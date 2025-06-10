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Markswebb определил тренды развития экосистемных платформ

Исследовательская группа Markswebb проанализировала российские экосистемные приложения и выделила устоявшиеся и новые тенденции их развития. Согласно результатам, компании все чаще смещают фокус с расширения функциональности на совершенствование пользовательских сценариев с акцентом на вовлеченность, персонализацию и удобство цифрового взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Markswebb.

Среди устойчивых трендов - внедрение геймификации. Несмотря на то, что концепция не новая, массовое использование растет, стимулируя регулярное взаимодействие пользователей с сервисами. Яркий пример: игровые проекты Plus City и Plus Daily от «Яндекса». Еще одна устоявшаяся практика - органическое привлечение новых пользователей через подписки. Пример «Т-Банка» показывает, что передача подписок не только расширяет аудиторию, но и повышает интерес к премиальному функционалу.

Также ключевым направлением остается роль искусственного интеллекта. Инструменты вроде ассистента Салют от Сбербанка обеспечивают интуитивное выполнение повседневных задач, таких как оплата счетов или управление умным домом, экономя время пользователей.

Новой тенденцией можно считать углубленное развитие базовых сценариев. Компании улучшают информирование о бонусах и расширяют финансовые инструменты, делая их прозрачнее. Параллельно усиливается продвижение партнерских сервисов, развивается перекрестная интеграция продуктов, возрастает уровень персонализации.

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На этом фоне заметно замедление в развитии зрелых направлений. Управление подписками и бонусами практически не меняется, интерфейсы остаются базовыми, а ключевые функции, такие как настройка оплаты или распоряжение баллами, все еще недоступны. Это указывает на неравномерность роста и необходимость доработки текущих решений.

«Несмотря на усилия по улучшению коммуникации, рынок пока делает акцент лишь на верхнем уровне информирования, оставляя за рамками полноценный пользовательский контроль. Чтобы повысить лояльность и вовлеченность, владельцем экосистем важно дать клиентам полноценные инструменты для управления своими данными и преимуществами», — сказал сооснователь и генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.

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