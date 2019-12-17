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ВТБ Открытие ФК Бинбанк

ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк


17.12.2019 Банк «Открытие» завершил проект по интеграции банковского бизнеса

роектов интеграции в банковском бизнесе — объединения с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым процессам и тарифам в любом офисе банка

28.11.2019 Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка

го» в январе 2016 г., где он сменил на позиции главы компании Майкла Тача. Этот пост Давыдович занимал до сентября 2017 г., после чего вернулся в банковский сектор на должность председателя правления Бинбанка. Давыдович сменил на посту президента компании Оксану Гуськову, которая планирует после ухода из «Связного» сфокусироваться «на собственных проектах». Евгений Давыдович, президент ГК «
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка

директор «Электронной Москвы» Игорь Сафронов. Стоимость оформления электронной подписи для клиентов Бинбанка составляет от 3 870 руб. «Дополнительный сервис по предложению квалифицированной уси
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка

том, что помимо юридических задач планируется унификация сервисов и их расширение для клиентов экс-Бинбанка через организацию так называемого кросс-обслуживания - когда можно будет прийти в оф
09.07.2018 Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных

ичных. Теперь клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комисси
26.04.2018 В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков

выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах «Бинбанка» по всей России. Устройства самообслуживания «Бинбанка» позволяют совершать п
25.04.2018 Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных

анк и Газпромбанк объявили об объединении сети банкоматов на прием наличных средств. Теперь клиенты Бинбанка и Газпромбанка могут вносить наличные средства в единой сети банкоматов без комиссии
17.04.2018 Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк

ечение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении.  Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.
02.04.2018 «Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке»

о этапа создания омниканальной платежной платформы в «Бинбанке». Омниканальная платежная платформа «Бинбанка» является бэк-офисной системой, предназначенной для интеграции и унификации всех биз
19.03.2018 Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса 

дования на рынке. Доставка оборудования и предоставление драйвера бесплатны. Комиссия по эквайрингу Бинбанка в случае приобретения устройства клиентом составляет 1,35-1,8%, при этом для всех но
16.03.2018 Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту

охранять данные карт и не вводить их каждый раз вручную. При совершении первого перевода через сайт Бинбанка система предложит зарегистрировать номер телефона и сохранить карту в Masterpass для
06.03.2018 Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам

Держатели карт Бинбанка категории Business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или «умных» часов: Apple Pay, Samsung Pa
01.03.2018 Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр

Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транзакций. С ноября 2016 г., после завершения юридического объединения Бинбанка и «МДМ Банка», о
28.12.2017 Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны

клиентами через дистанционные каналы обслуживания», – отметил начальник отдела мобильных сервисов «Бинбанка» Алексей Курзяков. Онлайн-звонки позволяют получить ту же информацию, что и традицио
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»

необходимо оперативно управлять административно-хозяйственной деятельностью. В 2016 г. руководство «Бинбанка» приняло решение о внедрении новой автоматизированной системы управления расходами б
29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов

(мобильный банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты

29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети»

, возглавлявший компанию с начала 2016 г., уйдет из «Связного» и займет пост председателя правления Бинбанка.Мильштейн заявляет, что расценивает свое назначение как «новый вызов», поскольку воз
08.08.2017 Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей

Оборот Бинбанка на рынке интернет-эквайринга за июль 2017 г. достиг рекордных p5 млрд, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (p2,5 млрд). Доля Бинбанка на российс
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного»

мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне, - заявил председатель совета директоров «Бинбанка» Михаил Гуцериев. - У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в ба
20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»

Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный серви
22.05.2017 «Бинбанк» запускает бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая

точках, терминалы которых поддерживают бесконтактную оплату. Отметим, что вся сеть POS-терминалов «Бинбанка» (более 22 тыс. устройств) уже настроена на прием Android Pay. Сервис Android Pay по
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России

Maykor-BTE (входит в Maykor) сообщила о расширении сотрудничества с «Бинбанком». Как рассказали CNews в компании, в дополнение к обслуживанию банкоматов и ремонту кассет, в рамках нового контракта аутсорсер возьмет на поддержку свыше 6000 POS-терминалов банка, р
13.02.2017 «Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса

