Ситанова Юлия
|27.01.2025
|Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
Ситанова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 209 1
|Назаров Алексей 71 1
|Иванов Евгений 43 1
|Бондаренко Алексей 8 1
|Павлова Елена 4 1
|Заичко Валерий 3 1
|Фридлянд Кирилл 1 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Халин Дмитрий 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
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