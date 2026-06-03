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Бифит Bifit
Компания «Бифит» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включая решения для юридических и физических лиц. Основной продукт — платформа iBank 2, представляющая собой комплексное решение для электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа: «банк-клиент», «интернет-клиент», мобильные приложения и WAP-банкинг. Система поддерживает российские криптографические стандарты (ГОСТ), работу с USB-токенами, ЭП, а также интеграцию с внешними сервисами, включая Систему быстрых платежей (СБП) и QR-платежи.
Ключевые отличительные особенности:
- Поддержка российской криптографии и сертифицированных средств защиты информации.
- Гибкость интеграции с банковской инфраструктурой и внешними платёжными системами.
- Наличие решений как для корпоративных клиентов, так и для малого бизнеса (через дочернюю компанию «БИФИТ Касса»).
Слабые стороны:
- По данным CNews Analytics, доля «Бифит» на рынке ДБО для физических лиц в Топ-100 банков России не превышает 7,9–9,3%, что указывает на ограниченное проникновение в сегмент розничного банкинга.
- В сегменте ДБО для юрлиц компания занимает третье место с долей 14,8%, уступая BSS и собственным разработкам банков.
«Бифит» входит в группу компаний «БИФИТ», в которую также входит «БИФИТ Касса» — разработчик кассового ПО и решений для приёма платежей малым бизнесом. Роль «Бифит» в группе — центральный разработчик ядра ДБО-систем и решений для банковского сектора.
Зарегистрированы товарные знаки: «Бифит», «iBank», «БИФИТ Касса», «Митигатор».
Участие в госзакупках и госконтрактах
Решения «Бифит» используются в проектах с участием государственных структур — например, в инфраструктуре цифрового рубля и в сотрудничестве с «Транстелекомом», оператором с государственным участием.
Согласно исследованиям CNews Analytics (CNA):
- В сегменте ДБО для юрлиц в Топ-100 банков России «Бифит» занимает 3-е место с долей 14,8%.
- В сегменте интернет-банкинга для физлиц — 3-е место, доля 7,9–9,3%.
- По совокупности систем ДБО (все типы) — 2-е место с 10,4% среди внешних разработчиков.
Лицензии и разрешения
«Бифит» обладает четырьмя лицензиями ФСБ России на деятельность в области криптографической защиты информации:
- Разработка шифровальных (криптографических) средств.
- Производство шифровальных (криптографических) средств.
- Техническое обслуживание шифровальных средств.
- Распространение шифровальных средств и предоставление услуг шифрования.
Ранее компания также получала лицензии ФАПСИ (предшественника ФСБ в этой сфере).
Ключевые клиенты:
- Райффайзенбанк — интеграция СБП в кассы «БИФИТ Касса».
- Далена Банк — внедрение системы ДБО iBank2 для юрлиц и ИП.
- Сбербанк — интеграция сервиса «Плати QR» в приложение «Касса Розница».
Деловые связи:
- «Инфотекс»: совместная разработка решения для защиты инфраструктуры цифрового рубля на базе ViPNet PKI и iBank.
- «Аладдин Р.Д.»: интеграция USB-токенов JaCarta ГОСТ в iBank 2.
- «Транстелеком» (ТТК): использование ПАК «БИФИТ Митигатор» в сервисе защиты от DDoS-атак.
Основные продукты:
- iBank 2 — система ДБО для юрлиц с поддержкой всех каналов доступа, российской криптографии и ЭП.
- «БИФИТ Касса» — ПО для онлайн-касс, поддержка QR-платежей, СБП, «Плати QR».
- «Митигатор» — программно-аппаратный комплекс для защиты от DDoS-атак.
Ключевые технологии:
- Криптография по ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ 28147-89.
- Интеграция с PKI-инфраструктурой (в т.ч. ViPNet).
- Поддержка USB-токенов, неизвлекаемых ключей ЭП.
- Облачные и веб-архитектуры, кроссплатформенность (работа во всех браузерах без Java).
Собственные запатентованные разработки не указаны в открытых источниках.
Российские конкуренты:
- BSS («Банк’с Софт Системс»)
- «Диасофт»
- «Compass+»
- «ФОРС»
- «Центр финансовых технологий» (ЦФТ)»
- «Р-Стайл Софтлаб»
Зарубежные аналоги:
- Temenos (Швейцария) — T24, Digital Banking
- Finastra (Великобритания) — FusionBanking
- Backbase (Нидерланды) — Engagement Banking Platform
- Infosys Finacle (Индия)
- Oracle FLEXCUBE (США)
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|05.12.2025
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Тарико, в суде отстоял свое право бесплатно пользоваться брендом одной из старейших ИТ-компаний АО «Бифит» — iBank. Разработчик «Бифит», готовая выручка которого превышает 2,3 млрд руб.,
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«Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля
ла продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимодействия участников платформы цифрового рубля. Решение встроено в систему дистанционного банковского обслуживания iBank компании «Бифит». Создание цифровой формы российской национальной валюты привело к установлению новых стандартов безопасности для кредитных организаций, желающих присоединиться к платформе цифрового рубл
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|16.05.2002
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данным аналитиков этой компании, по числу осуществленных инсталляций лидером рынка является компания "Банк'с Софт Системс" (БСС), осуществившая 110 внедрений. Второе и третье места занияли компании "БИФИТ" и "Центр Финансовых Технологий" (ЦФТ) (78 и 65 инсталляций соответственно). Сегодня в распоряжении редакции оказалось письмо исполнительного директора "БИФИТ" Дмитрия Репана, в ко
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Обновленная версия системы iBank2 компании "Бифит" представлена в онлайне
На веб-сайте компании "Бифит" в разделе Download представлен обновленный дистрибутив системы iBank2, а также документация по его установке. Напомним, что iBank2 представляет собой интегрированную систему осуществлени
|21.03.2002
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В рамках форума "Инфобизнес-2002" компания "Бифит" представила свою разработку iBank 2 - новое решение для электронного банкинга. Демонстрировались "Интернет-Банкинг" и "PC-Банкинг" - два основных модуля системы iBank 2, работающих в еди
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"Бифит" получила лицензии ФАПСИ
Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации предоставило компании "Бифит" следующие лицензии сроком на 3 года:N ЛФ/07-1954 от 07.09.2001 на право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию шифровальных средств;N ЛФ/07-1955 от 07.09.2001 на право ос
|17.08.2001
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Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию
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|15.08.2001
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Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию
ию) за интернет-системы и разработчики вынуждены демпинговать. Именно в демпинге упрекают компанию "Бифит", разработчика широко используемой системы интернет-банкинга. Малозначительность рынка
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Взломана система интернет-банкинга "БИФИТ"
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|31.01.2001
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Компания "БИФИТ" заявила об успешном завершении первого этапа работ по встраиванию в систему для интернет-банкинга iBank поддержки технологий смарткарт. В системе iBank обеспечена поддержка широко распро
|20.12.2000
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"БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank
Компания "БИФИТ" объявила о начале работ по интеграции технологий смарткарт в систему iBank. На первом этапе в систему iBank будет встроена поддержка картридеров компаний Gemplus и Towitoko, PC/SC-совмес
|18.12.2000
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Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank с модулем WAP-банкинга
Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы "iBank". Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-Банкинг". Теперь система "iBank" позволяет банкам предоставлять своим клиентам,
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"БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank
Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.8 системы iBank. Как и было ранее заявлено, в состав новой версии включен модуль "WAP-банкинг". Теперь система iBank позволяет банкам предоставлять своим клиентам - юр
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"БИФИТ" встроит WAP-банкинг в систему iBank
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|20.11.2000
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"БИФИТ" встроила систему WAP-банкинга в "iBank"
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|07.08.2000
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Компания "БИФИТ" выпустила версию 1.7 системы iBank
Компания "БИФИТ" выпустила новую версию 1.7 системы iBank. Система позволяет банкам предоставлять своим клиентам услуги интернет-банкинга. iBank предоставляет клиентам, юридическим и физическим лицам, во
Бифит и организации, системы, технологии, персоны:
|Шилов Станислав 10 5
|Новиков Александр 36 5
|Лебедев Анатолий 8 4
|Волчков Алексей 8 4
|Никушин Илья 8 4
|Рудковский Михаил 7 4
|Пиляр Елена 24 4
|Кацоев Алексей 17 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Шальнова Елена 13 3
|Семенихин Вячеслав 8 3
|Репан Дмитрий 3 3
|Евдокимов Максим 27 3
|Скурятина Елена 20 3
|Шестаков Александр 40 3
|Леушев Андрей 75 2
|Занин Виталий 23 2
|Гнездилов Дмитрий 7 2
|Кондратьев Владислав 9 2
|Мартынов Станислав 5 2
|Осадчук Сергей 4 2
|Бурдинский Андрей 6 2
|Чирков Георгий 3 2
|Сидорова Ксения 4 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Болышев Максим 16 2
|Шилов Сергей 99 2
|Гусев Дмитрий 92 2
|Гольцов Александр 84 2
|Притула Павел 33 1
|Масарская Наталия 36 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Китляр Владимир 19 1
|Ставринов Яков 7 1
|Быстров Алексей 5 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Скобелев Алексей 7 1
|Матросов Александр 45 1
|Коротков Андрей 87 1
|Кичагин Сергей 1 1
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