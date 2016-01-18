Пополнить банковские карты iBank теперь можно в терминалах «Московского Кредитного Банка» Бесплатно пополнить банковские карты «Интерактивного банка», работающего под брендом iBank, теперь можно во всех терминалах «Московского Кредитного Банка». Об этом CNews сообщили в «Интерактивном банке». В партнерстве с «Московским Кредитным Банком» iBank реализовал возм

Мобильный банк iBank обзавелся поддержкой трех новых языков Интерактивный банк, работающий под брендом iBank, подвел итоги 2015 г. и объявил о запуске новой программы банковского сервиса Virtual Smart Machine, а также анонсировал старт работы мобильной версии банка на трех новых языках. Об этом

Клиентам iBank стал доступен мобильный эквайринг ать, что оборот компании по банковским картам достигнет p100 тыс. в месяц. Теперь, чтобы повесить наклейку с банковской картой на свою витрину, дверь, лобовое стекло, достаточно всего лишь получить у iBank договор эквайринга 2can&ibox, и уже через 5 дней компания с оборотом даже в p10 тыс. в месяц сможет продавать кофе и булочки или доставлять интернет-покупки, принимая к оплате банковские

iBank вошел в состав учредителей Krawlly Интерактивный банк iBank проинвестировал компанию Krawlly и вошел в состав ее учредителей. Об этом заявил предсе

Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн» истанционное исполнение полного перечня валютных операций и валютного контроля через интернет-банк «iBank Онлайн». Об этом CNews сообщили в «Интерактивном Банке». Для физических лиц доступно он

«Интерактивный Банк» разрешил подписывать документы в «iBank Онлайн» с помощью «Рутокен» нения ключей электронно-цифровых подписей и осуществят дополнительную аутентификацию пользователей «iBank Онлайн». USB-токены, предлагаемые «Интерактивным Банком», сертифицированы Федеральной с

Клиенты «Интерактивного Банка» теперь могут удаленно управлять платежной картой через «iBank Онлайн» предложил клиентам возможность самостоятельно настраивать функционал карты через личный кабинет в «iBank Онлайн» и в мобильном приложении. Опции внедрены при поддержке процессинговой компании

Система электронного банкинга iBank 2 оснащена поддержкой USB-токенов JaCarta ГОСТ «Бифит» — полнофункциональным решением для электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа iBank 2, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Применение электронных ключей JaCarta ГОСТ, прошедш

«Интерактивный Банк» запустил новый сервис «iBank Онлайн» услугу для физических лиц и компаний малого и среднего бизнеса — сервис комплексного обслуживания «iBank Онлайн». Новый продукт является собственной разработкой банка. Об этом CNews сообщили в

«Интеркоммерц» предоставил доступ к услугам банка из «1С:Бухгалтерии» КБ «Интеркоммерц» представил новую услугу — «Модуль ibank 2 для 1С:Бухгалтерии», позволяющую клиентам банка пользоваться сервисами дистанционного

«Бинбанк» предлагает корпоративным клиентам устройство для защиты электронных транзакций в системе iBank2 инбанк» в целях повышения безопасности при работе в системе дистанционного банковского обслуживания iBank2 предлагает корпоративным клиентам приобрести аппаратное устройство «ОТР-токен», которо

Российским пользователям интернет-банкинга угрожает Trojan.PWS.Ibank Компания «Доктор Веб» сообщила о широком распространении троянской программы Trojan.PWS.Ibank, позволяющей злоумышленникам получить доступ к счетам клиентов нескольких банков, расположенных в России. Используя перехват функций различных приложений, в том числе интернет-браузеров и

«Севзапинвестпромбанк» внедрил СЭД iBank2 «Севзапинвестпромбанк» перешел на систему удаленного обслуживания клиентов посредством электронного документооборота iBank2. Система iBank2 предлагает дистанционное управлением счетами в рублях и иностранной валюте, формирует необходимые платежные документы и совместима с программой «1С-Бухгалтерия». Т

"БИФИТ" выпустил модуль "Mobile-банкинга" для корпоративных клиентов Компания "БИФИТ" объявила о выпуске модуля "Mobile-Банкинга для корпоративных клиентов" системы "iBank 2". Модуль реализует концепцию "Банк на ладони" и обеспечивает круглосуточный, мобильны

В систему "iBank 2" встроена новая криптобиблиотека Компания "БИФИТ" сообщила о завершении работ по встраиванию в систему "iBank 2" новой сертифицированной ФАПСИ криптобиблиотеки "Крипто-Си". Криптобиблиотека "Крипто

"БИФИТ" выпустила систему интернет-банкинга для украинcких банков Компания "БИФИТ" выпустила iBank 2 UA - украинскую версию широко используемой в российских банках системы интернет-банки

Обновленная версия системы iBank2 компании "Бифит" представлена в онлайне На веб-сайте компании "Бифит" в разделе Download представлен обновленный дистрибутив системы iBank2, а также документация по его установке. Напомним, что iBank2 представляет собой интегрированную систему осуществления операций в интернет-банкинга и интернет-трейдинга. Отличитель

Компания "Бифит" представила новое решение для интернет-банкинга - iBank 2 В рамках форума "Инфобизнес-2002" компания "Бифит" представила свою разработку iBank 2 - новое решение для электронного банкинга. Демонстрировались "Интернет-Банкинг" и "PC

"Бифит" получила лицензии ФАПСИ зии предоставляют компании "Бифит" право поставлять банкам решение для интернет-банкинга - систему "iBank 2" - с сертифицированными ФАПСИ-средствами криптографической защиты информации. В насто

"БИФИТ" завершила первый этап работ по встраиванию в систему iBank поддержки технологий смарткарт Компания "БИФИТ" заявила об успешном завершении первого этапа работ по встраиванию в систему для интернет-банкинга iBank поддержки технологий смарткарт. В системе iBank обеспечена поддержка широко распространенных картридеров GemPC 410 и CHIPDRIVE Micro 100 производства компаний Gemplus и Towitoko со

"БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank Компания "БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank. На первом этапе в систему iBank будет встроена поддержка картридеров компаний Gemplus и Towitoko, PC/SC-совместимых картридеров других производителей, а также смарткарт GPK8000 ко

Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank с модулем WAP-банкинга Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы "iBank". Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-Банкинг". Теперь система "iBank" позволяет банкам предоставлять своим клиентам, юридическим и физическим лица

"БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank. Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-банкинг". Теперь система iBank позволяет банкам предоставлять своим клиентам - юридическим и физическим лицам

"БИФИТ" встроит WAP-банкинг в систему iBank Компания "БИФИТ" с целью предоставить банкам единое решение для интернет-банкинга и WAP-банкинга заявила о встраивании WAP-банкинга в систему iBank. С выходом новой версии, банки, уже эксплуатирующие и обновившие ПО системы iBank, а также только приобретающие систему, смогут в дополнение к услугам интернет-банкинга предоставля

"БИФИТ" встроила систему WAP-банкинга в "iBank" Компания "БИФИТ" объявила о встраивании WAP-Банкинга в систему "iBank". С выходом новой версии, банки, уже эксплуатирующие и обновившие ПО системы "iBank", а также только приобретающие систему, смогут теперь в дополнение к услугам интернет-Банкинга п