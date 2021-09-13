Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян

Центробанк составил список признаков, которые выдают неблагонадежность платежных инструментов. Банкам рекомендуют усилить защиту против кибермошенников.



Определить благонадежность

Банк России опубликовал методические рекомендации с критериями, по которым можно определить платежные карты и электронные кошельки, задействованные в теневом бизнесе.



Банки смогут выявлять организаторов финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров, криптовалютных интернет-обменников и незаконные онлайн-казино по операциям платежных инструментов. Рекомендации Центробанк разместил на своем официальном сайте.

Рекомендации Центробанка

По словам Банка России, два и более признаков из списка рекомендаций, одновременно замеченные на платежной карте или электронном счете, могут считаться поводом для блокировки неблагонадежного инструмента платежа.

Во-первых, вызовет подозрение необычно большое количество плательщиков или получателей, например, более 10 в день, более 50 в месяц.

Во-вторых, необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, которые проводятся с физическими лицами, например, более 30 операций в день.

В-третьих, значительные объемы операций по списанию или зачислению безналичных средств, например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.

По новым правилам Центробанка карта может быть заблокирована при списании или зачислении более 100 тыс. руб. в день ил, более 1 млн руб. в месяц

Также критериями подозрительного счета Банк России считает низкий остаток средств на банковском счете на конце операционного дня (не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету или электронному средству платежа в указанный период).

Поводом для беспокойства могут стать операции по списанию денежных средств, которые исключают платежи для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).

Также в список попало совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), которое используется разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу средств.

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Кроме того, банк должен обратить внимание на время между зачислением и списанием денежных средств: если промежуток совсем короткий (меньше одной минуты), то это тоже подозрительно.

Угроза теневого бизнеса

Банк России подчеркивает, что из-за переводов в адрес нелегальных структур граждане рискуют не только потерять деньги, но и оказаться вовлеченными в схемы мошенников. Методические рекомендации, по словам банка, «направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций». Они позволят оперативно выявлять и блокировать подозрительные платежные инструменты.

Банк России рекомендует банкам «обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций». P2P-платформа — посредник между инвестором и заемщиком, который получает деньги через онлайн-сервис. Центробанк предупреждает, что нелегальный бизнес подключается к сервисам через специальные программные модули.

Электронные кошельки и банковские карты участников теневого бизнеса не используются для оплаты коммунальных услуг или мелких покупок, в то же время они задействованы в совершении необычных по частоте совершения и суммам операций. Такие платежные средства, как правило, оформлены на подставных физических лиц.

Активизация кибермошенников

В июле 2021 г. пресс-служба Центробанка сообщала, что во время пандемии COVID-19 онлайн-мошенники особенно активизировались, потому что граждане стали чаще пользоваться услугами и сервисами в дистанционном формате. «За I квартал 2021 года было выявлено 124 нелегальных форекс-дилера, 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора. В целом порядка 45% нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид действуют именно в Интернете», — сообщалось на сайте Банка России.

CNews сообщал в июне 2020 г. о блокировке страницы сайта Crunchbase, которая была посвящена лучшим казино, принимающим биткоины. По решению ФНС России, Роскомнадзор заблокировал страницу ресурса из-за нарушения требований Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».