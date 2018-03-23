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Далена банк Далена МИБ Далена Московский инвестиционный банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.03.2018
|«БСС-Безопасность» обеспечила техническую защиту данных «Далена Банка» 1
|12.04.2017
|«Далена Банк» запустил новый интернет-банк для юридических лиц 3
|06.07.2015
|Банк «Далена» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 2
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Далена банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦФТ Золотая Корона 361 1
|Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 1
|BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
|Бифит - Bifit 90 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 728 1
|1С 9426 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5458 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.