Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

Стартап DeepMind из холдинга Alphabet (напрямую связан с Google) запустил нейросеть AlphaCode, способную писать программы с нуля по одному лишь описанию задачи. Проект находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих и даже более опытных программистов. Создатели уверены, что в будущем AlphaCode позволит полностью автоматизировать процесс кодинга.

Виртуальный конкурент всех разработчиков в мире

Холдинг Alphabet, созданный основателями Google, разработал особую нейросеть, способную самостоятельно писать программный код и превращать его в работающие программы. Как пишет The Verge, над нейросетью, получившей название AlphaCode, работали специалисты компании DeepMind, входящей в холдинг.

Разработчики уверены, что в перспективе AlphaCode сможет заменить собой далеко не только начинающих программистов, чьи навыки в кодинге пока далеки от совершенства. Эта нейросеть может лишит работы и программистов более высокого уровня – со слов авторов AlphaCode, она уже «ничем не хуже среднего программиста».

AlphaCode не пощадит ни программистов, ни программисток

Другими словами, на текущий момент работу в случае широкого распространения AlphaCode сохранят лишь самые опытные и талантливые программисты. Однако нейросети имеют свойство обучаться, и нет гарантии, что со временем она не заменит и их. Вероятность такого исхода подтверждает и тот факт, что в настоящее время AlphaCode находится на ранней стадии разработки, о чем The Verge сообщил Ориол Виньялс (Oriol Vinyals), главный научный сотрудник DeepMind.

Первые достижения

Создатели AlphaCode обучают ее на задачах, используемых в конкурсах по программированию, в которых принимают участие обычные, а не виртуальные специалисты. Уже сейчас нейросеть смогла решить задачи среднего уровня сложности и оказалась в числе лучших участников соревнований.

Одна из задач, успешно выполненных нейросетью

AlphaCode тестировалась на задачах, созданных Codeforces – соревновательной платформой для программистов. Она еженедельно публикует задачи для разработчиков и на основе результатов их решения формирует рейтинг программистов.

Задачи, предлагаемые Codeforces, отличаются от того, с чем сталкиваются программисты, пишущие обычные программы. Для их решения требуются углубленные знания как алгоритмов, так и теоретических концепций информатики. Это больше головоломки, нежели простые задачи, и справиться с ними помогут не только навыки кодирования, но также познания в математике и логике.

Одна из таких задач, на которых обучалась и тестировалась AlphaCode, предлагала участникам найти способ преобразования одной строки случайных повторяющихся букв s и t в другую строку тех же букв, используя ограниченный набор входных данных. Участники, к примеру, не могут просто вводить новые буквы, а вместо этого должны использовать команду «возврат», которая удаляет несколько букв в исходной строке.

Интерфейс AlphaCode. Слева - текст задачи, справа - готовое сгенерированное решение

AlphaCode была протестирована на десятке задач, над решением которых трудились 5000 пользователей платформы Codeforces. В итоге нейросеть оказалась в числе 28% лучших пользователей Codeforces за последние полгода.

Пугающая перспектива

Результаты AlphaCode очень впечатлили основателя Codeforces Майка Мирзаянова (Mike Mirzayanov). Он заявил, что первоначально не верил в успех нейросети. «Я был настроен скептически, поскольку даже в простых соревновательных задачах часто требуется не только реализовать алгоритм, но и (и это самое сложное) придумать и изобрести его. AlphaCode удалось показать себя на уровне нового весьма перспективного участника», – сказал он.

В настоящее время творение DeepMind не в состоянии полностью заменить собой программистов, так что без работы они пока что не останутся. Однако совершенно неизвестно, когда именно нейросеть AlphaCode сможет писать любые программы вместо них без какого-либо вреда для качества итогового кода.

В настоящее время AlphaCode обучается на соревновательных задачах для программистов, но в DeepMind не сомневаются, что в обозримом будущем эта нейросеть сделает процесс создания программ полностью автоматизированным.

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Пока что Ориол Виньялс рассматривает творение DeepMind в качестве потенциального помощника программистов. С его слов, создателей нейросети очень воодушевляет ее гигантский потенциал. Однако Виньялс отметил, что навыки AlphaCode могут пригодиться не только программистам, но и тем, кто далек от кодинга, но кому очень нужно написать программу здесь и сейчас.

Россия не отстает

У творения DeepMind есть полноценный российский аналог под названием ruGPT-3. Это нейросеть, обученная специалистами дочерней компании Сбербанка Sber AI. Как сообщал CNews, еще в июле 2021 г. она смогла написать полностью функциональную программу, задействовав языки С++ и Java.

Программа, созданная российским искусственным интеллектом, получила название Artificial Vision. Она способна имитировать зрение человека – ПО позволяет сопоставлять пиксели изображения нейронам «сетчатки» искусственного глаза. Один из вариантов использования Artificial Vision – это создание модели искусственного интеллект со способностью к существованию в виртуальной среде и обучению восприятию визуальных сцен. Другими словами, программа обеспечивает распознавание визуальных образов.

Конкурентов все больше

За последние несколько лет в мире появилось немало сервисов, постепенно обесценивающих труд и навыки программистов. Например, в июне 2020 г. начал работу проект Honeycode за авторством Amazon, позволяющий создавать программы без необходимости написания непосредственно программного кода. Плюс ко всему, проект совершенно бесплатный – им могут пользоваться и крупные компании, и обычные потребители.

Amazon Honeycode

В октябре 2020 г. Microsoft выложила в открытый доступ сервис Lobe, позволяющий создавать готовые модели машинного обучения даже тем, кто за всю жизнь не написал ни одной строчки кода. В конце мая 2021 г. из-под пера Microsoft вышел инструмент Power Apps для написания ПО без развитых навыков программирования. Это помощник для начинающих программистов, решивших освоить язык Power Fx.

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Еще через месяц Microsoft запустила полностью бесплатный сервис Copilot с возможностью самообучения, представляющий собой виртуального помощника программиста на базе искусственного интеллекта. Он изучает код и комментарии к нему и предлагает разработчику функции и целые строки для добавления в этот код. Такой подход ускоряет процесс написания программ и дает возможность полностью отказаться от поиска решений в интернете.

Copilot пользуется популярностью у программистов

В конце лета 2021 г. в ассортименте «заменителей программистов» Microsoft появился еще один инструмент – Codex. Он способен переводить обычный текст, написанный на английском языке, в программный код. С его помощью «программистом» может стать любой, кто знает английский на среднем или более высоком уровне.

Свой Copilot Microsoft интегрировала в сервис GitHub, приобретенный ею в 2018 г. к октябрю 2021 г. почти треть нового кода, выгружаемого программистами на GitHub, создавалась при помощи этого виртуального ассистента (статистика Microsoft).