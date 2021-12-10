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ТТК ЕТК Единая транспортная карта

ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта
 

"Провайдеронезависимость корпоративных сетей в виртуальном пространстве" Илья Гуденко, Руководитель Департамента поддержки продаж телеком-бизнеса, ТТК, данные 2023 года

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10.12.2021 «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона

«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона. Сосновый Бор – один из крупнейших городов Ленинградской области, расположенный в 68 км от Санкт-Петербурга. Северо-Западный банк Сбербанка совместно с компани
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона

«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМ
29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту

я «ТрансТелеКом» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД). Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным док
04.10.2018 «Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты

RO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты. Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Един
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты

016 г. стоимость проезда в автобусах Московской области увеличивается до 43 руб. При этом владельцы единой транспортной карты (ЕТК) «Стрелка» будут платить на 30% меньше. Стоимость проезда по к
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда

016 г. стоимость проезда в автобусах Московской области увеличивается до 43 руб. При этом владельцы единой транспортной карты (ЕТК) «Стрелка» будут платить на 30% меньше. Стоимость проезда по к
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн

у Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто» о начале реализации проекта по созданию единой транспортной карты (ЕТК) Московской области «Стрелка». Карта была запущена в оборот 1

26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства

25 ноября 2014 г. был подписан инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Те
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья

о проекта по внедрению ЕТК», – комментирует Лев Нахманович, вице-президент MAYKOR. Проект внедрения единой транспортной карты Московской области «Стрелка» осуществляется за счет инвестора «УЭК»
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья

Более 700 тыс. жителей Подмосковья используют единую транспортную карту (ЕТК) «Стрелка» для оплаты проезда на общественном транспорте. С помощью ЕТК оплачивает
18.06.2015 Александр Автомонов назначен коммерческим директором ЕТК в Красноярском крае

Компания ЕТК сообщила о назначении на должность коммерческого директора в Красноярском крае Александра Автомонова. На этой позиции он будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в регио
12.05.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты

достаточно будет просто нажать кнопку «Пополнить». Напомним, что инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто» был
23.04.2015 Егор Шиянов назначен техническим директором ЕТК в Красноярском крае

Компания ЕТК (ТМ «Ростелеком») сообщила о назначении Егора Шиянова на должность технического директора в Красноярском крае. На этой позиции Егор Шиянов будет отвечать за реализацию стратегии техническог
10.02.2015 Единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» можно пополнить через «Сбербанк Онлайн»

Пополнить единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» теперь можно через систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Услуга пополнения карты также доступна в 3 000 банкоматах Среднерусского банка Сб
03.02.2015 Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья

За три дня действия единой транспортной карты «Стрелка» пассажирам Подмосковья продано уже более 2 000 карт. По с
02.02.2015 «Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка»

С сегодняшнего дня в «Евросети» в Москве и Московской области доступна услуга пополнения единой транспортной карты Московской области «Стрелка». Продажа карты будет реализована в полном объеме до конца недели. На данный момент приобрести карту можно в салонах в Красногорском районе
02.02.2015 На общественном транспорте Подмосковья начали принимать единую транспортную карту «Стрелка»

лектричках. В планах Правительства Московской области и инвестора проекта ОАО «УЭК» - использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Министр государст
01.02.2015 В Подмосковье появилась единая транспортная карта

ичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. В основе создания единой транспортной карты лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше платишь». При совершен
04.12.2014 Проект «УЭК» по внедрению Единой транспортной карты Московской области получил одобрение членов правительства РФ

резидент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Евгений Кисляков презентовал проект внедрения единой транспортной карты Московской области (ЕТК) заместителю председателя правительства РФ

25.11.2014 В 2015 г. подмосковный транспорт перейдет на единую транспортную карту

та на 5000 подмосковных автобусах. Предполагается, что пассажиры Подмосковья смогут воспользоваться ЕТК уже с февраля 2015 года. В промышленную эксплуатацию система должна поступить в апреле 20
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту

