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Работу Microsoft с СМБ в России возглавил выходец из Google и Huawei

Бизнес Кадры
, Текст: Эльяс Касми

Александр Беленький займет пост директора департамента по работе со средними и малыми организациями и партнерами в российском офисе Microsoft. До прихода в компанию он занимал руководящие посты в Google и Huawei.

Перестановки в российском Microsoft

В Российском представительстве Microsoft сменился директор департамента по работе со средними и малыми организациями и партнерами. Должность получил Александр Беленький, имеющий почти 25-летний опыт работы в сфере и высоких технологий.

Александр Беленький сменил на этом посту Елену Руденко, покинувшую Microsoft осенью 2019 г. по личным причинам. Как писал CNews, руководителем департамента Елена Руденко стала в сентябре 2016 г. Александр Беленький вступит в должность 27 января 2020 г.

Александр Беленький войдет в состав Совета директоров Microsoft в России и будет подчиняться непосредственно Кристине Тихоновой, президенту российского представительства корпорации.

Послужной список

Александр Беленький закончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана. У него также есть степень MBA (master of business administration, магистр делового администрирования) Американского института бизнеса и экономики (American Institute of Business and Economics).

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Александр Беленький

За свою карьеру Беленький работал в ряде крупных компаний с мировым именем. Так, с 1999 по 2002 гг. он был в штате Nokia на должности менеджера по связям, после чего перешел на должность менеджера по развитию рынка в канадскую компанию Nortel Networks, занимающуюся производством телекоммуникационного оборудования.

По информации сайта CrunchBase, из Nortel Networks Александр Беленький ушел в мае 2006 г., чтобы занять должность директора по продажам в ирландской компании Experian. В ней он проработал до сентября 2009 г.

С октября 2009 г. по май 2011 г. Беленький находился на должности директора Huawei Software – подразделения китайской компании Huawei. В декабре 2011 г. он приступил к работе в Google в Центральной и Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, где он занял позицию руководителя департамента продаж крупным заказчикам.

В марте 2016 г. Александр Беленький покинул Google, чтобы через месяц устроиться в компанию Wrike на должность вице-президента по международным продажам. Компания продвигает одноименный корпоративный онлайн-сервис для совместной работы и управления проектами, и в ней Беленький работал до марта 2017 г.

Последним до перехода в российский офис Microsoft местом работы стала ирландская компания Eiratech Robotics, расположенная в Дублине. В ней он в период с апреля 2017 г. по январь 2020 г. отвечал за международные продажи и построение стратегии.



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