Бифит iBank


Компания «БИФИТ» является участником ранка разработки решений для дистанционного банковского обслуживания. iBank – система интернет-банкинга для дистанционного банковского обслуживания физических лиц, предпринимателей, организаций и холдингов была создана в 1999 году. Функциональность системы для каждой категории пользователей покрывает различные потребности при работе с платежами, кредитными и депозитными продуктами, а также обменом юридически значимых документов между банком и их клиентами. 

СОБЫТИЯ

18.01.2016 Пополнить банковские карты iBank теперь можно в терминалах «Московского Кредитного Банка»

Бесплатно пополнить банковские карты «Интерактивного банка», работающего под брендом iBank, теперь можно во всех терминалах «Московского Кредитного Банка». Об этом CNews сообщили в «Интерактивном банке». В партнерстве с «Московским Кредитным Банком» iBank реализовал возм
16.12.2015 Мобильный банк iBank обзавелся поддержкой трех новых языков

Интерактивный банк, работающий под брендом iBank, подвел итоги 2015 г. и объявил о запуске новой программы банковского сервиса Virtual Smart Machine, а также анонсировал старт работы мобильной версии банка на трех новых языках. Об этом

02.12.2015 Клиентам iBank стал доступен мобильный эквайринг

ать, что оборот компании по банковским картам достигнет p100 тыс. в месяц. Теперь, чтобы повесить наклейку с банковской картой на свою витрину, дверь, лобовое стекло, достаточно всего лишь получить у iBank договор эквайринга 2can&ibox, и уже через 5 дней компания с оборотом даже в p10 тыс. в месяц сможет продавать кофе и булочки или доставлять интернет-покупки, принимая к оплате банковские

19.10.2015 iBank вошел в состав учредителей Krawlly

Интерактивный банк iBank проинвестировал компанию Krawlly и вошел в состав ее учредителей. Об этом заявил предсе
20.03.2015 Валютные операции и валютный контроль теперь доступны в интернет-банке «iBank Онлайн»

истанционное исполнение полного перечня валютных операций и валютного контроля через интернет-банк «iBank Онлайн». Об этом CNews сообщили в «Интерактивном Банке». Для физических лиц доступно он
02.03.2015 «Интерактивный Банк» разрешил подписывать документы в «iBank Онлайн» с помощью «Рутокен»

нения ключей электронно-цифровых подписей и осуществят дополнительную аутентификацию пользователей «iBank Онлайн». USB-токены, предлагаемые «Интерактивным Банком», сертифицированы Федеральной с
21.11.2014 Клиенты «Интерактивного Банка» теперь могут удаленно управлять платежной картой через «iBank Онлайн»

предложил клиентам возможность самостоятельно настраивать функционал карты через личный кабинет в «iBank Онлайн» и в мобильном приложении. Опции внедрены при поддержке процессинговой компании

29.09.2014 Система электронного банкинга iBank 2 оснащена поддержкой USB-токенов JaCarta ГОСТ

«Бифит» — полнофункциональным решением для электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа iBank 2, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Применение электронных ключей JaCarta ГОСТ, прошедш
15.04.2014 «Интерактивный Банк» запустил новый сервис «iBank Онлайн»

услугу для физических лиц и компаний малого и среднего бизнеса — сервис комплексного обслуживания «iBank Онлайн». Новый продукт является собственной разработкой банка. Об этом CNews сообщили в
14.02.2014 «Интеркоммерц» предоставил доступ к услугам банка из «1С:Бухгалтерии»

КБ «Интеркоммерц» представил новую услугу — «Модуль ibank 2 для 1С:Бухгалтерии», позволяющую клиентам банка пользоваться сервисами дистанционного
15.12.2011 «Бинбанк» предлагает корпоративным клиентам устройство для защиты электронных транзакций в системе iBank2

инбанк» в целях повышения безопасности при работе в системе дистанционного банковского обслуживания iBank2 предлагает корпоративным клиентам приобрести аппаратное устройство «ОТР-токен», которо
09.04.2010 Российским пользователям интернет-банкинга угрожает Trojan.PWS.Ibank

Компания «Доктор Веб» сообщила о широком распространении троянской программы Trojan.PWS.Ibank, позволяющей злоумышленникам получить доступ к счетам клиентов нескольких банков, расположенных в России. Используя перехват функций различных приложений, в том числе интернет-браузеров и
15.06.2007 «Севзапинвестпромбанк» внедрил СЭД iBank2