Йоркшир (крупнейший город — Лидс), а также города Ноттингем, Лестер и Бристоль. Инициатива введения единой транспортной карты в крупнейших английских городах принадлежит автобусным компаниям St
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты

я по 30 августа 2014 г. на 7 автобусных маршрутах организована возможность оплаты проезда с помощью Единой транспортной карты Московской области. Всего с начала пилотного проекта реализовано 32
20.06.2014 Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области

авщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проек
29.11.2013 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК

«Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить функциональную возможность переносимости мобильных номеров для сервисов обмена сообщениями – SMS и MMS. Инсталляция
04.03.2013 ЕТК снижает стоимость звонков в международном роуминге
11.02.2013 «ЕТК» запустил новый сервис SMS-информирования для бизнес-клиентов

«Енисейтелеком» («ЕТК», дочерняя компания «Ростелекома») для абонентов сети GSM запустил новую услугу «SMS-информ». С помощью данного сервиса мобильные абоненты «Ростелекома» B2B-сегмента могут мгновенного опове
24.08.2012 Банки, подключенные к сервисам ЕТК, получили доступ к услугам Qiwi

Компания «Единая Точка Контакта» (ЕТК) объявила о начале сотрудничества с Qiwi («Киви»). Теперь банки, подключенные к сервисам ЕТК, смогут предоставить своим клиентам возможность выбора и оплаты более 2,5 тыс. услуг и по
17.11.2011 ЕТК выпустил приложение «Личный кабинет» для Android

Компания ЕТК предложила своим абонентам, использующим мобильные устройства на базе операционной системы Android, новое клиент-приложение «Личный кабинет», которое позволит полностью контролировать свой

28.10.2011 Дилеры «Ростелекома» жалуются на неизвестного посредника

Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении принадлежащего «Ростелекому» сотового оператора «Енисейтелеком» (ЕТК), сообщил изданию «Деловой квартал» замруководителя управления Олег Харченко. Жалобу на действия ЕТК подали местные дилерские сети - «Сотка», «Альтерна», «Мобильный Альянс», «Ромашка
29.09.2011 ЕТК и «Билайн» подписали соглашение о льготном роуминге

С 1 октября 2011 г. вступает в действие эксклюзивное соглашение между компаниями ЕТК и «Билайн», устанавливающее льготные цены на национальный роуминг. Действующие договоренности по льготному роумингу с «Мегафоном» истекают 30 сентября 2011 г. Новым стратегическим партнером
19.09.2011 ЕТК вводит услугу «Фильтр e-mail»

С 21 сентября 2011 г. региональный оператор сотовой связи ЕТК вводит новую дополнительную услугу «Фильтр e-mail». Сервис позволит абонентам компании защитить свой телефон от поступления незапрошенной массовой рассылки, то есть спама, с любого электрон
09.09.2011 Ирина Попова назначена коммерческим директором ЕТК

Первым заместителем генерального директора – коммерческим директором ЕТК назначена Ирина Попова, работавшая до последнего времени в компании «Скартел» (бренд Yota). По словам генерального директора ЕТК Дамира Тимершина, Ирина Попова – яркий представитель

13.07.2011 ЕТК запустила услугу «Мобильная АТС»

В июле 2011 г. ЕТК предложила корпоративным клиентам услугу – «Мобильная АТС». Сервис предназначен, в первую очередь, для предприятий малого бизнеса и компаний на стадии развития Start up. Новый сервис позвол
26.04.2011 ЕТК получила лицензии ФСБ

Компания ЕТК («Единая Точка Контакта»), 100% дочернее предприятие компании BSS — разработчика автоматизированных систем ДБО и управления финансами, сообщила о получении лицензий Федеральной службы безоп
31.03.2011 ЕТК вводит услугу безлимитного GPRS-интернета

