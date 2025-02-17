Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА 1

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1

ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1

Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций 1

Порядок присоединения к телефонной сети общего пользования для операторов Крыма будет упрощен 1

Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1

Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1

Правительство РФ перетелефонизирует Крым 2

Началось подключение к каналам связи территориальных органов исполнительной власти в Крыму и Севастополе 1

Медведев поручил срочно подключить Крым к интернету 2

Россия обеспечит Крым интернетом в обход Украины 2

Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными 1

Проведен анализ керченской экологической катастрофы 1

Спутники выявляют разливы нефти 2

Керченский пролив всё еще загрязнён нефтепродуктами 2