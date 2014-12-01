Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ
Ресурс-ДК
российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Публикаций - 90, упоминаний - 128
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Дмитрий 22 6
|Bush George - Буш Джордж 266 2
|Иванов Сергей 328 1
|Медведев Дмитрий 1525 1
|Урличич Юрий 49 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 12
|ЧС - Чрезвычайная ситуация 86 2
|Федеральное законодательство 301 1
|CNews RND - R&D.CNews 1791 16
|Space Daily 527 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
|Associated Press 1826 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru