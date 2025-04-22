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Скобелев Алексей



22.04.2025 Markswebb прогнозирует упрощение UX в криптосервисах 1
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 1
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
17.04.2012 Российский интернет-банкинг: лидеры и аутсайдеры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Скобелев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Diasoft - Диасофт 916 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Бифит - Bifit 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Telegram Group 2141 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Альфа-Банк 1790 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 2
Русский стандарт Банк 449 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Банк24.ру 60 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Ак Барс Банк 272 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
101Hotels.com 456 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 520 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 23 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2215 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 811 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5197 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12781 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10729 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2585 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 982 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Бронирование - Booking 652 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1242 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 51 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1090 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 315 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1294 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4907 1
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MasterCard MoneySend 44 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 54 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 45 1
Bybit - криптовалютная биржа 11 1
Михайлов Владимир 38 1
Рубцова Ольга 33 1
Масарская Наталия 36 1
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Прокопова Любовь 1 1
Киреев Андрей 3 1
Свешников Павел 2 1
Митричев Илья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 3
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3214 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5127 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 75 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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