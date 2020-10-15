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Бифит
Bifit


15.10.2020 Райффайзенбанк интегрировал систему быстрых платежей в кассы «БИФИТ» 2
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 1
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO 1
12.04.2017 «Далена Банк» запустил новый интернет-банк для юридических лиц 2
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре» 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 2
29.10.2014 Бюджеты на ИТ сокращаются, затраты на ДБО растут 2
30.09.2014 «Аладдин Р.Д.» и «Бифит» протестировали свои продукты на совместимость 1
29.09.2014 Система электронного банкинга iBank 2 оснащена поддержкой USB-токенов JaCarta ГОСТ 1
01.08.2014 Интернет-банкинг в России переходит в стадию качественного развития 3
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
04.09.2013 В России бум интернет-банкинга 8
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 2
28.08.2013 Позиции ключевых игроков на рынке ДБО неизменны 9
26.03.2013 Банковский троян Carberp использует новые методы для хищения денежных средств 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 1
28.08.2012 Банки отказываются от самописного ДБО в пользу профессионалов 1
05.09.2011 Определены лидеры российского рынка дистанционного банковского обслуживания 1
11.06.2011 Мобильный банкинг в России: удобен, но опасен? 2
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 1
21.12.2010 В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент» 1
30.11.2010 8 февраля в Москве откроется форум iFin-2011 «Электронные финансовые услуги и технологии в России» 1
10.09.2010 CNA: У российских разработчиков ПО монополия на «банк-клиенты» 3
14.12.2009 9 февраля откроется форум iFin-2010 по электронным финансовым услугам в России 1
16.11.2009 Россия: Определены лидеры на рынке систем интернет-банкинга 4
24.02.2009 iFin-2009 «Электронные финансовые услуги в России»: итоги форума 1
12.02.2009 17-18 февраля пройдет международный Форум iFin 2009 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 2
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 2
13.02.2007 20 февраля стартует iFin-2007 2
12.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
05.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1

Публикаций - 41, упоминаний - 72

Бифит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 720 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 3
Инверсия 64 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
SAP SE 3220 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 6 1
I-Free 71 1
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
ВТБ Банк Москвы 372 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Связь-банк 79 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сбербанк Московский банк 68 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
OpenStack 347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 5
Google Android 10751 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iOS 5742 2
Aladdin JaCarta 147 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Java - Язык программирования 1180 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Бифит iBank 19 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Бифит Касса 2 1
MasterCard MoneySend 39 1
Скурятина Елена 20 3
Кацоев Алексей 17 3
Ломоносов Алексей 4 3
Кирьянова Александра 42 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Украина 3398 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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