«Севзапинвестпромбанк» перешел на систему удаленного обслуживания клиентов посредством электронного документооборота iBank2. Система iBank2 предлагает дистанционное управлением счетами в рублях и иностранной валюте, формирует необходимые платежные документы и совместима с программой «1С-Бухгалтерия». Т
17.06.2004 "БИФИТ" выпустил модуль "Mobile-банкинга" для корпоративных клиентов

Компания "БИФИТ" объявила о выпуске модуля "Mobile-Банкинга для корпоративных клиентов" системы "iBank 2". Модуль реализует концепцию "Банк на ладони" и обеспечивает круглосуточный, мобильны
14.01.2004 В систему "iBank 2" встроена новая криптобиблиотека

Компания "БИФИТ" сообщила о завершении работ по встраиванию в систему "iBank 2" новой сертифицированной ФАПСИ криптобиблиотеки "Крипто-Си". Криптобиблиотека "Крипто
05.09.2002 "БИФИТ" выпустила систему интернет-банкинга для украинcких банков

Компания "БИФИТ" выпустила iBank 2 UA - украинскую версию широко используемой в российских банках системы интернет-банки
28.03.2002 Обновленная версия системы iBank2 компании "Бифит" представлена в онлайне

На веб-сайте компании "Бифит" в разделе Download представлен обновленный дистрибутив системы iBank2, а также документация по его установке. Напомним, что iBank2 представляет собой интегрированную систему осуществления операций в интернет-банкинга и интернет-трейдинга. Отличитель
21.03.2002 Компания "Бифит" представила новое решение для интернет-банкинга - iBank 2

В рамках форума "Инфобизнес-2002" компания "Бифит" представила свою разработку iBank 2 - новое решение для электронного банкинга. Демонстрировались "Интернет-Банкинг" и "PC
18.09.2001 "Бифит" получила лицензии ФАПСИ

зии предоставляют компании "Бифит" право поставлять банкам решение для интернет-банкинга - систему "iBank 2" - с сертифицированными ФАПСИ-средствами криптографической защиты информации. В насто
31.01.2001 "БИФИТ" завершила первый этап работ по встраиванию в систему iBank поддержки технологий смарткарт

Компания "БИФИТ" заявила об успешном завершении первого этапа работ по встраиванию в систему для интернет-банкинга iBank поддержки технологий смарткарт. В системе iBank обеспечена поддержка широко распространенных картридеров GemPC 410 и CHIPDRIVE Micro 100 производства компаний Gemplus и Towitoko со
20.12.2000 "БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank

Компания "БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank. На первом этапе в систему iBank будет встроена поддержка картридеров компаний Gemplus и Towitoko, PC/SC-совместимых картридеров других производителей, а также смарткарт GPK8000 ко
18.12.2000 Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank с модулем WAP-банкинга

Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы "iBank". Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-Банкинг". Теперь система "iBank" позволяет банкам предоставлять своим клиентам, юридическим и физическим лица
18.12.2000 "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank

Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank. Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-банкинг". Теперь система iBank позволяет банкам предоставлять своим клиентам - юридическим и физическим лицам

21.11.2000 "БИФИТ" встроит WAP-банкинг в систему iBank

Компания "БИФИТ" с целью предоставить банкам единое решение для интернет-банкинга и WAP-банкинга заявила о встраивании WAP-банкинга в систему iBank. С выходом новой версии, банки, уже эксплуатирующие и обновившие ПО системы iBank, а также только приобретающие систему, смогут в дополнение к услугам интернет-банкинга предоставля
20.11.2000 "БИФИТ" встроила систему WAP-банкинга в "iBank"

Компания "БИФИТ" объявила о встраивании WAP-Банкинга в систему "iBank". С выходом новой версии, банки, уже эксплуатирующие и обновившие ПО системы "iBank", а также только приобретающие систему, смогут теперь в дополнение к услугам интернет-Банкинга п
07.08.2000 Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.7 системы iBank

Компания "БИФИТ" выпустила новую версию 1.7 системы iBank. Система позволяет банкам предоставлять своим клиентам услуги интернет-банкинга. iBank предоставляет клиентам, юридическим и физическим лицам, возможность отправлять в банк все вид

