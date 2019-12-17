ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк

Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса роектов интеграции в банковском бизнесе — объединения с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым процессам и тарифам в любом офисе банка

Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка го» в январе 2016 г., где он сменил на позиции главы компании Майкла Тача. Этот пост Давыдович занимал до сентября 2017 г., после чего вернулся в банковский сектор на должность председателя правления Бинбанка. Давыдович сменил на посту президента компании Оксану Гуськову, которая планирует после ухода из «Связного» сфокусироваться «на собственных проектах». Евгений Давыдович, президент ГК «

«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка директор «Электронной Москвы» Игорь Сафронов. Стоимость оформления электронной подписи для клиентов Бинбанка составляет от 3 870 руб. «Дополнительный сервис по предложению квалифицированной уси

Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка том, что помимо юридических задач планируется унификация сервисов и их расширение для клиентов экс-Бинбанка через организацию так называемого кросс-обслуживания - когда можно будет прийти в оф

Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных ичных. Теперь клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комисси

В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах «Бинбанка» по всей России. Устройства самообслуживания «Бинбанка» позволяют совершать п

Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных анк и Газпромбанк объявили об объединении сети банкоматов на прием наличных средств. Теперь клиенты Бинбанка и Газпромбанка могут вносить наличные средства в единой сети банкоматов без комиссии

Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк ечение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении. Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.

«Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке» о этапа создания омниканальной платежной платформы в «Бинбанке». Омниканальная платежная платформа «Бинбанка» является бэк-офисной системой, предназначенной для интеграции и унификации всех биз

Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса дования на рынке. Доставка оборудования и предоставление драйвера бесплатны. Комиссия по эквайрингу Бинбанка в случае приобретения устройства клиентом составляет 1,35-1,8%, при этом для всех но

Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту охранять данные карт и не вводить их каждый раз вручную. При совершении первого перевода через сайт Бинбанка система предложит зарегистрировать номер телефона и сохранить карту в Masterpass для

Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам Держатели карт Бинбанка категории Business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или «умных» часов: Apple Pay, Samsung Pa

Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транзакций. С ноября 2016 г., после завершения юридического объединения Бинбанка и «МДМ Банка», о

Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны клиентами через дистанционные каналы обслуживания», – отметил начальник отдела мобильных сервисов «Бинбанка» Алексей Курзяков. Онлайн-звонки позволяют получить ту же информацию, что и традицио

«АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке» необходимо оперативно управлять административно-хозяйственной деятельностью. В 2016 г. руководство «Бинбанка» приняло решение о внедрении новой автоматизированной системы управления расходами б

Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов (мобильный банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты

Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» , возглавлявший компанию с начала 2016 г., уйдет из «Связного» и займет пост председателя правления Бинбанка.Мильштейн заявляет, что расценивает свое назначение как «новый вызов», поскольку воз

Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей Оборот Бинбанка на рынке интернет-эквайринга за июль 2017 г. достиг рекордных p5 млрд, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (p2,5 млрд). Доля Бинбанка на российс

Бинбанк переманил президента «Связного» мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне, - заявил председатель совета директоров «Бинбанка» Михаил Гуцериев. - У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в ба

Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка» Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный серви

«Бинбанк» запускает бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая точках, терминалы которых поддерживают бесконтактную оплату. Отметим, что вся сеть POS-терминалов «Бинбанка» (более 22 тыс. устройств) уже настроена на прием Android Pay. Сервис Android Pay по

Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет на поддержку свыше 6000 POS-терминалов банка, р

«Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса лись в «МДМ Банке» (объединен с «Бинбанком» 18 ноября 2016 г.). Теперь всем клиентам объединенного «Бинбанка» доступен мобильный банк для юридических лиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продо

Бинбанк и Mastercard приступили к выдаче «Карт Юниора» школьникам Владивостока Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств. В проекте «Юниор» Бинбанка на данный момент участвуют порядка 400 школ по всей России.

Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка» я карт «Тинькофф Банка» во всех своих банкоматах. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. До объединения Бинбанка и «МДМ Банка» (завершилось 18 ноября) клиенты «Тинькофф Банка» могли пополнять свои

Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке продаж продуктов и услуг банка», — уверен Алексей Фарафонтов, руководитель блока розничного бизнеса Бинбанка. Раньше с момента внедрения продукта до создания мотивации по нему могло пройти полг

Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком» Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews

Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка Держатели карт MasterCard, выпущенных «МДМ Банком» (объединяется с Бинбанком), получили возможность пользоваться Apple Pay. Бесконтактная оплата в магазинах с п

Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage Компания Oberon внедрила программно-аппаратный комплекс Nice Engage в Бинбанке. Об этом CNews сообщили в Oberon. Расширение круга клиентов и партнёров банка предъявляет новые требования к инфраструктуре ЦОВа компании — в конце 2015 г. возникла необходимость увели

Клиенты «Тинькофф Банка» могут пополнять карты через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка рил сеть пополнения собственных банковских карт. Клиенты банка теперь могут бесплатно пополнить счета дебетовых карт и погасить задолженности по кредитным картам через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка. Об этом сообщили CNews в «Тинькофф Банке». «“Тинькофф Банк” работает без розничных отделений и собственных банкоматов. Наши клиенты управляют всеми финансовыми продуктами через интерн

Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут» ние, так и технологическую интеграцию с Бинбанком. Все офисы двух дочерних банков стали отделениями Бинбанка. Как сообщили CNews в Бинбанке, клиентам, перешедшим на обслуживание в банк, доступе

Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети В результате объединения клиенты Бинбанка и Райффайзенбанка могут пользоваться единой сетью устройств для снятия средств по «д

Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии озможность вносить наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах и терминалах Бинбанка. Уже сегодня объединенная сеть «Альфа-Банка» и Бинбанка включает в себя более

Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы ы сторонних банков могут пополнять наличными счета своих карт через платежные терминалы и банкоматы Бинбанка с функцией cash-in. Комиссия составляет 1% от суммы внесения (минимум 100 рублей). П

Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу рией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух меся

Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard рты не передает ее кассиру или другому сотруднику, что повышает безопасность карты. На данном этапе Бинбанк ведет интеграционную работу с торговыми сетями, в которых будет размещаться современн

Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «М

Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в