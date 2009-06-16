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Прогресс РКЦ Ресурс-ДК российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.06.2009
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"Ресурс-ДК1": три года на орбите
дрома Байконур российского космического аппарата (КА) дистанционного наблюдения земной поверхности «Ресурс-ДК1». ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» опубликовал итоги трехлетней работы спутника на орбите. К
|17.04.2009
|В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ
|15.04.2009
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Cнимки "Ресурс-ДК" разрешением 1 м открыты для российских пользователей
ческая съемка — на пике высоких технологий", открывшейся сегодня в Подмосковье, директор научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) РНИИКП Нина Новикова, получаемые российским аппаратом "Ресурс-ДК" изображения земной поверхности разрешением до 1 м открыты для российских пользователей. Государственным структурам космические снимки Земли поставляются практически бесплатно (при ус
|31.07.2007
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Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее
По данным НЦ ОМЗ, 25 июля российский спутник «Ресурс-ДК» осуществил съемку зоны наводнения в Зейском районе Амурской области. В результате ливневых дождей на севере Амурской области 17 июля произошел значительный приток воды в Зейское водо
|26.06.2007
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«Ресурс-ДК»: работа над ошибками
15 июня исполнился год со дня запуска космического аппарата «Ресурс-ДК» - знакового события в российской космонавтике. В условиях кризиса отечественной от
|10.05.2007
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"Ресурс–ДК1" снял более 10 млн кв. км земной поверхности
лее 10 млн кв. км земной поверхности. Созданный во ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" космический аппарат "Ресурс-ДК1" был запущен 15 июня 2006г.
|28.03.2007
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Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК"
необходимость разъяснений от организации–разработчика вызвана различными толкованиями возможностей “Ресурс-ДК” в российских интернет-изданиях. Далее кратко приведены основные детали разъяснений
|08.02.2007
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"Ресурс-ДК": с орбиты на рынок
я в научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) прошел семинар «Спутниковые данные с КА "Ресурс-ДК". Порядок получения и возможности использования». Это первое мероприятие, на которо
|07.02.2007
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"Ресурс-ДК": надежды тают
Впервые на семинаре были названы цены на космические материалы для коммерческих заказчиков. Стоимость данных КА "Ресурс-ДК" из архива НЦ ОМЗ составляет 216 рублей/км2, при заказе новой съемки - 270 рублей/км2 (или около $8/км2 и $10/км2, соответственно). Ценообразование – вопрос весьма тонкий и важный, та
|06.02.2007
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Россия узнает коммерческий потенциал спутника "Ресурс-ДК"
йского долговременного космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК". Спутник "Ресурс-ДК" был выведен на орбиту 15 июня 2006 года ракетой-носите
|18.12.2006
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"Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите
15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше
|18.12.2006
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"Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите
15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше
|16.11.2006
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"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле
нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера
|16.11.2006
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"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле
нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера
|22.09.2006
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"Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию
Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас
|22.09.2006
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"Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию
Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас
|18.09.2006
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"Ресурс-ДК" готов вступить в строй
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци
|18.09.2006
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"Ресурс-ДК" готов вступить в строй
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци
|13.09.2006
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"Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить?
Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош
|13.09.2006
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"Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить?
Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош
|07.09.2006
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Российский спутник выходит из тени
гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем
|07.09.2006
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Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1"
С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч
|07.09.2006
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Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1"
С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч
|07.09.2006
|
Российский спутник выходит из тени
гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем
|21.08.2006
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"Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность
сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар
|21.08.2006
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"Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность
сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар
|07.08.2006
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"Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы
Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер
|07.08.2006
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"Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы
Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер
|24.07.2006
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"Ресурс-ДК": испытания идут успешно
Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес
|24.07.2006
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"Ресурс-ДК": испытания идут успешно
Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес
|18.07.2006
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Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК"
к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у
|18.07.2006
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Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК"
к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у
|14.07.2006
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Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики
вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в
|14.07.2006
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Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики
вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в
|10.07.2006
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"Ресурс-ДК": представлен еще один снимок
На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А
|10.07.2006
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"Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно
Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г
|10.07.2006
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"Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно
Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г
|10.07.2006
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"Ресурс-ДК": представлен еще один снимок
На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А
|30.06.2006
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"Ресурс-ДК": анализ первых снимков
ативного мониторинга Земли представил первые изображения, полученные камерами российского спутника «Ресурс-ДК». Аппарат был выведен в космос 15 июня 2006 года ракетой-носителем «Союз-У». В сооб
|30.06.2006
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Представлены образцы снимков "Ресурс-ДК"
ативного мониторинга Земли представил первые изображения, полученные камерами российского спутника «Ресурс-ДК». Предложенные фрагменты изображений, полученных с КА «Ресурс-ДК1», являются одними
Прогресс РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Андронов Алексей 28 10
|Козлов Дмитрий 25 9
|Перминов Анатолий 131 4
|Кучейко Алексей 22 4
|Фрадков Михаил 161 4
|Новикова Нина 7 3
|Путин Владимир 3485 3
|Иванов Сергей 407 3
|Гершензон Владимир 23 2
|Миллер Сергей 43 2
|Можайцев Алексей 5 2
|Моисеев Николай 5 2
|Дудкин Сергей 2 2
|Лыднин Валерий 2 2
|Монастырский Петр 2 2
|Титов Константин 6 2
|Пивнюк Денис 3 2
|McDowell Jonathan - Макдауэлл Джонатан 4 2
|McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
|Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
|Нестеров Владимир 31 2
|Королев Сергей 47 2
|Bush George - Буш Джордж 336 2
|Ельцин Борис. 101 2
|Урличич Юрий 52 2
|Комарова Татьяна 17 1
|Верховцев Артем 13 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Шилов Анатолий 9 1
|Подорожный Дмитрий 1 1
|Заичко Валерий 3 1
|Пупышева Надежда 1 1
|Кирилин Александр 3 1
|Седельников Владимир 3 1
|Маленков Михаил 1 1
|Шендеров Владимир 4 1
|Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
|Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
|Довгань Вячеслав 1 1
|Синяткина Анна 3 1
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