Прогресс РКЦ

"Ресурс-ДК1": три года на орбите дрома Байконур российского космического аппарата (КА) дистанционного наблюдения земной поверхности «Ресурс-ДК1». ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» опубликовал итоги трехлетней работы спутника на орбите. К

Cнимки "Ресурс-ДК" разрешением 1 м открыты для российских пользователей ческая съемка — на пике высоких технологий", открывшейся сегодня в Подмосковье, директор научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) РНИИКП Нина Новикова, получаемые российским аппаратом "Ресурс-ДК" изображения земной поверхности разрешением до 1 м открыты для российских пользователей. Государственным структурам космические снимки Земли поставляются практически бесплатно (при ус

Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее По данным НЦ ОМЗ, 25 июля российский спутник «Ресурс-ДК» осуществил съемку зоны наводнения в Зейском районе Амурской области. В результате ливневых дождей на севере Амурской области 17 июля произошел значительный приток воды в Зейское водо

«Ресурс-ДК»: работа над ошибками 15 июня исполнился год со дня запуска космического аппарата «Ресурс-ДК» - знакового события в российской космонавтике. В условиях кризиса отечественной от

"Ресурс–ДК1" снял более 10 млн кв. км земной поверхности лее 10 млн кв. км земной поверхности. Созданный во ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" космический аппарат "Ресурс-ДК1" был запущен 15 июня 2006г.

Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК" необходимость разъяснений от организации–разработчика вызвана различными толкованиями возможностей “Ресурс-ДК” в российских интернет-изданиях. Далее кратко приведены основные детали разъяснений

"Ресурс-ДК": с орбиты на рынок я в научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) прошел семинар «Спутниковые данные с КА "Ресурс-ДК". Порядок получения и возможности использования». Это первое мероприятие, на которо

"Ресурс-ДК": надежды тают Впервые на семинаре были названы цены на космические материалы для коммерческих заказчиков. Стоимость данных КА "Ресурс-ДК" из архива НЦ ОМЗ составляет 216 рублей/км2, при заказе новой съемки - 270 рублей/км2 (или около $8/км2 и $10/км2, соответственно). Ценообразование – вопрос весьма тонкий и важный, та

Россия узнает коммерческий потенциал спутника "Ресурс-ДК" йского долговременного космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК". Спутник "Ресурс-ДК" был выведен на орбиту 15 июня 2006 года ракетой-носите

"Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите 15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше

"Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите 15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше

"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера

"Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера

"Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас

"Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас

"Ресурс-ДК" готов вступить в строй Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци

"Ресурс-ДК" готов вступить в строй Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци

"Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить? Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош

"Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить? Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош

Российский спутник выходит из тени гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем

Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1" С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч

Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1" С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч

Российский спутник выходит из тени гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем

"Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар

"Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар

"Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер

"Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер

"Ресурс-ДК": испытания идут успешно Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес

"Ресурс-ДК": испытания идут успешно Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес

Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК" к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у

Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК" к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у

Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в

Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в

"Ресурс-ДК": представлен еще один снимок На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А

"Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г

"Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г

"Ресурс-ДК": представлен еще один снимок На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А

"Ресурс-ДК": анализ первых снимков ативного мониторинга Земли представил первые изображения, полученные камерами российского спутника «Ресурс-ДК». Аппарат был выведен в космос 15 июня 2006 года ракетой-носителем «Союз-У». В сооб