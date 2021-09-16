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Experian

Experian

СОБЫТИЯ

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16.09.2021 Алексей Бутычин назначен директором Experian в России и СНГ

Алексей Бутычин стал главой офиса Experian в России и СНГ, расположенного в Москве. Его опыт в телекоммуникациях и финансовом к
20.08.2019 Experian приобретает Myhealthdirect

hdirect – производитель цифровой платформы по координации медицинского обслуживания, которая оптимизирует процесс предоставления медицинских услуг для клиник, плательщиков и пациентов. Как отмечают в Experian, это приобретение еще более укрепит положение компании как ведущего поставщика систем, которые упрощают финансовые и административные аспекты здравоохранения, например, такие задачи, к
13.08.2019 Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами

ompareAsiaGroup, одну из ведущих азиатских платформ по управлению финансами посредством банковских и страховых продуктов и услуг. Такое финансирование, наряду с прочим открывающее доступ к технологии Experian, позволит CompareAsiaGroup предоставлять еще более эффективные решения для клиентов, отмечают в компании. Перед этим группа CompareAsiaGroup уже вложила значительные средства в электро
23.07.2019 Рост органической выручки Experian за квартал составил 6%

постоянных обменных курсах, а органическая выручка увеличилась на 6%. При фактических обменных курсах рост составил 4%. Мы с уверенностью смотрим в будущее, и наш прогноз на год остается неизменным». Experian добилась стабильного роста в Северной Америке, где органическая выручка увеличилась на 8%. Рост общей выручки составил 9%, и в этом немалую роль сыграло наше недавнее приобретение – Al
18.12.2018 Experian объявила о приобретении Compuscan

сообщила о решении приобрести Compuscan (CSH Group Ltd), одну из ведущих компаний, предоставляющих информационные услуги и сервисы бюро кредитных условий в Африке. Брайан Кассин, генеральный директор Experian, отметил: «Мы с радостью объявляем, что Experian согласилась на приобретение Compuscan. У нас большой опыт инвестирования в ЮАР, где мы уже много лет помогаем компаниям достигат
26.07.2018 Experian представила финансовые квартальные итоги

Experian представила итоги коммерческой деятельности за I квартал 2018-2019 финансового года, закончившийся 30 июня 2018 г. Experian успешно развивается в регионе EMEA, в котором общая и органическая выручка достигла 11%. Это отражает высокий спрос на глобальные продукты Experian, в особенности ПО для приняти
27.03.2018 Experian объявил о готовности приобрести ClearScore

стных лиц обширен и стремительно развивается. Все более активно используются онлайн-каналы, поскольку это наиболее легкий и эффективный способ информирования потребителей о существующих предложениях. Experian играет важную роль в этом процессе перехода на цифровые технологии благодаря своим данным, скорингам и аналитике, которые используются для определения платежеспособности и кредитоспосо
31.01.2018 Experian: интернет-мошенничество остается проблемой мирового масштаба

Согласно данным опубликованного Experian в январе 2018 г. отчета Global Fraud and Identity Report (Отчет о развитии мошенничества и кражи персональных данных в мире), активность преступников и многообразные мошеннические схем
30.05.2017 Общая выручка Experian в 2017 финансовом году выросла на 6%

Компания Experian, игрок глобального рынка информационных услуг, представила финансовые результаты за отчетный год, закончившийся 31 марта 2017 г. Рост общей выручки компании составил 6% (до $4 335 млн)
23.05.2017 Experian предложила новый подход к управлению сбором задолженности: PowerCurve + Tallyman

Компания Experian объединила свою флагманскую платформу автоматизации принятия решений PowerCurve и систему сбора задолженности Tallyman, создав экономически эффективное и клиентоориентированное решение
13.04.2017 Experian и BioCatch объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством в финансовой сфере

Компания Experian, игрок мирового рынка информационных услуг, и компания BioCatch, работающая в области поведенческой биометрии, объединили усилия для предотвращения онлайн-мошенничества с банковскими с
06.04.2017 Experian представила прогноз по информационной безопасности финансовых организаций на 2017 год

