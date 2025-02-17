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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Керченский полуостров Керченский пролив Керченский мост Керченская переправа



17.02.2025 «Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
17.01.2024 Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА 1
22.11.2022 Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 1
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
16.03.2018 «Деметра» расскажет о древнейшем городе России на языке мультимедиа 3
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций 1
02.06.2017 Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ 1
30.12.2016 Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
10.08.2016 Порядок присоединения к телефонной сети общего пользования для операторов Крыма будет упрощен 1
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1
13.11.2015 Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1
07.09.2015 Devino Telecom осуществляет SMS-информирование на Керченской переправе 6
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1
29.07.2015 Сколько государство потратит на ИКТ-проекты в Крыму. Суммы 1
17.06.2015 С начала туристического сезона в Крыму было обслужено более 1 млн абонентов с роуминговыми SIM-картами 1
29.01.2015 В 2015 г. в Крымском федеральном округе появятся новые российские операторы связи 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 2
23.06.2014 Жители Крыма приобрели 100 тыс. российских SIM-карт 1
19.06.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым» 1
16.06.2014 Изменения в графике выхода почтовой продукции в июне 2014 г. 1
14.05.2014 Началось подключение к каналам связи территориальных органов исполнительной власти в Крыму и Севастополе 1
25.04.2014 Крым связали с Россией подводной волоконно-оптической линией 2
31.03.2014 Медведев поручил срочно подключить Крым к интернету 2
24.03.2014 Медведев отправил «Ростелеком» осваивать Крым 1
17.03.2014 Россия обеспечит Крым интернетом в обход Украины 2
13.01.2014 Чиновники проверили, как МТС, «Билайн» и «Мегафон» покрывают федеральные трассы 1
21.12.2009 Разрешена транспортировка ядерных материалов через порт "Кавказ" 1
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными 1
13.05.2009 Проведен анализ керченской экологической катастрофы 1
01.09.2008 Спутники выявляют разливы нефти 2
08.07.2008 Керченский пролив всё еще загрязнён нефтепродуктами 2
03.07.2008 Разлив мазута у пляжей Крыма хорошо видно из космоса 2
20.06.2008 Танкер "Волгонефть-139": затянувшаяся катастрофа 2

Публикаций - 47, упоминаний - 67

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 9
Укртелеком 241 9
Киевстар - Kyivstar 540 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 7
МегаФон 8925 6
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 4
К Телеком - Исеть Телеком 87 4
Миранда-Медиа 59 4
К-Телеком - Win Mobile 44 4
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 3
Тримоб 32 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Yandex - Яндекс 7410 2
VK - Mail.ru Group 3458 2
Vodafone Group 1370 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 2
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 2
СИНХ - Таттелеком 203 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 2
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 2
Microsoft Corporation 24662 2
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
Антарес 33 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Россети Ленэнерго 1701 4
Фин-Партнер УК 4 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
СтройГазМонтаж 13 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
eBay Inc 1622 1
Почта России ПАО 2119 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
ЭВСК - Экологическая вахта по Северному Кавказу - Environmental Watch on North Caucasus 1 1
Имидж АКБ - Имидж-Банк 1 1
Волготанкер ВНП - Волжское нефтеналивное пароходство 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Hyundai Motor Company 388 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Резонанс НПП 370 1
Крым санаторий 1 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 1
МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 2
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 77 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
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Президент Украины 123 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 33 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 155 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3302 1
Apple - App Store 2898 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Google Cloud Services 220 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 21 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1066 1
FreePik 1021 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 1
Microsoft Windows 15717 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Microsoft Office Word 776 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Autodesk Revit 114 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
Никифоров Николай 1136 8
Медведев Дмитрий 1654 8
Путин Владимир 3187 3
Ротенберг Аркадий 52 2
Брюквин Юрий 299 2
Ройтман Евгений 44 2
Зарицкий Владимир 8 2
Ротенберг Борис 9 2
Ахметов Ринат 55 2
Гершензон Ольга 14 2
Тарасова Виктория 1 1
Вексельберг Виктор 153 1
Глухов Андрей 3 1
Гусинский Владимир 19 1
Морсин Владимир 1 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 10 1
Тютин Алексей 14 1
Духовницкий Олег 91 1
Аксенев Сергей 1 1
Аксенов Сергей 26 1
Таврин Иван 117 1
Чернышов Петр 13 1
Мардер Наум 116 1
Полонский Дмитрий 15 1
Пехтерев Сергей 54 1
Жаров Александр 175 1
Щеголев Игорь 698 1
Порошенко Петр 27 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Поляков Андрей 12 1
Козак Дмитрий 22 1
Андронов Алексей 28 1
Зинько Виктор 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 335 1
Кузнецов Павел 37 1
Шмыгаль Денис 1 1
Комаров Александр 22 1
Устинова Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 40
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 29
Россия - ЮФО - Севастополь 542 18
Украина 7624 18
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 239 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 157 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 167 5
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 28 5
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 446 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 5
Азовское море - Азовское побережье 36 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 4
Турция - Турецкая республика 2364 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1579 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 239 3
Европа 21802 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 3
Россия - Крымский полуостров 52 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 2
Казахстан - Республика 5552 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 2
Россия - Кубань 200 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 2
Земля - планета Солнечной системы 10396 2
Япония 13304 2
Грузия 1243 2
Украина - Киев 1126 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 2
Финляндия - Финляндская Республика 3610 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 23 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 5
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3556 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 853 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 671 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 3
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 14 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2838 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Интерфакс Украина 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Forbes - Форбс 827 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
РИА Новости 922 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5921 1
Рустелеком ТК 304 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
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РАН - Российская академия наук 1882 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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