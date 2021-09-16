Алексей Бутычин назначен директором Experian в России и СНГ Алексей Бутычин стал главой офиса Experian в России и СНГ, расположенного в Москве. Его опыт в телекоммуникациях и финансовом к

Experian приобретает Myhealthdirect hdirect – производитель цифровой платформы по координации медицинского обслуживания, которая оптимизирует процесс предоставления медицинских услуг для клиник, плательщиков и пациентов. Как отмечают в Experian, это приобретение еще более укрепит положение компании как ведущего поставщика систем, которые упрощают финансовые и административные аспекты здравоохранения, например, такие задачи, к

Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами ompareAsiaGroup, одну из ведущих азиатских платформ по управлению финансами посредством банковских и страховых продуктов и услуг. Такое финансирование, наряду с прочим открывающее доступ к технологии Experian, позволит CompareAsiaGroup предоставлять еще более эффективные решения для клиентов, отмечают в компании. Перед этим группа CompareAsiaGroup уже вложила значительные средства в электро

Рост органической выручки Experian за квартал составил 6% постоянных обменных курсах, а органическая выручка увеличилась на 6%. При фактических обменных курсах рост составил 4%. Мы с уверенностью смотрим в будущее, и наш прогноз на год остается неизменным». Experian добилась стабильного роста в Северной Америке, где органическая выручка увеличилась на 8%. Рост общей выручки составил 9%, и в этом немалую роль сыграло наше недавнее приобретение – Al

Experian объявила о приобретении Compuscan сообщила о решении приобрести Compuscan (CSH Group Ltd), одну из ведущих компаний, предоставляющих информационные услуги и сервисы бюро кредитных условий в Африке. Брайан Кассин, генеральный директор Experian, отметил: «Мы с радостью объявляем, что Experian согласилась на приобретение Compuscan. У нас большой опыт инвестирования в ЮАР, где мы уже много лет помогаем компаниям достигат

Experian представила финансовые квартальные итоги Experian представила итоги коммерческой деятельности за I квартал 2018-2019 финансового года, закончившийся 30 июня 2018 г. Experian успешно развивается в регионе EMEA, в котором общая и органическая выручка достигла 11%. Это отражает высокий спрос на глобальные продукты Experian, в особенности ПО для приняти

Experian объявил о готовности приобрести ClearScore стных лиц обширен и стремительно развивается. Все более активно используются онлайн-каналы, поскольку это наиболее легкий и эффективный способ информирования потребителей о существующих предложениях. Experian играет важную роль в этом процессе перехода на цифровые технологии благодаря своим данным, скорингам и аналитике, которые используются для определения платежеспособности и кредитоспосо

Experian: интернет-мошенничество остается проблемой мирового масштаба Согласно данным опубликованного Experian в январе 2018 г. отчета Global Fraud and Identity Report (Отчет о развитии мошенничества и кражи персональных данных в мире), активность преступников и многообразные мошеннические схем

Общая выручка Experian в 2017 финансовом году выросла на 6% Компания Experian, игрок глобального рынка информационных услуг, представила финансовые результаты за отчетный год, закончившийся 31 марта 2017 г. Рост общей выручки компании составил 6% (до $4 335 млн)

Experian предложила новый подход к управлению сбором задолженности: PowerCurve + Tallyman Компания Experian объединила свою флагманскую платформу автоматизации принятия решений PowerCurve и систему сбора задолженности Tallyman, создав экономически эффективное и клиентоориентированное решение

Experian и BioCatch объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством в финансовой сфере Компания Experian, игрок мирового рынка информационных услуг, и компания BioCatch, работающая в области поведенческой биометрии, объединили усилия для предотвращения онлайн-мошенничества с банковскими с

Experian представила прогноз по информационной безопасности финансовых организаций на 2017 год ым операциям. Несанкционированный доступ к этим данным ведет к прямым финансовым убыткам и значительным репутационным рискам для организаций. Игорь Прокопенко, консультант по предпродажной подготовке Experian в России и странах СНГ, отметил: «Специфика финансового сектора состоит в том, что злоумышленникам зачастую достаточно получить доступ к учетной записи онлайн кабинета клиента для того

Выручка Experian в третьем квартале 2016-2017 фингода выросла на 6% Компания Experian опубликовала итоги коммерческой деятельности за квартал, закончившийся 31 декабря 2016 г. Рост общей выручки от текущей деятельности в отчетном квартале составил 6% при постоянных обме

Experian назначила нового управляющего директора в России и странах СНГ Experian объявила о назначении Александра Чухланцева управляющим директором Experian в России и странах СНГ. Как рассказали CNews в компании, основная задача Александра

Alitalia защитилась от интернет-мошенничества с помощью Experian тформу FraudNet для предотвращения угрозы интернет-мошенничества. Платформа предоставлена компанией Experian, игроком рынка информационных услуг. Такое сотрудничество позволит путешественникам

Touch Bank внедрил решение Experian по защите клиентов от онлайн-мошенничества проект по защите пользователей электронных сервисов от мошенничества — решение FraudNet от компании Experian. FraudNet представляет собой масштабируемое решение для предотвращения онлайн-мошенн

Experian представила новую линейку коробочных решений по аналитике для банков Компания Experian в рамках Experian Analytics Forum 2016 представила коробочные решения по аналитике для банков. Как сообщили CNews в Experian, коробочные решения совмещают в себе стандарт

Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015 Компания Experian проанализировала миллионы сделок электронной коммерции за первые 6 месяцев 2016 г., чтобы определить уровень мошеннических атак в привязке к адресам доставки товара и адресам выставлен

«ОТП Банк» и Experian внедрили промышленное решение по выявлению кредитного мошенничества «ОТП Банк» и компания Experian подвели первые итоги работы системы Hunter Out of Box (HOOB) по предотвращению анкетного мошенничества в розничном кредитовании. Как рассказали CNews в финансовом учреждении, система H

Experian выпустила открытую платформу для сервисов защиты ПДн Компания Experian, игрок рынка информационных услуг, представила открытую платформу для ускоренного выявления случаев мошенничества, обеспечения соблюдения требований законодательства и повышения качест

JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian Компания JD Finance, принадлежащая компании прямых интернет-продаж JD, выбрала Experian, игрока рынка информационных услуг, в качестве партнера по обеспечению защиты онлайн-операций от мошенничества. Об этом CNews сообщили в компании Experian. JD Finance использует

Назван лидер в области решений по управлению данными Согласно отчету компании Forrester Research, Data Quality Solutions, составленном в декабре 2015 г. по итогам опроса 13 компаний по 30 критериям, компания Experian была признана «эффективным участником рынка», а решения компании — лучшими с точки зрения управления данными. Об этом CNews сообщили в Experian. Согласно отчету, Experian

Ишбанк внедрил Power Curve Originations во всей филиальной сети Ишбанк — частный банк Турции, работающий в России — внедрил решение Power Curve Originations от компании Experian во всей филиальной сети банка. Проект был завершен в августе текущего года, сообщили CNews в Experian. Благодаря внедрению решения Experian Ишбанк получил кредитный конве

Experian подозревают в утечке персональных данных 200 млн человек начали расследование в связи с масштабной утечкой информации. Об этом CNews сообщили в компании Zecurion. Предполагается, что жертвой инцидента могли стать около 200 млн человек — клиентов агентства Experian. Как выяснили специалисты Zecurion, злоумышленник перепродавал конфиденциальную информацию, которую предоставило ему агентство. В предоставленной информации были номера социального стр

«Бинбанк» внедрил «охотника» от Experian для борьбы с мошенниками «Бинбанк» сообщил о внедрении Hunter — решения по борьбе с мошенничеством, разработанного компанией Experian, работающей в области информационно-аналитических и маркетинговых услуг. Ожидается, что внедренное банком решение позволит не только снизить мошеннические риски, но и одновременно уско

Experian запустила облегченную версию решения по управлению просроченной задолженностью Tallyman Компания Experian запустила облегченную версию решения по управлению просроченной задолженностью Tallyman Easy Start. Как рассказали CNews в компании, Tallyman Easy Start автоматизирует этап раннего сбо

Iovation и Experian будут совместно бороться с мошенничеством в мобильных и интернет-сетях Компания Experian, поставщик информационно-аналитических услуг, объявила о начале международного партнерства с корпорацией Iovation – разработчиком решений для отслеживания истории использования устройс

«Связной банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством от Experian «Связной банк» сообщил о внедрении сервиса по борьбе с мошенничеством Hunter, разработанный компанией Experian. Благодаря Hunter банк планирует в несколько раз снизить показатель подтвержденного мошенничества при заполнении заявок. Как отмечается, стратегия «Связного Банка» предусматривает акти

Российским банкам стал доступен сервис для борьбы с кредитным мошенничеством «Объединенное кредитное бюро» (ранее «Экспириан-Интерфакс») и компания Experian объявили о запуске системы для выявления мошеннических кредитных заявлений, которая базируется на технологиях мирового уровня и учитывает российскую специфику. Новый сервис, получивший

Количество жертв утечек выросло на 66% По данным крупнейшего кредитного бюро Experian, количество пострадавших в результате утечек информации британцев растет на 66% в год. В 2006 г. за помощью в Experian обратились 3,5 тыс. человек, а год спустя этот показатель

Experian купила Hitwise за $240 млн Компания Experian, владелец ресурсов онлайнового маркетинга и сайтов-каталогов товаров, купила за $240 млн фирму Hitwise, занятую анализом и мониторингом трафика в интернете, сообщил PaidContent. После

Experian: финансовые компании по-прежнему уязвимы перед онлайн-мошенниками Компания Experian, специализирующаяся в области глобальных решений информатизации, опубликовала данные статистики преступлений, совершаемых в сфере онлайновых финансовых услуг и розничной торговли Велик

Experian: 97% интернет-магазинов страдают он сетевых мошенников предприятий электронной коммерции, работающих в секторе В2С, по-прежнему остаются легкой добычей сетевых мошенников. К такому выводу в ходе специализированного исследования пришли аналитики компании Experian. Согласно данным представленного отчета, свыше двух третей интернет-магазинов, принявших участие в исследовании, предлагают своим покупателям возможность непосредственной оплаты товаро

Experian: 60% офисных служащих используют e-mail для общения с соседом по комнате Согласно данным исследовательской компании Experian и Direct Marketing Association, свыше 60% сотрудников коммерческих компаний регулярно переписываются по электронной почте с людьми, с которыми они сидят в одной комнате. При этом кажды