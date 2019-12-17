ВТБ Открытие ФК Бинбанк
|17.12.2019
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Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса
роектов интеграции в банковском бизнесе — объединения с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым процессам и тарифам в любом офисе банка
|28.11.2019
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Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка
го» в январе 2016 г., где он сменил на позиции главы компании Майкла Тача. Этот пост Давыдович занимал до сентября 2017 г., после чего вернулся в банковский сектор на должность председателя правления Бинбанка. Давыдович сменил на посту президента компании Оксану Гуськову, которая планирует после ухода из «Связного» сфокусироваться «на собственных проектах». Евгений Давыдович, президент ГК «
|09.11.2018
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«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка
директор «Электронной Москвы» Игорь Сафронов. Стоимость оформления электронной подписи для клиентов Бинбанка составляет от 3 870 руб. «Дополнительный сервис по предложению квалифицированной уси
|11.07.2018
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Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка
том, что помимо юридических задач планируется унификация сервисов и их расширение для клиентов экс-Бинбанка через организацию так называемого кросс-обслуживания - когда можно будет прийти в оф
|09.07.2018
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Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных
ичных. Теперь клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комисси
|26.04.2018
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В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков
выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах «Бинбанка» по всей России. Устройства самообслуживания «Бинбанка» позволяют совершать п
|25.04.2018
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Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных
анк и Газпромбанк объявили об объединении сети банкоматов на прием наличных средств. Теперь клиенты Бинбанка и Газпромбанка могут вносить наличные средства в единой сети банкоматов без комиссии
|17.04.2018
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Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк
ечение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении. Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.
|02.04.2018
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«Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке»
о этапа создания омниканальной платежной платформы в «Бинбанке». Омниканальная платежная платформа «Бинбанка» является бэк-офисной системой, предназначенной для интеграции и унификации всех биз
|19.03.2018
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Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса
дования на рынке. Доставка оборудования и предоставление драйвера бесплатны. Комиссия по эквайрингу Бинбанка в случае приобретения устройства клиентом составляет 1,35-1,8%, при этом для всех но
|16.03.2018
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Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту
охранять данные карт и не вводить их каждый раз вручную. При совершении первого перевода через сайт Бинбанка система предложит зарегистрировать номер телефона и сохранить карту в Masterpass для
|06.03.2018
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Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам
Держатели карт Бинбанка категории Business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или «умных» часов: Apple Pay, Samsung Pa
|01.03.2018
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Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр
Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транзакций. С ноября 2016 г., после завершения юридического объединения Бинбанка и «МДМ Банка», о
|28.12.2017
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Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны
клиентами через дистанционные каналы обслуживания», – отметил начальник отдела мобильных сервисов «Бинбанка» Алексей Курзяков. Онлайн-звонки позволяют получить ту же информацию, что и традицио
|05.12.2017
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«АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»
необходимо оперативно управлять административно-хозяйственной деятельностью. В 2016 г. руководство «Бинбанка» приняло решение о внедрении новой автоматизированной системы управления расходами б
|29.08.2017
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Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов
(мобильный банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты
|29.08.2017
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Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети»
, возглавлявший компанию с начала 2016 г., уйдет из «Связного» и займет пост председателя правления Бинбанка.Мильштейн заявляет, что расценивает свое назначение как «новый вызов», поскольку воз
|08.08.2017
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Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей
Оборот Бинбанка на рынке интернет-эквайринга за июль 2017 г. достиг рекордных p5 млрд, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (p2,5 млрд). Доля Бинбанка на российс
|07.08.2017
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Бинбанк переманил президента «Связного»
мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне, - заявил председатель совета директоров «Бинбанка» Михаил Гуцериев. - У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в ба
|20.07.2017
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Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»
Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный серви
|22.05.2017
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«Бинбанк» запускает бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая
точках, терминалы которых поддерживают бесконтактную оплату. Отметим, что вся сеть POS-терминалов «Бинбанка» (более 22 тыс. устройств) уже настроена на прием Android Pay. Сервис Android Pay по
|29.03.2017
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Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России
Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет на поддержку свыше 6000 POS-терминалов банка, р
|13.02.2017
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«Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса
лись в «МДМ Банке» (объединен с «Бинбанком» 18 ноября 2016 г.). Теперь всем клиентам объединенного «Бинбанка» доступен мобильный банк для юридических лиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продо
|02.02.2017
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Бинбанк и Mastercard приступили к выдаче «Карт Юниора» школьникам Владивостока
Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств. В проекте «Юниор» Бинбанка на данный момент участвуют порядка 400 школ по всей России.
