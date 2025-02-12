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Зеленский Даниэль



12.02.2025 Объемы транзакций CarCraft превысили 100 млрд рублей 1
20.04.2016 Пользователям «Сбербанка Онлайн» стал доступен сервис «Кредитная история» 1
16.09.2013 «Бинбанк» внедрил «охотника» от Experian для борьбы с мошенниками 1
11.12.2012 «Номос-Банк» внедрил систему по борьбе с кредитным мошенничеством Hunter 1
27.02.2012 «Связной банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством от Experian 1
26.10.2011 Российским банкам стал доступен сервис для борьбы с кредитным мошенничеством 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зеленский Даниэль и организации, системы, технологии, персоны:

Experian 80 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Связной Банк 104 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Связной ГК 1372 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5031 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 651 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2076 1
Experian Tallyman 5 1
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Королёв Денис 3 1
Козляр Андрей 6 1
Каликин Алексей 1 1
Ведяхин Александр 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 4
Европа 21795 1
Испания - Королевство 3715 1
Америка - Американский регион 2164 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Азия - Азиатский регион 5548 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Южная Корея - Республика 6658 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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