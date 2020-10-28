Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать. Видео

Microsoft открыла всему миру доступ к программе Lobe, позволяющей за несколько минут создавать готовые модели машинного обучения для дальнейшего их использования в сторонних ПО и устройствах. Программа полностью бесплатна и исключает написание программного кода в процессе тренировки моделей – от пользователей нужно лишь загрузить в нее данные, а всю работу она выполнит сама.

Машинное обучение для «чайников»

Компания Microsoft выпустила решение Lobe для тренировки моделей машинного обучения. Оно нацелено на самую широкую массу пользователей, так как совершенно не требует знаний и навыков в программировании. То есть тренировать с ее помощью искусственный интеллект сможет каждый человек, даже никак не связанный с ИТ-отраслью. По заявлению разработчиков, Lobe позволяет создать модель машинного обучения с нуля всего за 10 минут.

Lobe – это автономная программа, устанавливаемая на компьютер или ноутбук и не требующая дополнительного подключения к облачным сервисам. По заявлению Microsoft, Lobe проводит все расчеты непосредственно на устройстве пользователя.

На момент публикации материала Lobe была доступна только в бета-версии и только под Windows и macOS.

Интерфейс Lobe тоже максимально упрощен

Сроки выпуска финальной версии сервиса и его появления на других платформах, например, под Android и iOS, разработчики не сообщают.

Как работает Lobe

Бета-версия Lobe имеет ограниченные возможности, по сути, демонстрирующие потенциал программы. На момент выхода беты она умела лишь автоматически классифицировать изображения. Пользователю требуется загрузить в программу заранее подготовленные файлы, после чего промаркировать их, и на выходе программа выдаст готовую модель. В Microsoft отметили, что точность распознавания изображений окажется недостаточно высокой, пользователь сможет самостоятельно повысить ее, дообучив программу.

Демонстрация возможностей нового детища Microsoft

Весь интерфейс Lobe построен по принципу по принципу drag’n’drop. После того, как пользователь перенесет в программу данные, программа обработает их, и итоговую модель затем можно будет выгрузить, например, в требуемое приложение под iOS и Android с помощью фреймфорков CoreML и TensorFlow. Также возможен экспорт прямо в облако – поддерживаются сервисы Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services.

Разработчики привели несколько примеров использования Lobe. При помощи этого сервиса можно тренировать модели машинного обучения, которые затем будут использоваться для анализа аэороснимков и фотографий животных и растений, распознавания масок на лицах людей, определения жестов и эмоций и даже видов спортивных упражнений.

Примеры использования Lobe

С помощью Lope можно создавать модели для определения дыма и огня, что может пригодиться, например, для выявления лесных пожаров на ранней стадии. Еще один пример использования – создание модели машинного обучения для умных радионянь. Они смогут определить, спит ребенок или уже проснулся, и уведомить родителей о его пробуждении до того, как он начнет плакать.

С чего все начиналось

Microsoft не разрабатывала Lobe с нуля. Изначально это была отдельная одноименная компания-стартап, основанная, по данным ресурса CrunchBase, в 2016 г. в Сан-Франциско, США. У ее истоков стоят Адам Менгес (Adam Menges), Маркус Бейссингер (Markus Beissinger) и Майк Матас (Mike Matas).

Сервис Lobe был единственным проектом над которым работала команда стартапа. Они ставили перед собой цель сделать программу для тренировки моделей машинного обучения, доступной всем пользователям.

Microsoft заинтересовалась Lobe в 2018 г. Стартап стал ее собственностью в сентябре 2018 г., однако стороны так и не раскрыли финансовые и другие условия сделки. В своем сообщении основатели Lobe заявили лишь, что после перехода в собственность Microsoft сервис Lobe останется самостоятельным продуктом.

Программирование в прошлом

Выпустив Lobe в свободный доступ и позволив простым пользователям делать то, на что раньше были способны лишь специалисты в сфере машинного обучения, Microsoft пошла по стопам Amazon. Как сообщал CNews, в июне 2020 г. она запустила сервис Honeycode для создания полноценных приложений, притом, как и в случае с Lobe, без необходимости написания программного кода.

Honeycode

Honeycode можно пользоваться совершенно бесплатно, и доступ к нему открыт как обычным потребителям, так и крупным разработчикам. В частности, возможности этого сервиса будут применяться при разработке новых версий корпоративного мессенджера Slack.

В Honeycode реализован специальный графический интерфейс с набором специальных шаблонов для создания программ различного рода. Это, к примеру, менеджер мероприятий (Event Management), контроль бюджета (Budget Approval), менеджер оборудования (Inventory Manager), инструмент управления контентом (CMS, Content Tracker), и др. Сама Amazon в качестве примера приложений, разработанных при помощи Honeycode, привела планировщик задач (Simple To-do) и инструмент анализа работы сотрудников компании с клиентами (CRM, Customer Tracker).