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Crunchbase

Crunchbase


24.12.2024 DeepTech для экономики и общества: безопасность превыше всего (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
11.10.2023 Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций 1
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1
22.06.2023 ИИ-стартап, создающий кино из предложенного текста, достиг капитализации в $1 млрд 1
17.01.2023 Перспективный российский стартап пал под натиском санкций. Сотрудники месяцами не получают зарплату, на горизонте банкротство 1
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
19.09.2022 В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше 1
11.07.2022 Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки 1
11.05.2022 Создан ИИ, который предсказывает сколько инвестиций получит ИТ-стартап 1
22.03.2022 Международная база стартапов и инвестиций огородила себя от россиян 5
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
09.11.2020 «Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
28.10.2020 Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 1
24.09.2020 В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года 1
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 1
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 2
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
25.06.2020 В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях 2
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 1
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
27.01.2020 Работу Microsoft с СМБ в России возглавил выходец из Google и Huawei 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
18.12.2019 Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании 1
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 1
21.10.2019 Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры 1
05.08.2019 Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси 1
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 2
23.04.2018 Apple открыла код «невероятной» СУБД 1
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 1
26.09.2016 «1С» создала совместное предприятие с «Асконом» 1
01.06.2016 Выпущен сверхзащищенный смартфон по цене автомобиля 1
04.03.2016 Шлем виртуальной реальности Oculus появится на Mac, «если Apple когда-нибудь выпустит хороший компьютер» 1
02.03.2016 «Убийца» Skype анонсировал запуск собственных голосовых и видеозвонков 1

Публикаций - 74, упоминаний - 81

Crunchbase и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 11
Google LLC 11775 11
Apple Inc 12101 10
VK - Mail.ru Group 3455 9
Microsoft Corporation 24625 8
X Corp - Twitter 2845 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
Grishin Robotics 29 4
littleBits Electronics 10 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 4
Samsung Electronics 10255 3
МегаФон 8805 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Occipital 11 3
Orbotix 8 3
Yahoo! 3697 3
Dropbox 498 3
AOL Inc 1593 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Qualcomm Technologies 1822 2
GitHub 814 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 2
Ring 61 2
Virgin Group 139 2
Eero 7 2
IT Vison 15 2
МКД 56 2
Oculus VR 73 2
IT Vision 23 2
Dynamic Yield 4 2
Nest 39 2
Firefly Systems 34 2
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 6 2
Apple Beats Electronics 15 2
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 5
LinkedIn 635 4
Tesla Motors 396 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 4
Uber 330 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 3
Sequoia Capital 111 3
Index Ventures 48 3
Spark Capital 19 3
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Hyundai Motor Company 383 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Nikola Corporation 9 2
Метиз завод 25 2
Hyndai 16 2
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 2
Starship Technologies 16 2
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 2
Intel Capital 148 2
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 2
Accel Partners 48 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Mayfield Fund 10 2
Harvard Business Services - Delaware Inc 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Почта России ПАО 2112 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
НАУРАН - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций 1 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 2 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 10
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