лись в «МДМ Банке» (объединен с «Бинбанком» 18 ноября 2016 г.). Теперь всем клиентам объединенного «Бинбанка» доступен мобильный банк для юридических лиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продо
02.02.2017 Бинбанк и Mastercard приступили к выдаче «Карт Юниора» школьникам Владивостока

Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств. В проекте «Юниор» Бинбанка на данный момент участвуют порядка 400 школ по всей России.
13.12.2016 Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка»

я карт «Тинькофф Банка» во всех своих банкоматах. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. До объединения Бинбанка и «МДМ Банка» (завершилось 18 ноября) клиенты «Тинькофф Банка» могли пополнять свои

08.12.2016 Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке

продаж продуктов и услуг банка», — уверен Алексей Фарафонтов, руководитель блока розничного бизнеса Бинбанка. Раньше с момента внедрения продукта до создания мотивации по нему могло пройти полг
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews

01.11.2016 Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка

Держатели карт MasterCard, выпущенных «МДМ Банком» (объединяется с Бинбанком), получили возможность пользоваться Apple Pay. Бесконтактная оплата в магазинах с п
11.07.2016 Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage

Компания Oberon внедрила программно-аппаратный комплекс Nice Engage в Бинбанке. Об этом CNews сообщили в Oberon. Расширение круга клиентов и партнёров банка предъявляет новые требования к инфраструктуре ЦОВа компании — в конце 2015 г. возникла необходимость увели
28.06.2016 Клиенты «Тинькофф Банка» могут пополнять карты через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка

рил сеть пополнения собственных банковских карт. Клиенты банка теперь могут бесплатно пополнить счета дебетовых карт и погасить задолженности по кредитным картам через банкоматы и платежные терминалы Бинбанка. Об этом сообщили CNews в «Тинькофф Банке». «“Тинькофф Банк” работает без розничных отделений и собственных банкоматов. Наши клиенты управляют всеми финансовыми продуктами через интерн
20.06.2016 Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Смоленск» и «Бинбанка Сургут»

ние, так и технологическую интеграцию с Бинбанком. Все офисы двух дочерних банков стали отделениями Бинбанка. Как сообщили CNews в Бинбанке, клиентам, перешедшим на обслуживание в банк, доступе
07.06.2016 Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети

В результате объединения клиенты Бинбанка и Райффайзенбанка могут пользоваться единой сетью устройств для снятия средств по «д
02.06.2016 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии

озможность вносить наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах и терминалах Бинбанка. Уже сегодня объединенная сеть «Альфа-Банка» и Бинбанка включает в себя более
31.05.2016 Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы

ы сторонних банков могут пополнять наличными счета своих карт через платежные терминалы и банкоматы Бинбанка с функцией cash-in. Комиссия составляет 1% от суммы внесения (минимум 100 рублей). П
27.04.2016 Бинбанк и «Мое дело» начали совместно предоставлять сервис интернет-бухгалтерии малому и среднему бизнесу

рией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах Бинбанка можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух меся
15.04.2016 Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard

рты не передает ее кассиру или другому сотруднику, что повышает безопасность карты. На данном этапе Бинбанк ведет интеграционную работу с торговыми сетями, в которых будет размещаться современн
04.04.2016 Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии

Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «М
23.03.2016 Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии

Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в 
04.03.2016 2can&ibox стал партнером Бинбанка в рамках сервиса мобильного эквайринга

10.02.2016 «Альфа-Банк» и Бинбанк объединили банкоматные сети

х и населенных пунктах России, и эта сеть будет постоянно расти. И клиенты «Альфа-Банка», и клиенты Бинбанка получают возможность пользоваться банкоматами обоих банков на одинаковых условиях. «

Публикаций - 210, упоминаний - 346

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

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ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8511 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11315 19
Ростелеком 10901 16
МегаФон 8107 16
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BSS - Банк Софт Системс - БСС 637 16
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Citrix Systems 802 14
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Инфокомпас 14 7
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НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
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Крок - Croc 1767 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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