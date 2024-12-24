Crunchbase
Crunchbase и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 208 4
|Свердлов Денис 200 2
|Scherer Dave - Шерер Дейв 2 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Milton Trevor - Милтон Тревор 3 2
|Tesla Nikola - Тесла Никола 18 2
|Орловский Виктор 379 2
|Нахманович Яков 2 2
|Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Золотарев Александр 4 2
|Усманов Алишер 301 2
|Пачиков Степан 22 2
|Мельничек Юрий 11 2
|Говако Виктор 2 2
|Водясов Алексей 222 2
|Рачицкий Сергей 2 2
|Lavezzo Nick - Лавеззо Ник 2 2
|Rosenthal David - Розенталь Дэвид 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Яценко Виктор 21 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Беленький Александр 36 1
|Зубарев Илья 25 1
|Сысоев Александр 41 1
|Малков Константин 3 1
|Репин Дмитрий 4 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Куликов Сергей 29 1
|Руденко Елена 6 1
|Godsell Chris - Годселл Крис 1 1
|Singer Paul - Сингер Пол 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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