Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

ПСБ СМП банк Мособлбанк Московский областной банк

ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2026 Созданная F-Plus сеть «умной» электроники закрылась, но ее может спасти новый хозяин 1
16.09.2025 Один против всех. Российские банки гурьбой банкротят крупный отечественный ИТ-холдинг 1
19.06.2025 Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации 3
30.07.2024 Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт» 2
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра» 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 3
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
16.07.2019 Мособлбанк автоматизировал подготовку отчетности по CRS 4
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 1
29.11.2018 R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк» 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 3
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
18.11.2015 Мособлбанк запустил услугу денежных переводов по системе Contact 3
17.08.2015 Сеть пополнения карты «Стрелка» расширилась на 230 банкоматов Мособлбанка 1
23.07.2015 Банки делают ставку на ИТ-сервисы для клиентов с доходом от 200 тыс. рублей 1
23.03.2015 Конференция CNews. Информационная безопасность в финансовом секторе: угрозы и противодействие 1
25.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
25.03.2013 Сайты российских банков протестированы на доступность 1
07.06.2012 «Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay 1
31.10.2011 Система мгновенных переводов Invopay внедрена сразу в трех банках 1
02.08.2011 50 российских банков выбрали в качестве решения интернет-банкинга систему HandyBank 1
28.07.2011 «Мособлбанк» внедрил интернет-банкинг HandyBank 3

Публикаций - 26, упоминаний - 40

ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Инверсия - Инверсия НПФ 148 3
Ростелеком 10451 3
МегаФон 10142 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 3
Киевстар - Kyivstar 560 3
Укртелеком 242 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 3
Технопром Инновационная корпорация 46 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 375 2
Huawei 4304 2
ZTE Corporation 776 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 78 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Антарес 33 1
Syntellect - Синтеллект 98 1
Google LLC 12360 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 7 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Дайком 11 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 831 1
Yandex - Яндекс 8652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 275 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Konica Minolta 416 1
Diasoft - Диасофт 1064 1
Sony 6644 1
Vodafone Group 1394 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 7
МКБ - Московский кредитный банк 623 4
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 3
Фин-Партнер УК 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
Дюльбер - Санаторий 3 2
Мисхор - клинический санаторий 3 2
Жемчужина - Санаторий 64 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
Visa International 1977 2
ПСБ - Промсвязьбанк 918 2
Совкомбанк ПАО 295 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 2
Русский стандарт Банк 480 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Интерпрогрессбанк 21 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
Центр-инвест КБ 62 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4476 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4331 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 854 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 442 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9493 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2376 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5354 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1077 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3487 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3780 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7073 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 381 1
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 1
ping - скорость отклика сети 149 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 353 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 254 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Pentaho Data Integration 16 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 34 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 229 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 88 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
FreePik 1541 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5233 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 71 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
Космодром Байконур 1071 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 582 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 404 1
Syntellect Tessa 60 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Ройтман Евгений 44 3
Зарицкий Владимир 8 3
Ротенберг Борис 9 3
Ермаченков Алексей 14 2
Стуров Дмитрий 33 2
Дробот Елена 11 2
Новиков Дмитрий 41 1
Румянцев Александр 17 1
Мельников Алексей 72 1
Петров Андрей 33 1
Глухов Андрей 3 1
Коротнев Константин 34 1
Копосов Максим 73 1
Козлов Михаил 175 1
Гусинский Владимир 19 1
Морсин Владимир 1 1
Карпушин Дмитрий 1 1
Белик Дмитрий 15 1
Полосов Олег 1 1
Кузьмин Олег 17 1
Зырьянов Сергей 3 1
Аксенов Сергей 29 1
Полонский Дмитрий 15 1
Шалагинов Павел 6 1
Каштанов Павел 17 1
Изотов Илья 1 1
Скурятина Елена 20 1
Воронова Мария 12 1
Кравченко Денис 28 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 10 1
Кветкина Юлия 17 1
Михалев Павел 20 1
Яшин Леонид 21 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Скобелев Алексей 7 1
Марков Александр 6 1
Панин Александр 9 1
Покладов Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 4
Россия - ЮФО - Севастополь 585 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 3
Украина 7822 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Россия - Бородино 45 1
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Германия - Нижняя Саксония - Лангенхаген 4 1
Китай - Западный 15 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Джанкой 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Казахстан - Республика 5856 1
Европа 24703 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Япония 13580 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - УФО - Свердловская область 1801 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5739 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 900 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3275 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 391 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 373 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 32 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1419 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3688 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4404 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Reference - Референс 206 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 782 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще