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Индексная книга (каталог) CNews*
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Заичко Валерий



27.01.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Заичко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Ростелеком 9708 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Роскосмос РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1122 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4680 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 260 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 76 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Data Fusion - Слияние данных 62 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 443 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 21 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Саркисов Тигран 35 1
Лысенко Эдуард 308 1
Серебряникова Анна 72 1
Кулик Вадим 180 1
Солнцева Екатерина 58 1
Меньшов Кирилл 118 1
Наквасин Сергей 18 1
Кирьянова Александра 135 1
Фетисов Алексей 42 1
Райгородский Андрей 37 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Безбогов Сергей 46 1
Оселедец Иван 24 1
Павленко Анастасия 8 1
Яковлев Павел 4 1
Тарасов Сергей 40 1
Зеленков Юрий 37 1
Григорьев Максим 43 1
Борисенко Григорий 15 1
Крупин Александр 5 1
Майков Алексей 4 1
Потапова Светлана 12 1
Мезенцева Мария 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Романова Ирина 6 1
Капнинский Артем 1 1
Осипова Мария 1 1
Козеренко Юрий 1 1
Тотмаков Андрей 1 1
Ицкович Наталию 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
Земля - планета Солнечной системы 10378 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
Индия - Bharat 5450 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 362 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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