ым операциям. Несанкционированный доступ к этим данным ведет к прямым финансовым убыткам и значительным репутационным рискам для организаций. Игорь Прокопенко, консультант по предпродажной подготовке Experian в России и странах СНГ, отметил: «Специфика финансового сектора состоит в том, что злоумышленникам зачастую достаточно получить доступ к учетной записи онлайн кабинета клиента для того
09.02.2017 Выручка Experian в третьем квартале 2016-2017 фингода выросла на 6%

Компания Experian опубликовала итоги коммерческой деятельности за квартал, закончившийся 31 декабря 2016 г. Рост общей выручки от текущей деятельности в отчетном квартале составил 6% при постоянных обме
24.01.2017 Experian назначила нового управляющего директора в России и странах СНГ

Experian объявила о назначении Александра Чухланцева управляющим директором Experian в России и странах СНГ. Как рассказали CNews в компании, основная задача Александра

10.01.2017 Alitalia защитилась от интернет-мошенничества с помощью Experian

тформу FraudNet для предотвращения угрозы интернет-мошенничества. Платформа предоставлена компанией Experian, игроком рынка информационных услуг. Такое сотрудничество позволит путешественникам

20.12.2016 Touch Bank внедрил решение Experian по защите клиентов от онлайн-мошенничества

проект по защите пользователей электронных сервисов от мошенничества — решение FraudNet от компании Experian. FraudNet представляет собой масштабируемое решение для предотвращения онлайн-мошенн
13.10.2016 Experian представила новую линейку коробочных решений по аналитике для банков

Компания Experian в рамках Experian Analytics Forum 2016 представила коробочные решения по аналитике для банков. Как сообщили CNews в Experian, коробочные решения совмещают в себе стандарт
06.10.2016 Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015

Компания Experian проанализировала миллионы сделок электронной коммерции за первые 6 месяцев 2016 г., чтобы определить уровень мошеннических атак в привязке к адресам доставки товара и адресам выставлен
01.08.2016 «ОТП Банк» и Experian внедрили промышленное решение по выявлению кредитного мошенничества

«ОТП Банк» и компания Experian подвели первые итоги работы системы Hunter Out of Box (HOOB) по предотвращению анкетного мошенничества в розничном кредитовании. Как рассказали CNews в финансовом учреждении, система H
02.06.2016 Experian выпустила открытую платформу для сервисов защиты ПДн

Компания Experian, игрок рынка информационных услуг, представила открытую платформу для ускоренного выявления случаев мошенничества, обеспечения соблюдения требований законодательства и повышения качест
03.02.2016 JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian

Компания JD Finance, принадлежащая компании прямых интернет-продаж JD, выбрала Experian, игрока рынка информационных услуг, в качестве партнера по обеспечению защиты онлайн-операций от мошенничества. Об этом CNews сообщили в компании Experian. JD Finance использует
18.01.2016 Назван лидер в области решений по управлению данными

Согласно отчету компании Forrester Research, Data Quality Solutions, составленном в декабре 2015 г. по итогам опроса 13 компаний по 30 критериям, компания Experian была признана «эффективным участником рынка», а решения компании — лучшими с точки зрения управления данными. Об этом CNews сообщили в Experian. Согласно отчету, Experian
26.11.2015 Ишбанк внедрил Power Curve Originations во всей филиальной сети

Ишбанк — частный банк Турции, работающий в России — внедрил решение Power Curve Originations от компании Experian во всей филиальной сети банка. Проект был завершен в августе текущего года, сообщили CNews в Experian. Благодаря внедрению решения Experian Ишбанк получил кредитный конве
08.04.2014 Experian подозревают в утечке персональных данных 200 млн человек

начали расследование в связи с масштабной утечкой информации. Об этом CNews сообщили в компании Zecurion. Предполагается, что жертвой инцидента могли стать около 200 млн человек — клиентов агентства Experian. Как выяснили специалисты Zecurion, злоумышленник перепродавал конфиденциальную информацию, которую предоставило ему агентство. В предоставленной информации были номера социального стр
16.09.2013 «Бинбанк» внедрил «охотника» от Experian для борьбы с мошенниками

«Бинбанк» сообщил о внедрении Hunter — решения по борьбе с мошенничеством, разработанного компанией Experian, работающей в области информационно-аналитических и маркетинговых услуг. Ожидается, что внедренное банком решение позволит не только снизить мошеннические риски, но и одновременно уско
10.09.2013 Experian запустила облегченную версию решения по управлению просроченной задолженностью Tallyman

Компания Experian запустила облегченную версию решения по управлению просроченной задолженностью Tallyman Easy Start. Как рассказали CNews в компании, Tallyman Easy Start автоматизирует этап раннего сбо
22.01.2013 Iovation и Experian будут совместно бороться с мошенничеством в мобильных и интернет-сетях

Компания Experian, поставщик информационно-аналитических услуг, объявила о начале международного партнерства с корпорацией Iovation – разработчиком решений для отслеживания истории использования устройс
27.02.2012 «Связной банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством от Experian

«Связной банк» сообщил о внедрении сервиса по борьбе с мошенничеством Hunter, разработанный компанией Experian. Благодаря Hunter банк планирует в несколько раз снизить показатель подтвержденного мошенничества при заполнении заявок. Как отмечается, стратегия «Связного Банка» предусматривает акти
26.10.2011 Российским банкам стал доступен сервис для борьбы с кредитным мошенничеством

«Объединенное кредитное бюро» (ранее «Экспириан-Интерфакс») и компания Experian объявили о запуске системы для выявления мошеннических кредитных заявлений, которая базируется на технологиях мирового уровня и учитывает российскую специфику. Новый сервис, получивший
29.05.2008 Количество жертв утечек выросло на 66%

По данным крупнейшего кредитного бюро Experian, количество пострадавших в результате утечек информации британцев растет на 66% в год. В 2006 г. за помощью в Experian обратились 3,5 тыс. человек, а год спустя этот показатель

20.04.2007 Experian купила Hitwise за $240 млн

Компания Experian, владелец ресурсов онлайнового маркетинга и сайтов-каталогов товаров, купила за $240 млн фирму Hitwise, занятую анализом и мониторингом трафика в интернете, сообщил PaidContent. После

09.07.2002 Experian: финансовые компании по-прежнему уязвимы перед онлайн-мошенниками

Компания Experian, специализирующаяся в области глобальных решений информатизации, опубликовала данные статистики преступлений, совершаемых в сфере онлайновых финансовых услуг и розничной торговли Велик
18.06.2002 Experian: 97% интернет-магазинов страдают он сетевых мошенников

предприятий электронной коммерции, работающих в секторе В2С, по-прежнему остаются легкой добычей сетевых мошенников. К такому выводу в ходе специализированного исследования пришли аналитики компании Experian. Согласно данным представленного отчета, свыше двух третей интернет-магазинов, принявших участие в исследовании, предлагают своим покупателям возможность непосредственной оплаты товаро
07.06.2002 Experian: 60% офисных служащих используют e-mail для общения с соседом по комнате

Согласно данным исследовательской компании Experian и Direct Marketing Association, свыше 60% сотрудников коммерческих компаний регулярно переписываются по электронной почте с людьми, с которыми они сидят в одной комнате. При этом кажды
05.05.2000 Intel и Experian будут сотрудничать в разработке цифровых удостоверений для пациентов

Компании Intel и Experian объявили вчера о сотрудничестве в разработке цифровых удостоверений при использовании пациентами сети Интернет, что позволит обеспечить безопасность и конфиденциальность передачи персо

Публикаций - 84, упоминаний - 88

Experian и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Google LLC 12688 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Oracle Corporation 7074 4
SAS Institute 1082 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Neoflex - Неофлекс 257 3
Adobe Systems 1597 3
Yahoo! 3726 3
AOL Inc - America Online 1883 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 2
Acxiom Corp 10 2
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
Крок - Croc 1964 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
HTC Corporation 1512 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Coinbase 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ponemon Institute 86 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Эшелон НПО 150 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Wrike 29 1
Тензор 173 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Ingenico Group - Инженико 50 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Automation Anywhere 17 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 6
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 5
Русский стандарт Банк 509 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Compuscan 2 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
Experian Interfax 3 2
eBay Inc 1640 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
EPIC Telecom Invest 212 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Совкомбанк Совесть 279 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Связной Банк 113 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное казначейство России 1949 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Experian FraudNet 4 4
Experian Tallyman 5 4
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 3
Experian One 3 3
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 3
Experian Powercurve 5 3
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Experian CrossCore 2 2
Diasoft FA# Retail 11 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Diasoft FA# АБС 68 1
Bending Spoons - Evernote 200 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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