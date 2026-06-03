Бифит - Bifit

Компания «Бифит» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включая решения для юридических и физических лиц. Основной продукт — платформа iBank 2, представляющая собой комплексное решение для электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа: «банк-клиент», «интернет-клиент», мобильные приложения и WAP-банкинг. Система поддерживает российские криптографические стандарты (ГОСТ), работу с USB-токенами, ЭП, а также интеграцию с внешними сервисами, включая Систему быстрых платежей (СБП) и QR-платежи.

Ключевые отличительные особенности:

Поддержка российской криптографии и сертифицированных средств защиты информации.

и сертифицированных средств защиты информации. Гибкость интеграции с банковской инфраструктурой и внешними платёжными системами.

Наличие решений как для корпоративных клиентов, так и для малого бизнеса (через дочернюю компанию «БИФИТ Касса»).

Слабые стороны:

По данным CNews Analytics, доля «Бифит» на рынке ДБО для физических лиц в Топ-100 банков России не превышает 7,9–9,3% , что указывает на ограниченное проникновение в сегмент розничного банкинга.

, что указывает на ограниченное проникновение в сегмент розничного банкинга. В сегменте ДБО для юрлиц компания занимает третье место с долей 14,8%, уступая BSS и собственным разработкам банков.

«Бифит» входит в группу компаний «БИФИТ», в которую также входит «БИФИТ Касса» — разработчик кассового ПО и решений для приёма платежей малым бизнесом. Роль «Бифит» в группе — центральный разработчик ядра ДБО-систем и решений для банковского сектора.

Зарегистрированы товарные знаки: «Бифит», «iBank», «БИФИТ Касса», «Митигатор».

Участие в госзакупках и госконтрактах

Решения «Бифит» используются в проектах с участием государственных структур — например, в инфраструктуре цифрового рубля и в сотрудничестве с «Транстелекомом», оператором с государственным участием.

Согласно исследованиям CNews Analytics (CNA):

В сегменте ДБО для юрлиц в Топ-100 банков России «Бифит» занимает 3-е место с долей 14,8% .

с долей . В сегменте интернет-банкинга для физлиц — 3-е место , доля 7,9–9,3% .

, доля . По совокупности систем ДБО (все типы) — 2-е место с 10,4% среди внешних разработчиков.

Лицензии и разрешения

«Бифит» обладает четырьмя лицензиями ФСБ России на деятельность в области криптографической защиты информации:

Разработка шифровальных (криптографических) средств. Производство шифровальных (криптографических) средств. Техническое обслуживание шифровальных средств. Распространение шифровальных средств и предоставление услуг шифрования.

Ранее компания также получала лицензии ФАПСИ (предшественника ФСБ в этой сфере).

Ключевые клиенты:

Райффайзенбанк — интеграция СБП в кассы «БИФИТ Касса». Далена Банк — внедрение системы ДБО iBank2 для юрлиц и ИП. Сбербанк — интеграция сервиса «Плати QR» в приложение «Касса Розница».

Деловые связи:

Основные продукты:

Ключевые технологии:

Криптография по ГОСТ Р 34.10-2012 , ГОСТ 28147-89 .

, . Интеграция с PKI-инфраструктурой (в т.ч. ViPNet).

(в т.ч. ViPNet). Поддержка USB-токенов , неизвлекаемых ключей ЭП .

, . Облачные и веб-архитектуры, кроссплатформенность (работа во всех браузерах без Java).

Собственные запатентованные разработки не указаны в открытых источниках.

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги: