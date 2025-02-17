Россия Керченский полуостров Керченский пролив Керченский мост Керченская переправа
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 8
|Медведев Дмитрий 1654 8
|Путин Владимир 3187 3
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Ротенберг Борис 9 2
|Ахметов Ринат 55 2
|Гершензон Ольга 14 2
|Тарасова Виктория 1 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Глухов Андрей 3 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Морсин Владимир 1 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 10 1
|Тютин Алексей 14 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Аксенов Сергей 26 1
|Таврин Иван 117 1
|Чернышов Петр 13 1
|Мардер Наум 116 1
|Полонский Дмитрий 15 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Жаров Александр 175 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Порошенко Петр 27 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Поляков Андрей 12 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Андронов Алексей 28 1
|Зинько Виктор 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 335 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Шмыгаль Денис 1 1
|Комаров Александр 22 1
|Устинова Ольга 8 1
|Рустелеком ТК 304 2
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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