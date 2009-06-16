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Прогресс РКЦ Ресурс-ДК российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли

СОБЫТИЯ

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16.06.2009 "Ресурс-ДК1": три года на орбите

дрома Байконур российского космического аппарата (КА) дистанционного наблюдения земной поверхности «Ресурс-ДК1». ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» опубликовал итоги трехлетней работы спутника на орбите. К
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ
15.04.2009 Cнимки "Ресурс-ДК" разрешением 1 м открыты для российских пользователей

ческая съемка — на пике высоких технологий", открывшейся сегодня в Подмосковье, директор научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) РНИИКП Нина Новикова, получаемые российским аппаратом "Ресурс-ДК" изображения земной поверхности разрешением до 1 м открыты для российских пользователей. Государственным структурам космические снимки Земли поставляются практически бесплатно (при ус
31.07.2007 Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее

По данным НЦ ОМЗ, 25 июля российский спутник «Ресурс-ДК» осуществил съемку зоны наводнения в Зейском районе Амурской области. В результате ливневых дождей на севере Амурской области 17 июля произошел значительный приток воды в Зейское водо
26.06.2007 «Ресурс-ДК»: работа над ошибками

15 июня исполнился год со дня запуска космического аппарата «Ресурс-ДК» - знакового события в российской космонавтике. В условиях кризиса отечественной от
10.05.2007 "Ресурс–ДК1" снял более 10 млн кв. км земной поверхности

лее 10 млн кв. км земной поверхности. Созданный во ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" космический аппарат "Ресурс-ДК1" был запущен 15 июня 2006г.
28.03.2007 Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК"

необходимость разъяснений от организации–разработчика вызвана различными толкованиями возможностей “Ресурс-ДК” в российских интернет-изданиях. Далее кратко приведены основные детали разъяснений
08.02.2007 "Ресурс-ДК": с орбиты на рынок

я в научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) прошел семинар «Спутниковые данные с КА "Ресурс-ДК". Порядок получения и возможности использования». Это первое мероприятие, на которо
07.02.2007 "Ресурс-ДК": надежды тают

Впервые на семинаре были названы цены на космические материалы для коммерческих заказчиков. Стоимость данных КА "Ресурс-ДК" из архива НЦ ОМЗ составляет 216 рублей/км2, при заказе новой съемки - 270 рублей/км2 (или около $8/км2 и $10/км2, соответственно). Ценообразование – вопрос весьма тонкий и важный, та
06.02.2007 Россия узнает коммерческий потенциал спутника "Ресурс-ДК"

йского долговременного космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК". Спутник "Ресурс-ДК" был выведен на орбиту 15 июня 2006 года ракетой-носите
18.12.2006 "Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите

15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше
18.12.2006 "Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите

15 декабря 2006 года исполнилось полгода с момента вывода на орбиту российского спутника «Ресурс-ДК» — первого и единственного на сегодняшний день работоспособного аппарата, способного получать и передавать на Землю по радиоканалу изображения поверхности Земли с высоким разреше
16.11.2006 "Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле

нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера
16.11.2006 "Ресурс-ДК" столкнулся с проблемами на Земле

нтября государственная комиссия приняла новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК" в штатную эксплуатацию. Эксплуатирующей организацией определен Научный центр опера
22.09.2006 "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию

Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас
22.09.2006 "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию

Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК" принят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 21 сентября проведено зас
18.09.2006 "Ресурс-ДК" готов вступить в строй

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци
18.09.2006 "Ресурс-ДК" готов вступить в строй

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 сентября завершились летно-конструкторские испытания (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК», запуск которого был осуществлен с космодрома Байконур 15 июня 2006 года. На 21 сентября намечено заседание Государственной комиссии по приему КА и передача его в штатную эксплуатаци
13.09.2006 "Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить?

Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош
13.09.2006 "Ресурс-ДК": летно-конструкторские испытания решено продолжить?

Как стало известно R&D.CNews из источника в Роскосмосе, завершение летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Ресурс-ДК", ранее намеченное на 15 сентября, перенесено на конец месяца. С их завершением аппарат начнет съемку Земли в интересах заказчиков. На сегодняшний момент сохраняется неясность в отнош
07.09.2006 Российский спутник выходит из тени

гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем
07.09.2006 Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1"

С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч
07.09.2006 Продолжаются летно-конструкторские испытания "Ресурса-ДК1"

С момента начала работы космический аппарат «Ресурс-ДК1» произвел съемку 1000828 кв. км земной поверхности, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Продолжаются работы с научной аппаратурой «Памела» и «Арина», а также испытания бортовой обеспеч
07.09.2006 Российский спутник выходит из тени

гресс - разработчика лучшего на сегодняшний день отечественного гражданского спутника съемки Земли «Ресурс-ДК» - по состоянию на 6 сентября космический аппарат произвел съемку 1 млн. кв. км зем
21.08.2006 "Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность

сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар
21.08.2006 "Ресурс-ДК" еще не вышел на расчетную производительность

сс», к 16 августа завершены испытания научной аппаратуры «Арина» и экстремального регулятора системы электропитания первого российского спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». Продолжаются испытания бортовой обеспечивающей, целевой аппаратуры и научной аппаратуры «Памела». Экспресс-анализ полученной информации показывает, что функционирование данной аппар
07.08.2006 "Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы

Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер
07.08.2006 "Ресурсу-ДК" подбирают оптимальные параметры работы

Прогресс", продолжаются успешные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ДК". Бортовые системы и сам космический аппарат в целом функционируют нормально. Завер
24.07.2006 "Ресурс-ДК": испытания идут успешно

Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес
24.07.2006 "Ресурс-ДК": испытания идут успешно

Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, продолжаются успешные испытания бортовых обеспечивающих систем, целевой и научной аппаратуры спутника «Ресурс-ДК». Программа полета за прошедшие сутки выполнена. Космический аппарат «Ресурс-ДК», выведенный на расчетную орбиту 15 июня 2006 года, разработан и изготовлен ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогрес
18.07.2006 Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК"

к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у
18.07.2006 Продолжаются испытания спутника "Ресурс-ДК"

к сообщает информационно-аналитический отдел Научного центра оперативного мониторинга Земли, продолжаются летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «Ресурс-ДК». В частности, продолжается получение видовой информации (космических снимков). Основное внимание уделяется получению сфокусированного контрастного изображения, настройке параметров у
14.07.2006 Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики

вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в
14.07.2006 Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики

вка спутников ДЗЗ России практически разрушена: правда, на орбите находятся спутники «Монитор-Э» и «Ресурс-ДК», однако их полноценная эксплуатация еще не началась, а реальные характеристики и в
10.07.2006 "Ресурс-ДК": представлен еще один снимок

На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А
10.07.2006 "Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно

Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г
10.07.2006 "Ресурс-ДК": вчерашний день прошел успешно

Пресс-служба Роскосмоса сообщила сегодня о том, что программа полета российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК» за прошедшие сутки выполнена. Пресс-служба сообщила также, что аппарат по своим характеристикам «превосходит аналогичные зарубежные КА». Спутник «Ресурс-ДК», изготовленный в Г
10.07.2006 "Ресурс-ДК": представлен еще один снимок

На сайте ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» представлен еще один новый снимок космического аппарата «Ресурс-ДК», который был выведен на орбиту 15 июня 2006 года. Новый снимок «Ресурс-ДК» В настоящее время проводятся испытания бортовых систем космического аппарата и научной аппаратуры «А
30.06.2006 "Ресурс-ДК": анализ первых снимков

ативного мониторинга Земли представил первые изображения, полученные камерами российского спутника «Ресурс-ДК». Аппарат был выведен в космос 15 июня 2006 года ракетой-носителем «Союз-У». В сооб
30.06.2006 Представлены образцы снимков "Ресурс-ДК"

ативного мониторинга Земли представил первые изображения, полученные камерами российского спутника «Ресурс-ДК». Предложенные фрагменты изображений, полученных с КА «Ресурс-ДК1», являются одними