С 1 апреля 2011 г. для абонентов всех тарифных планов сети ЕТК вводится дополнительная услуга по технологии GPRS - «Безлимитный интернет», сообщает пресс-служба оператора. Теперь абоненты ЕТК, подключившие новую услугу, могут пользоваться интерн
01.10.2010 ЕТК пришел в Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай

1 октября 2010 г. завершилась реорганизация компаний «Алтайсвязь» и «Стек GSM» в форме присоединения к «Енисейтелекому» (ЕТК). На базе «Алтайсвязи» и «Стек GSM» созданы Алтайский и Кемеровский филиалы ЕТК. Лицензионная территория ЕТК распространилась еще на 3 региона: Республика Алтай, Алтайский кра
16.08.2010 Абонентам ЕТК стали доступны пакеты минут для междугородней связи

С 16 августа 2010 г. абонентам ЕТК, обслуживающимся на корпоративных тарифных планах «Команда», «Лига», «Мобильный союз», «Премьер», стали доступны специальные экономичные пакеты междугородней связи «Межгород 100», «Межгород
06.08.2010 ЕТК ввела в коммерческую эксплуатацию сеть местной и внутризоновой телефонной связи в Красноярском крае

Компания ЕТК ввела в коммерческую эксплуатацию сеть местной и внутризоновой телефонной связи на территории Красноярского края. При подключении к сети местной телефонной связи ЕТК абонент имеет во
30.03.2010 Абоненты ЕТК за 3 месяца отправили 100 тыс. SMS на телефоны стационарной связи

Компания «Сибирьтелеком» совместно с дочерним оператором сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК) подвела первый итог реализации пилотного проекта «SMS-to-VOICE». За три месяца предоставления услуги абоненты ЕТК отправили 100 тыс. SMS-сообщений на телефоны стационарной связи. Ус
09.02.2010 ЕТК снижает тарифы на роуминг

С начала февраля 2010 г. для абонентов ЕТК снижены тарифы в роуминге на территории присутствия других операторов группы холдинга «Связьинвест». Договоренности, достигнутые между сотовыми компаниями, позволят сэкономить их абонентам


Публикаций - 189, упоминаний - 268

ТТК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 32
Ростелеком 10948 30
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 23
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 13
АКОС 68 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 9
Yandex - Яндекс 9216 9
СМАРТС Волгоград-GSM 31 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 6
МегаФон 10742 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 5
Europlat - Европлат 24 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Мобител 66 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Трафиклэнд - Trafficland 24 3
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 3
Связьком 8 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Directum - Директум 1268 3
HTC Corporation 1512 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 63
Мострансавто 69 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Евросеть 1421 31
Почта России ПАО 2370 11
NanduQ - Qiwi 1013 10
Связной ГК 1401 6
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 6
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
Visa International 1993 4
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Альфа-Банк 1979 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 2
Сбер - СберТройка 17 2
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 2
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 1
Социальные гарантии 41 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
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Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
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УЭК онлайн 16 2
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Microsoft Windows 16882 2
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
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Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Альфа-Мобайл 87 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
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Буяджи Павел 21 15
Кисляков Евгений 93 12
Орловский Виктор 408 10
Зайцев Александр 29 6
Шадаев Максут 1210 6
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Ликсутов Максим 245 4
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Иванов Святослав 5 2
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Ткаченко Сергей 20 2
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Борголов Сергей 3 2
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Симановский Евгений 5 2
Пьянковский Евгений 2 2
Костюк Владимир 2 2
Гроо Александр 2 2
Маркелов Константин 42 2
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Гордеев Алексей 16 1
Казаков Михаил 14 1
Захаров Владимир 22 1
Козлов Владимир 6 1
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Пьянковский Дмитрий 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 75
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 22
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 18
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Россия - ЮФО - Астраханская область 763 10
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Россия - ЦФО - Орловская область 369 9
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 8
Россия - СФО - Республика Тыва 416 8
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Европа 24964 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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