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Прогресс РКЦ
Ресурс-ДК
российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли



01.12.14 В России снимаются ограничения на использование снимков, полученных с космических аппаратов гражданского назначения 1
12.09.14 Глава департамента связи Воронежской области о развитии ГИС 1
30.04.14 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ 1
02.03.11 Россияне готовят новый луноход. ФОТО 1
02.09.09 WorldView-2 доставлен к месту старта 1
21.08.09 Роскосмос увлёкся созданием геопорталов 1
07.08.09 Завершены стендовые испытания WorldView-2 1
22.06.09 Спутниковая группировка ДЗЗ RapidEye будет представлена в Москве 1
15.04.09 Cнимки "Ресурс-ДК" разрешением 1 м открыты для российских пользователей 1
08.04.09 Оперативная космосъемка пришла на российский рынок 1
19.03.09 Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews 1
10.03.09 Российский спутник ДЗЗ укомплектован британским ПО и оборудованием 1
13.01.09 Космическое зондирование Земли: итоги 2008 3
15.12.08 Вьетнам создаёт национальную космическую ДДЗ-систему 1
19.11.08 Цхинвали и спутниковые фальсификации: исследование R&D.CNews 1
11.07.08 В Европе создан инновационный телескоп для разведспутника 1
30.12.07 "Блеск и нищета" космоснимков: полярный рейтинг R&D.CNews 1
07.12.07 В Самаре будут принимать и обрабатывать информацию ДЗЗ 1
06.11.07 Земля и космос: акцент на интеграции 1
04.10.07 04.10.1957: 50 лет спустя 1
18.09.07 Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский 1
31.07.07 Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее 2
26.06.07 «Ресурс-ДК»: работа над ошибками 1
18.06.07 Король Швеции посетил ЦСКБ "Прогресс" 1
13.06.07 Израиль запустил спутник для глобального шпионажа 1
24.05.07 Новый спутник "Ресурс-П" не выведет Россию в лидеры 1
22.05.07 Российские компании прорвали спутниковую "блокаду" 1
17.04.07 Прямой прием снимков из космоса: Россия теснит конкурентов 3
16.04.07 Россия опоздала на рынок космического зондирования? 1
16.04.07 Представлены снимки Cartosat-2 1
28.03.07 Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК" 3
19.03.07 Россия задыхается в ДЗЗ-марафоне 2
12.03.07 Спутнику ДДЗ предстоит гарантийный ремонт 1
08.02.07 "Ресурс-ДК": с орбиты на рынок 5
06.02.07 Россия узнает коммерческий потенциал спутника "Ресурс-ДК" 2
12.01.07 Индийский спутник через 2 суток после старта передал на Землю первые снимки 1
18.12.06 "Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите 1
18.12.06 "Ресурс-ДК" отработал первые полгода на орбите 1
20.11.06 Российский разведспутник досрочно взорвался в космосе 1
20.11.06 Российский разведспутник досрочно взорвался в космосе 1

Публикаций - 90, упоминаний - 128

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eastman Kodak 460 3
IBM 8584 2
Совзонд - Sovzond 108 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 171 2
Yandex - Яндекс 4513 1
Microsoft Corporation 20741 1
Leica Camera 225 1
Trimble 45 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
Google LLC 9328 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 19 1
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 17 1
Esri 152 1
Kometa - Комета 32 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 63 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 380 35
ОПТЭКС НПП 10 6
Boeing 771 4
BAE Systems 127 3
Газпром ПАО 738 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 50 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 2
Транснефть 198 1
Bentley Motors 52 1
РКС - Российские космические системы 109 1
Ball Aerospace & Technologies 36 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 30
Пентагон - Министерство обороны США 1164 7
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 94 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 397 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 799 2
Счётная палата РФ 552 2
Президент Российской Федерации 1685 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 280 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 148 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 9 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 809 1
Правительство Москвы 808 1
МКС - Международная космическая станция 1078 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
Правительство РФ 2592 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 195 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 371 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
ГИС-Ассоциация 183 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 66 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 583 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 1
Космодром Байконур 939 10
Google Earth - Google Планета Земля 420 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 108 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1960 4
Google Maps - Карты Google 572 4
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 4
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 161 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 46 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
SpaceX 97 1
NVision Барьер 13 1
Козлов Дмитрий 22 6
Bush George - Буш Джордж 266 2
Иванов Сергей 328 1
Медведев Дмитрий 1525 1
Урличич Юрий 49 1
Земля - планета Солнечной системы 5114 68
Россия - Российская федерация - РФ 80604 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 35
Израиль 1550 20
Индия - Республика 3929 20
Франция - Французская Республика 4613 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 14
Южная Корея - Республика 3176 12
Япония 7660 11
Канада 2704 10
Европа 7060 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 8
Германия - Федеративная Республика 7512 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 6
Италия - Итальянская Республика 2719 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 370 4
Китай - Тайвань 1489 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1910 3
Арктика 276 3
Луна 900 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1710 3
Беларусь - Белоруссия 3165 3
Польша - Республика 1412 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 373 2
Россия - Сибирь 1305 2
Норвегия - Королевство 850 2
США - Торонто 195 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 172 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1280 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 553 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 500 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 617 2
Россия - ДФО - Амурская область 442 2
Турция - Турецкая республика 1441 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 2
Бразилия - Федеративная Республика 1838 2
Франция - Гвиана 114 2
Россия - ПФО - Самарская область 776 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 12
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Associated Press 1826 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 6
РАН - Российская академия наук 846 3
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 109 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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