Публикаций - 138, упоминаний - 222

Прогресс РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 28
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 25
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 17
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 13
Google LLC 12843 10
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 359 5
ISRO - ANTRIX 20 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 4
Совзонд - Sovzond 123 4
Google - Keyhole 34 3
Yandex - Яндекс 9446 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Eastman Kodak - Кодак 510 3
Kometa - Комета 161 3
BAE Systems 183 3
Polar - Полар 116 2
Booz Allen Hamilton 36 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 2
Microsoft Corporation 25910 2
IBM - International Business Machines Corp 9722 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 2
Ракурс НПФ 182 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
ITT Corporation - ITT Worldcom - ITT Industries - International Telephone and Telegraph Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн - ИТТ Уорлдком 33 1
Галактика - Корпорация 1555 1
Yahoo! 3730 1
AMD Graphics Product Group - ATI 976 1
Leica Camera 287 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 303 1
Trimble 51 1
Globalstar - Глобалстар 193 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 149 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 1
Esri 176 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 140 49
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 12
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 6
Boeing 1032 6
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 6
Lockheed Martin 778 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Ball Aerospace & Technologies 49 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 3
General Dynamics 60 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
ILS - International Launch Services 61 2
Space Transport 9 2
Белгосстрах 2 2
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
Газпром ПАО 1498 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 142 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 2
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Ватутинки Пансионат 22 1
Volvo Aero 5 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 81
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1238 79
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 23
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 16
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 12
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 9
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2574 6
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 5
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 230 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2452 4
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5109 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2477 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 4
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2760 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 749 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4930 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2639 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1734 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 2
Управляемость - Manageability 2384 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1471 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 508 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 42
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 40
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 28
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 21
Космодром Байконур 1072 18
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 16
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbView 37 14
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 12
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 12
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 12
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 12
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 12
Google Earth - Google Планета Земля 490 11
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 711 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 9
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 8
NASA Landsat 83 7
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 7
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 7
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 693 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 5
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 5
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 4
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 4
Microsoft Windows 2000 8675 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 4
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 3
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
Андронов Алексей 28 10
Козлов Дмитрий 25 9
Перминов Анатолий 131 4
Кучейко Алексей 22 4
Фрадков Михаил 161 4
Новикова Нина 7 3
Путин Владимир 3485 3
Иванов Сергей 407 3
Гершензон Владимир 23 2
Миллер Сергей 43 2
Можайцев Алексей 5 2
Моисеев Николай 5 2
Дудкин Сергей 2 2
Лыднин Валерий 2 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Пивнюк Денис 3 2
McDowell Jonathan - Макдауэлл Джонатан 4 2
McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Нестеров Владимир 31 2
Королев Сергей 47 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Ельцин Борис. 101 2
Урличич Юрий 52 2
Комарова Татьяна 17 1
Верховцев Артем 13 1
Гершензон Ольга 14 1
Шилов Анатолий 9 1
Подорожный Дмитрий 1 1
Заичко Валерий 3 1
Пупышева Надежда 1 1
Кирилин Александр 3 1
Седельников Владимир 3 1
Маленков Михаил 1 1
Шендеров Владимир 4 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
Довгань Вячеслав 1 1
Синяткина Анна 3 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 124
Россия - РФ - Российская федерация 169397 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 63
Индия - Bharat 5929 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 30
Франция - Французская Республика 8218 29
Израиль 2877 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 24
Европа 25059 21
Германия - Федеративная Республика 13321 21
Канада 5099 20
Япония 13872 19
Южная Корея - Республика 7132 18
Россия - ПФО - Самарская область 1632 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 15
Италия - Итальянская Республика 4528 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 8
Солнечная система - Solar system 2575 7
Беларусь - Белоруссия 6387 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 6
Бразилия - Федеративная Республика 2538 5
Казахстан - Республика 6154 4
Китай - Тайвань 4296 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Норвегия - Королевство 1868 3
Польша - Республика 2046 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 3
Африка - Африканский регион 3657 3
Россия - ДФО - Амурская область 988 3
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 3
Земля - Северное полушарие 153 2
Земля - Южное полушарие 161 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 22
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 20
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 16
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1938 7
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 447 7
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 6
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1065 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 5
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 598 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 5
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Экватор - Equator 207 4
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2088 3
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Forecast International 10 2
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РАН - Российская академия наук 2153 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 508 4
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 112 2
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