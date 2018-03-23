Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196117
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26872
Персоны 85574
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Далена банк Далена МИБ Далена Московский инвестиционный банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.03.2018 «БСС-Безопасность» обеспечила техническую защиту данных «Далена Банка» 1
12.04.2017 «Далена Банк» запустил новый интернет-банк для юридических лиц 3
06.07.2015 Банк «Далена» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Далена банк и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 361 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Бифит - Bifit 90 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 728 1
9426 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5458 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1062 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1089 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14071 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9902 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4941 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 1
Бифит - iBank 59 1
JavaScript - JS - язык программирования 1390 1
Безрукова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1131 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 1
Паспорт - Паспортные данные 2811 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4550 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6954 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще