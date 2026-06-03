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Бифит Bifit

Бифит - Bifit

Компания «Бифит» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), включая решения для юридических и физических лиц. Основной продукт — платформа iBank 2, представляющая собой комплексное решение для электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа: «банк-клиент», «интернет-клиент», мобильные приложения и WAP-банкинг. Система поддерживает российские криптографические стандарты (ГОСТ), работу с USB-токенами, ЭП, а также интеграцию с внешними сервисами, включая Систему быстрых платежей (СБП) и QR-платежи.

Ключевые отличительные особенности:

  • Поддержка российской криптографии и сертифицированных средств защиты информации.
  • Гибкость интеграции с банковской инфраструктурой и внешними платёжными системами.
  • Наличие решений как для корпоративных клиентов, так и для малого бизнеса (через дочернюю компанию «БИФИТ Касса»).

Слабые стороны:

  • По данным CNews Analytics, доля «Бифит» на рынке ДБО для физических лиц в Топ-100 банков России не превышает 7,9–9,3%, что указывает на ограниченное проникновение в сегмент розничного банкинга.
  • В сегменте ДБО для юрлиц компания занимает третье место с долей 14,8%, уступая BSS и собственным разработкам банков.

 

«Бифит» входит в группу компаний «БИФИТ», в которую также входит «БИФИТ Касса» — разработчик кассового ПО и решений для приёма платежей малым бизнесом. Роль «Бифит» в группе — центральный разработчик ядра ДБО-систем и решений для банковского сектора.

Зарегистрированы товарные знаки: «Бифит», «iBank», «БИФИТ Касса», «Митигатор».

Участие в госзакупках и госконтрактах
Решения «Бифит» используются в проектах с участием государственных структур — например, в инфраструктуре цифрового рубля и в сотрудничестве с «Транстелекомом», оператором с государственным участием.

 

Согласно исследованиям CNews Analytics (CNA):

  • В сегменте ДБО для юрлиц в Топ-100 банков России «Бифит» занимает 3-е место с долей 14,8%.
  • В сегменте интернет-банкинга для физлиц — 3-е место, доля 7,9–9,3%.
  • По совокупности систем ДБО (все типы) — 2-е место с 10,4% среди внешних разработчиков.

Лицензии и разрешения
«Бифит» обладает четырьмя лицензиями ФСБ России на деятельность в области криптографической защиты информации:

  1. Разработка шифровальных (криптографических) средств.
  2. Производство шифровальных (криптографических) средств.
  3. Техническое обслуживание шифровальных средств.
  4. Распространение шифровальных средств и предоставление услуг шифрования.

Ранее компания также получала лицензии ФАПСИ (предшественника ФСБ в этой сфере).

Ключевые клиенты:

  1. Райффайзенбанк — интеграция СБП в кассы «БИФИТ Касса».
  2. Далена Банк — внедрение системы ДБО iBank2 для юрлиц и ИП.
  3. Сбербанк — интеграция сервиса «Плати QR» в приложение «Касса Розница».

Деловые связи:

 

Основные продукты:

Ключевые технологии:

Собственные запатентованные разработки не указаны в открытых источниках.

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. Temenos (Швейцария) — T24, Digital Banking
  2. Finastra (Великобритания) — FusionBanking
  3. Backbase (Нидерланды) — Engagement Banking Platform
  4. Infosys Finacle (Индия)
  5. Oracle FLEXCUBE (США)

 

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Бифит и организации, системы, технологии, персоны:

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РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 30
Diasoft - Диасофт 1144 27
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 23
Инист - Inist 37 19
Комита - Комита иннотех 27 18
Intel Corporation 12811 17
Инверсия - Инверсия НПФ 156 16
ФОРС - Центр разработки 703 15
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 14
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 12
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 12
ПрограмБанк 98 10
Aplex Technology 14 10
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OneSpan VASCO Data Security 24 8
БИС - Банковские информационные системы 104 8
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 8
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HP - Hewlett-Packard 3662 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
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SFOUR 13 5
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ЮниСАБ 8 4
ЛАН Крипто 11 4
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Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 3
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Telecom Design 24 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 9
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Альфа-Банк 1979 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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