|13.12.2016
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Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка»
я карт «Тинькофф Банка» во всех своих банкоматах. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. До объединения Бинбанка и «МДМ Банка» (завершилось 18 ноября) клиенты «Тинькофф Банка» могли пополнять свои
|08.12.2016
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Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке
продаж продуктов и услуг банка», — уверен Алексей Фарафонтов, руководитель блока розничного бизнеса Бинбанка. Раньше с момента внедрения продукта до создания мотивации по нему могло пройти полг
|09.11.2016
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Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews
|01.11.2016
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Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка
Держатели карт MasterCard, выпущенных «МДМ Банком» (объединяется с Бинбанком), получили возможность пользоваться Apple Pay. Бесконтактная оплата в магазинах с п
|11.07.2016
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Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage
Компания Oberon внедрила программно-аппаратный комплекс Nice Engage в Бинбанке. Об этом CNews сообщили в Oberon. Расширение круга клиентов и партнёров банка предъявляет новые требования к инфраструктуре ЦОВа компании — в конце 2015 г. возникла необходимость увели
|28.06.2016
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Клиенты «Тинькофф Банка» могут пополнять карты через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка
рил сеть пополнения собственных банковских карт. Клиенты банка теперь могут бесплатно пополнить счета дебетовых карт и погасить задолженности по кредитным картам через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка. Об этом сообщили CNews в «Тинькофф Банке». «“Тинькофф Банк” работает без розничных отделений и собственных банкоматов. Наши клиенты управляют всеми финансовыми продуктами через интерн
|20.06.2016
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Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут»
ние, так и технологическую интеграцию с Бинбанком. Все офисы двух дочерних банков стали отделениями Бинбанка. Как сообщили CNews в Бинбанке, клиентам, перешедшим на обслуживание в банк, доступе
|07.06.2016
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Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети
В результате объединения клиенты Бинбанка и Райффайзенбанка могут пользоваться единой сетью устройств для снятия средств по «д
|02.06.2016
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Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии
озможность вносить наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах и терминалах Бинбанка. Уже сегодня объединенная сеть «Альфа-Банка» и Бинбанка включает в себя более
|31.05.2016
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Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы
ы сторонних банков могут пополнять наличными счета своих карт через платежные терминалы и банкоматы Бинбанка с функцией cash-in. Комиссия составляет 1% от суммы внесения (минимум 100 рублей). П
|27.04.2016
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Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу
рией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух меся
|15.04.2016
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Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard
рты не передает ее кассиру или другому сотруднику, что повышает безопасность карты. На данном этапе Бинбанк ведет интеграционную работу с торговыми сетями, в которых будет размещаться современн
|04.04.2016
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Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии
Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «М
|23.03.2016
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Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии
Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в
|04.03.2016
|2can&ibox стал партнером Бинбанка в рамках сервиса мобильного эквайринга
|10.02.2016
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«Альфа-Банк» и Бинбанк объединили банкоматные сети
х и населенных пунктах России, и эта сеть будет постоянно расти. И клиенты «Альфа-Банка», и клиенты Бинбанка получают возможность пользоваться банкоматами обоих банков на одинаковых условиях. «
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Леушев Андрей 71 16
|Шестаков Александр 37 16
|Пиляр Елена 21 15
|Дегтярев Алексей 57 15
|Грибанов Юрий 30 14
|Леоничев Алексей 14 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Базалей Наталья 15 13
|Свердлов Михаил 33 13
|Потёмкин Роман 21 13
|Подкопаев Олег 30 13
|Гуральников Сергей 164 13
|Мухин Максим 18 13
|Патрин Максим 31 13
|Шевченко Владимир 145 13
|Кравченко Денис 25 13
|Скородумов Олег 17 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 68 12
|Асратян Петр 36 12
|Муравлев Александр 15 12
|Чекель Павел 15 12
|Халяпин Сергей 82 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Коротнев Константин 34 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Фридман Илья 42 11
|Гаттаров Руслан 144 11
|Калюжный Игорь 27 10
|Реймер Денис 54 9
|Пшиченко Дмитрий 45 9
|Лысенко Эдуард 296 9
|Плешков Алексей 67 9
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 26 8
|Мельникова Алиса 50 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Фомичев Андрей 69 8
|Скородумов Анатолий 65 8
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