователя и просто выполнила его требования, превратив себя, тем самым, в генератор почти случайных чисел.

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Подавляющее большинство ключей, которые создавала ChatGPT, для активации Windows 95 не подходили. В среднем лишь одна из 30 последовательностей оказывалась верной, что делает такой способ кражи ОС Microsoft хоть и рабочим, но далеко не самым эффективным.

Фото: Microsoft Руководству Microsoft, вероятно, не понравится, что компанию хотят взломать при помощи ее же инструментов

Но со временем, если Microsoft не «закрутит гайки», ChatGPT научится делать это лучше. По словам экспериментаторов, все дело исключительно в отсутствии у нейросети знаний о некоторых алгоритмах работы с последовательностями чисел, что и мешает ей генерировать 10 правильных лицензионных ключей из 10.

В феврале 2023 г. ChatGPT обвели вокруг пальца, заставив раскрыть все внутренние инструкции парой манипулятивных запросов. Разработчики быстро внесли коррективы, и теперь вероятность повторного такого взлома исключена.

Презумпция невиновности

В дальнейшем виртуальном разговоре с блогерами Enderman чат-бот всячески отрицал, что имеет хоть малейшей отношение к генерации ключей для Windows 95. Все приведенные его собеседником доказательства он игнорировал, ссылаясь на то, что ему запрещено заниматься подобным, и упоминая почтенный для операционной системы возраст Windows 95.

Бот заявил, что поддержка этой ОС была прекращена 22 года назад, и что к настоящему времени активных ключей для нее не осталось. Но у блогеров осталось наглядное доказательство его «вины».

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Как пишет портал Tom’s Hardware, существует еще один способ заставить эту или другую нейросеть помогать хакерам в вопросах подделки лицензий для Windows. Можно попробовать намеками и просьбами склонить ее к написанию скрипта на Python для генерации ключей. У самой Microsoft есть, по меньшей мере, две нейросети, предназначенные для помощи программисту — одну она встроила в GitHub, а вторую интегрировала в платформу написания приложений Power Platform. Аналогичный сервис разрабатывает Google, а в России в этом направлении идет «Яндекс». В США дошло до того, что небольшие стартапы стали увольнять программистов и отказываться нанимать новых, заменяя их нейросетями.