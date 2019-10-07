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«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура
, Текст: Игорь Королев

Экс-глава Ракетных войск Владимир Зарицкий перестал быть владельцем компании УКИП, которой с конца 2018 г. принадлежит «Крымтелеком». В то же время в УКИП обнаружились «следы» известного телекоммуникационного бизнесмена Евгений Ройтмана. А активы нового владельца УКИП заложены в банке братьев Ротенбергов.

У «Крымтелекома» незаметно появился новый владелец

«Управляющая компания инфраструктурных ресурсов» (УКИП), владеющая «Крымтелекомом» и рядом других активов в Крыму, сменила владельца. На это обстоятельство обратило внимание издание РБК.

«Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и России. Затем власти республики национализировали местные активы «Укртелекома», крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи – сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

На базе оборудования украинских операторов «Крымтелеком» построил собственные сети фиксированной и мобильной связи. В 2018 г. «Крымтелеком» был акционирован. А в декабре 2018 г. УКИП приобрел на приватизационном аукционе 100% акций «Крымтелекома» за 998 млн руб.

Как экс-главком Ракетных войск покупал «Крымтелеком»

На тот момент доля в УКИП размером 95% принадлежала генерал-полковнику Владимиру Зарицкому, который в с 2001 г. по 2008 г. руководил Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

УКИП ведет обширную деятельность в Крыму. Компания осуществляет застройку санатория «Жемчужина» и реконструкцию аэропорта Бельбек в Севастополе. Также за 1,5 млрд руб. компания купила у государства санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри».

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Аркадий (слева) и Борис Ротенберги

Сейчас, по данным базы «Контур-Фокус», УКИП на 95% принадлежит управляющей компании (УК) «Фин-Партнер». Еще 5% в компании принадлежат «дочке» УК «Фин-Партнер» - УК «Визант Групп». УК «Фин-Партнер» принадлежит Оксане Хромовой и занимается управлением закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Кто такой Евгений Ройтман

Между тем, двое источников CNews, знакомых с телекоммуникационном рынком отделившихся от Украины территорий, считают, что свой интерес в «Укртелекоме» имеет известный телекоммуникационный бизнесмен Евгений Ройтман. Еще один источник говорит, что Ройтман присутствовал при запуске сотовой сети «Крымтелекома» в 2016 г.

В начале 2000-х годов Ройтман возглавлял интернет-подразделения холдинга «Медиа-Моста» Владимира Гусинского, в том числе запускал провайдера спутникового интернета «НТВ-Интернет».Затем компании, связанные с Ройтманом, получали частоты с целью дальнейшей перепродажи. В том числе «Вымпелком» и приобретенный им впоследствии оператор фиксированной связи Golden Telecom купили компании «Доминанта» (владела частоты для мобильного телевидения в Москве), «Дайком» (частоты для сетей Wi-Fi в Москве) и «Коллангон-Оптим» (частоты для цифрового телевидения).

Также Ройтман участвовал в создании WiMAX-операторов «Скартел» (бренд Yota) и Freshtel, в настоящее время принадлежащих «Мегафону» и «Ростелекому» соответственно. Кроме того, Ройтман продавал «Скартелу» компанию «Кентавр» с частотами для мобильного телевидения в Москве.

В 2012-2016 гг. созданная Ройтманом группа компаний «Антарес» пыталась развернуть проект строительства LTE-сети на частотах в начале диапазона 1900 МГц. Инвестором проекта согласилась стать группа «Альянс» Мусы Бажаева. Однако из-за судебных разбирательств с Минкомсвязи проект так и не был запущен.

Следы Ройтмана и Ротенбергов

Существуют несколько факторов, свидетельствующих о возможной связи Ройтмана с «Крымтелекомом». Так, согласно информации с сайта Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных сил, Владимир Зарицкий с 2010 г. занимал пост замгендиректора принадлежащей Ройтману «Инновационной корпорации «Технопром».

В 2015 г. гендиректором и учредителем УКИП был Андрей Глухов. Он же сейчас возглавляет виртуального сотового оператора «12.ру», владельцем которого является Ройтман. Ранее Глухов возглавлял ряд связанных с Ройтманом организаций, например, «Коллангон-Оптим» и компании группы «Антарес» (помимо, собственно, «Антарес», это также «Интеграл» и «Арктур»).

Один из источников CNews говорит, что, помимо Ройтмана, интерес в «Крымтелекоме» имеют и братья Аркадий и Борис Ротенберги. Их структуры ведут большую активность в Крыму. В частности, принадлежащие Аркадию Ротенбергу компании «Стройтрансгаз» и «СГМ-Мост» занимаются строительством моста через Керченский пролив.

Есть косвенное подтверждение данной версии. У нового владельца УКИП и «Крымтелекома» - УК «Фин-Партнер» - 100% доля заложена в «Московском областном банке» (Мособлбанк), который принадлежит братьям Ротенбергам. Интересно, что главой «Мособлбанка» является Владимир Морсин, который в начале 2000-х, как и Ройтман, работал в структурах Владимира Гусинского и возглавлял принадлежащий ему «Имидж-Банк».

Впрочем, Евгений Ройтман заявил РБК, что давно не пересекался с Зарицким. У предпринимателей был совместный бизнес, но Ройтман вышел из него после того, как Зарицкий занялся работой в Крыму. Пресс-служба Мособлбанка также заявила, что банк не имеет отношения к «Крымтелекому», а УК «Фин-Партнер» оказалась в залоге у банка в рамках реализации проекта строительства ЖК «Парк Легенд».

Представитель братьев Ротенбергов также заявил CNews, что его доверители не имеет отношения ни к «Крымтелекому», ни к УК «Фин-Партнер», а также не являются доверителями Владимира Зарицкого.

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