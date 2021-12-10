ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта

«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона. Сосновый Бор – один из крупнейших городов Ленинградской области, расположенный в 68 км от Санкт-Петербурга. Северо-Западный банк Сбербанка совместно с компани

«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМ

«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту я «ТрансТелеКом» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД). Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным док

«Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты RO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты. Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Един

Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты 016 г. стоимость проезда в автобусах Московской области увеличивается до 43 руб. При этом владельцы единой транспортной карты (ЕТК) «Стрелка» будут платить на 30% меньше. Стоимость проезда по к

«Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 016 г. стоимость проезда в автобусах Московской области увеличивается до 43 руб. При этом владельцы единой транспортной карты (ЕТК) «Стрелка» будут платить на 30% меньше. Стоимость проезда по к

Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн у Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто» о начале реализации проекта по созданию единой транспортной карты (ЕТК) Московской области «Стрелка». Карта была запущена в оборот 1

«Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 25 ноября 2014 г. был подписан инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Те

MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья о проекта по внедрению ЕТК», – комментирует Лев Нахманович, вице-президент MAYKOR. Проект внедрения единой транспортной карты Московской области «Стрелка» осуществляется за счет инвестора «УЭК»

«Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья Более 700 тыс. жителей Подмосковья используют единую транспортную карту (ЕТК) «Стрелка» для оплаты проезда на общественном транспорте. С помощью ЕТК оплачивает

Александр Автомонов назначен коммерческим директором ЕТК в Красноярском крае Компания ЕТК сообщила о назначении на должность коммерческого директора в Красноярском крае Александра Автомонова. На этой позиции он будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в регио

Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты достаточно будет просто нажать кнопку «Пополнить». Напомним, что инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто» был

Егор Шиянов назначен техническим директором ЕТК в Красноярском крае Компания ЕТК (ТМ «Ростелеком») сообщила о назначении Егора Шиянова на должность технического директора в Красноярском крае. На этой позиции Егор Шиянов будет отвечать за реализацию стратегии техническог

Единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» можно пополнить через «Сбербанк Онлайн» Пополнить единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» теперь можно через систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Услуга пополнения карты также доступна в 3 000 банкоматах Среднерусского банка Сб

Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья За три дня действия единой транспортной карты «Стрелка» пассажирам Подмосковья продано уже более 2 000 карт. По с

«Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка» С сегодняшнего дня в «Евросети» в Москве и Московской области доступна услуга пополнения единой транспортной карты Московской области «Стрелка». Продажа карты будет реализована в полном объеме до конца недели. На данный момент приобрести карту можно в салонах в Красногорском районе

На общественном транспорте Подмосковья начали принимать единую транспортную карту «Стрелка» лектричках. В планах Правительства Московской области и инвестора проекта ОАО «УЭК» - использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Министр государст

В Подмосковье появилась единая транспортная карта ичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. В основе создания единой транспортной карты лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше платишь». При совершен

Проект «УЭК» по внедрению Единой транспортной карты Московской области получил одобрение членов правительства РФ резидент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Евгений Кисляков презентовал проект внедрения единой транспортной карты Московской области (ЕТК) заместителю председателя правительства РФ

В 2015 г. подмосковный транспорт перейдет на единую транспортную карту та на 5000 подмосковных автобусах. Предполагается, что пассажиры Подмосковья смогут воспользоваться ЕТК уже с февраля 2015 года. В промышленную эксплуатацию система должна поступить в апреле 20

Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту Йоркшир (крупнейший город — Лидс), а также города Ноттингем, Лестер и Бристоль. Инициатива введения единой транспортной карты в крупнейших английских городах принадлежит автобусным компаниям St

Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты я по 30 августа 2014 г. на 7 автобусных маршрутах организована возможность оплаты проезда с помощью Единой транспортной карты Московской области. Всего с начала пилотного проекта реализовано 32

Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области авщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проек

«Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК «Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить функциональную возможность переносимости мобильных номеров для сервисов обмена сообщениями – SMS и MMS. Инсталляция

«ЕТК» запустил новый сервис SMS-информирования для бизнес-клиентов «Енисейтелеком» («ЕТК», дочерняя компания «Ростелекома») для абонентов сети GSM запустил новую услугу «SMS-информ». С помощью данного сервиса мобильные абоненты «Ростелекома» B2B-сегмента могут мгновенного опове

Банки, подключенные к сервисам ЕТК, получили доступ к услугам Qiwi Компания «Единая Точка Контакта» (ЕТК) объявила о начале сотрудничества с Qiwi («Киви»). Теперь банки, подключенные к сервисам ЕТК, смогут предоставить своим клиентам возможность выбора и оплаты более 2,5 тыс. услуг и по

ЕТК выпустил приложение «Личный кабинет» для Android Компания ЕТК предложила своим абонентам, использующим мобильные устройства на базе операционной системы Android, новое клиент-приложение «Личный кабинет», которое позволит полностью контролировать свой

Дилеры «Ростелекома» жалуются на неизвестного посредника Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении принадлежащего «Ростелекому» сотового оператора «Енисейтелеком» (ЕТК), сообщил изданию «Деловой квартал» замруководителя управления Олег Харченко. Жалобу на действия ЕТК подали местные дилерские сети - «Сотка», «Альтерна», «Мобильный Альянс», «Ромашка

ЕТК и «Билайн» подписали соглашение о льготном роуминге С 1 октября 2011 г. вступает в действие эксклюзивное соглашение между компаниями ЕТК и «Билайн», устанавливающее льготные цены на национальный роуминг. Действующие договоренности по льготному роумингу с «Мегафоном» истекают 30 сентября 2011 г. Новым стратегическим партнером

ЕТК вводит услугу «Фильтр e-mail» С 21 сентября 2011 г. региональный оператор сотовой связи ЕТК вводит новую дополнительную услугу «Фильтр e-mail». Сервис позволит абонентам компании защитить свой телефон от поступления незапрошенной массовой рассылки, то есть спама, с любого электрон

Ирина Попова назначена коммерческим директором ЕТК Первым заместителем генерального директора – коммерческим директором ЕТК назначена Ирина Попова, работавшая до последнего времени в компании «Скартел» (бренд Yota). По словам генерального директора ЕТК Дамира Тимершина, Ирина Попова – яркий представитель

ЕТК запустила услугу «Мобильная АТС» В июле 2011 г. ЕТК предложила корпоративным клиентам услугу – «Мобильная АТС». Сервис предназначен, в первую очередь, для предприятий малого бизнеса и компаний на стадии развития Start up. Новый сервис позвол

ЕТК получила лицензии ФСБ Компания ЕТК («Единая Точка Контакта»), 100% дочернее предприятие компании BSS — разработчика автоматизированных систем ДБО и управления финансами, сообщила о получении лицензий Федеральной службы безоп

ЕТК вводит услугу безлимитного GPRS-интернета С 1 апреля 2011 г. для абонентов всех тарифных планов сети ЕТК вводится дополнительная услуга по технологии GPRS - «Безлимитный интернет», сообщает пресс-служба оператора. Теперь абоненты ЕТК, подключившие новую услугу, могут пользоваться интерн

ЕТК пришел в Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай 1 октября 2010 г. завершилась реорганизация компаний «Алтайсвязь» и «Стек GSM» в форме присоединения к «Енисейтелекому» (ЕТК). На базе «Алтайсвязи» и «Стек GSM» созданы Алтайский и Кемеровский филиалы ЕТК. Лицензионная территория ЕТК распространилась еще на 3 региона: Республика Алтай, Алтайский кра

Абонентам ЕТК стали доступны пакеты минут для междугородней связи С 16 августа 2010 г. абонентам ЕТК, обслуживающимся на корпоративных тарифных планах «Команда», «Лига», «Мобильный союз», «Премьер», стали доступны специальные экономичные пакеты междугородней связи «Межгород 100», «Межгород

ЕТК ввела в коммерческую эксплуатацию сеть местной и внутризоновой телефонной связи в Красноярском крае Компания ЕТК ввела в коммерческую эксплуатацию сеть местной и внутризоновой телефонной связи на территории Красноярского края. При подключении к сети местной телефонной связи ЕТК абонент имеет во

Абоненты ЕТК за 3 месяца отправили 100 тыс. SMS на телефоны стационарной связи Компания «Сибирьтелеком» совместно с дочерним оператором сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК) подвела первый итог реализации пилотного проекта «SMS-to-VOICE». За три месяца предоставления услуги абоненты ЕТК отправили 100 тыс. SMS-сообщений на телефоны стационарной связи. Ус