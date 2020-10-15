Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бифит
Bifit
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 72
Бифит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|Скурятина Елена 20 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Кирьянова Александра 42 1
|Матросов Александр 42 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
|Украина 3398 1
|CNews Analytics 1991 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru